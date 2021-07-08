¿Por qué utilizar la minería de procesos?

La minería de procesos aplica algoritmos a conjuntos de datos de registros propios de los sistemas informáticos. La granularidad de los datos de registro (finos a gruesos) determina la facilidad con que se pueden analizar y aprovechar (ya que los datos groseros son más fáciles de analizar y aprovechar que los datos finos).

Un enfoque de minería de procesos multisistema podría incluir datos de eventos de toda una organización. Por lo tanto, es posible que las fuentes de datos sean tanto sistemas (por ejemplo, planificación de riesgos empresariales (ERP) y gestión de relaciones con los clientes (CRM)) como departamentos (por ejemplo, Recursos Humanos).

¿Qué es un registro de eventos?

Retrocedamos y veamos nuestra fuente: el registro de eventos. Un registro de eventos es un registro digital que ayuda a las organizaciones a comprender lo que ocurre dentro de una red. En muchos aspectos, es como una instantánea que captura un momento o una acción específica.

Otra forma sencilla de verlo: algo sucedió (un evento) en un momento determinado (marca de tiempo). Adjunto a esa fecha y hora puede haber información útil adicional. Por ejemplo, alguien intenta iniciar sesión en una aplicación SaaS y no lo consigue. Además del evento y la marca de tiempo, habría un incidente asociado con el registro. Junto con los análisis y visualizaciones que puede proporcionar la tecnología de minería de procesos, el registro de eventos puede ayudar a ofrecer una imagen más completa de lo que ocurrió en una transacción compleja.