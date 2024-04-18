Desempaquetar el marco de ciberseguridad 2.0 del NIST

El marco de ciberseguridad (CSF) del NIST ayuda a las organizaciones a mejorar la gestión de riesgos utilizando un lenguaje común que se centra en los controladores del negocio para mejorar la ciberseguridad.

NIST CSF 1.0 se lanzó en febrero de 2014 y la versión 1.1 en abril de 2018. En febrero de 2024, el NIST lanzó su iteración más reciente de CSF: 2.0. El camino hacia CSF 2.0 comenzó con una solicitud de información (RFI) en febrero de 2022. Durante los dos años siguientes, el NIST involucró a la comunidad de ciberseguridad a través de análisis, talleres, comentarios y revisión de borradores para refinar los estándares existentes y crear un nuevo modelo que refleje los desafíos de seguridad en evolución.

Si bien el núcleo del CSF sigue siendo el mismo, hay varias adiciones notables a la nueva versión. Esto es lo que las empresas necesitan saber sobre la nueva infraestructura, cómo afecta las Operaciones y cómo los equipos de TI pueden aplicar eficazmente la versión 2.0 de CSF a las operaciones diarias.