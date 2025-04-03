El cambio a aplicaciones distribuidas conlleva el reto de mantener una infraestructura segura, de alto rendimiento y sin fisuras entre estos microservicios distribuidos. Las consideraciones clave incluyen:

· Complejidad de las redes para los desarrolladores: los desarrolladores deben configurar y generar tickets manualmente pidiendo a las operaciones de red que configuren cómo se comunican los microservicios o utilicen configuraciones estáticas de Yet Another Markup Language (YAML). Estas configuraciones no son su experiencia principal y se vuelven engorrosas a medida que las aplicaciones escalan y cambian.

· Equipos de desarrollo y operaciones en silos: las empresas tradicionales siguen operando en silos, donde los equipos de aplicaciones y los equipos de infraestructura trabajan por separado. Esta desalineación provoca retrasos en el despliegue y la actualización de las aplicaciones.

· Redes perimetrales heredadas que no están diseñadas para Kubernetes: los cortafuegos y enrutadores se diseñaron para redes estáticas, no para clústeres dinámicos de Kubernetes. Cualquier cambio en la dirección IP de una aplicación debido a la explosión de la nube o la migración requiere actualizaciones manuales, lo que genera tiempo de inactividad y riesgos de seguridad.

· Vulnerabilidades de seguridad en entornos distribuidos: la seguridad de la comunicación de una aplicación a otra suele ser una ocurrencia tardía. Si una aplicación comprometida obtiene acceso, puede propagar amenazas de seguridad por todo el sistema.

· Desafíos de migración y portabilidad de aplicaciones: mover aplicaciones a través de nubes no es el problema: es mantener una conectividad perfecta mientras lo hace. Las redes tradicionales requieren una reconfiguración significativa cuando las aplicaciones migran entre nubes, lo que ralentiza la innovación.