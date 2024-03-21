Cómo empecé: negociador de ransomware

Los roles especializados en ciberseguridad están proliferando, lo cual no sorprende dado el escenario cambiante de amenazas y el devastador impacto del ransomware en muchas empresas.

Entre estos roles, los negociadores de ransomware son cada vez más cruciales. Estos negociadores operan en la primera línea de la defensa cibernética, interactuando directamente con los delincuentes cibernéticos para mitigar el impacto de los ataques de ransomware en las organizaciones.

Los negociadores de ransomware poseen una combinación única de experiencia técnica, insight psicológico y habilidades de negociación que les permiten enfrentar el entorno de alto riesgo de la negociación de ransomware. Su trabajo implica comprender las complejidades de los ataques de ransomware, evaluar la gravedad y el impacto potencial en la organización, y negociar términos que puedan minimizar los daños y recuperar los datos cifrados.

En esta exclusiva y perspicaz sesión de preguntas y respuestas, hablamos con Andrew Carr, director de programas de posgrado en ciberseguridad y profesor asistente de ciberseguridad en la Universidad de Utica.

Carr pasó varios años en puestos de supervisión en organizaciones líderes, con experiencia en análisis forense digital; tácticas, técnicas y procedimientos de actores de amenazas; negociaciones de ransomware; aplicación de la ley de privacidad de datos con respecto a eventos de filtración; consideraciones de auditoría financiera para incidentes cibernéticos; investigaciones de robo de propiedad intelectual; y rastreo de criptomonedas.