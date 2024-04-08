Gestión del ciclo de vida del producto para organizaciones basadas en datos

En un mundo en el que cada empresa es ahora una empresa de tecnología, todas deben estar bien capacitadas en la gestión de sus productos digitales para seguir siendo competitivas. En otras palabras, necesitan una estrategia sólida de gestión del ciclo de vida del producto (PLM). La PLM ofrece valor al estandarizar los procesos relacionados con los productos, desde la ideación hasta el desarrollo del producto, la comercialización y las mejoras y el mantenimiento. Esto garantiza una experiencia del cliente moderna. La base clave de una estrategia de PLM sólida son los datos de productos saludables y ordenados, pero la gestión de datos es donde las empresas tienen más dificultades. Para usar las nuevas tecnologías, como la IA para la innovación de productos, es crucial que las empresas tengan activos de datos bien organizados y gestionados.

Gartner ha estimado que el 80 % de las organizaciones no logran escalar los negocios digitales debido a procesos de gobernanza obsoletos. Los datos son un activo, pero para proporcionar valor, deben organizarse, estandarizarse y gobernarse. Las empresas deben invertir en la gobernanza de datos por adelantado, ya que es un reto, requiere mucho tiempo y es costoso desde el punto de vista informático remediar grandes cantidades de activos de datos desorganizados y dispares. Además de proporcionar seguridad de datos, los programas de gobernanza deben centrarse en organizar los datos, identificar incumplimientos y prevenir fugas o pérdidas de datos.