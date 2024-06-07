Código abierto, riesgos abiertos: los crecientes peligros de la IA generativa no regulada

Por ahora, una de las pocas cosas que frenan a los actores maliciosos son las medidas de seguridad que los desarrolladores han establecido para proteger sus modelos de IA contra el uso indebido. ChatGPT no generará a sabiendas un correo electrónico de phishing y Midjourney no creará imágenes abusivas. Sin embargo, estos modelos pertenecen a ecosistemas de código completamente cerrado, donde los desarrolladores detrás de ellos tienen el poder de dictar para qué pueden y no pueden usarse.

Solo pasaron dos meses desde su lanzamiento público para que ChatGPT alcanzara los 100 millones de usuarios. Desde entonces, innumerables miles de usuarios han intentado romper sus barreras de seguridad y "jailbreak" para hacer lo que quieran, con diversos grados de éxito.

El imparable auge de los modelos de código abierto hará que estas barreras de seguridad queden obsoletas de todos modos. Aunque el rendimiento suele estar por detrás del de los modelos de código cerrado, no hay duda de que los modelos de código abierto mejorarán. La razón es simple: los desarrolladores pueden usar los datos que quieran para entrenarlos. En el lado positivo, esto puede promover la transparencia y la competencia, al tiempo que apoya la democratización de la IA, en lugar de dejarla únicamente en manos de las grandes corporaciones y los reguladores.

Sin embargo, sin medidas de seguridad, la IA generativa es la próxima frontera en el delito cibernético. Las IA no autorizadas, como FraudGPT y WormGPT, están ampliamente disponibles en los mercados de la dark web. Ambos se basan en el modelo de lenguaje grandes (LLM) de código abierto GPT-J desarrollado por EleutherAI en 2021.

Los actores maliciosos también están utilizando sintetizadores de imágenes de código abierto como Stable Diffusion para construir modelos especializados capaces de generar contenido abusivo. El contenido de video generado por IA está a la vuelta de la esquina. Actualmente, sus capacidades solo están limitadas por la disponibilidad de modelos de código abierto de alto rendimiento y la considerable potencia de procesamiento necesaria para ejecutarlos.