Cuando se enfocan en la expansión, las empresas de energía a menudo contratan a múltiples proveedores externos para servicios especializados. Estos socios externos, que van desde proveedores de software hasta proveedores de servicios logísticos, aportan sus configuraciones de seguridad únicas.

Si bien estas colaboraciones ofrecen varios beneficios, también abren nuevas lagunas de seguridad. Un sistema de proveedor comprometido puede actuar como puerta de entrada para que los ciberdelincuentes penetren en la red de datos de un socio.

Otro factor clave en la creciente incidencia de ciberfiltraciones es el impulso del sector energético hacia la digitalización. La integración de tecnologías como dispositivos IoT, computación en la nube y machine learning ofrece numerosas ventajas, pero también amplía la Superficie de ataque.

Dado que numerosas empresas de energía priorizan el crecimiento, mantener una comprensión profunda de la seguridad de su cadena de suministro a menudo pasa a un segundo plano. Esta carencia en la supervisión puede dejar sin detectar puntos débiles críticos, lo que supone un reto para abordar las vulnerabilidades de forma preventiva. Estas áreas pasadas por alto pueden convertirse en objetivos principales para los ciberatacantes que buscan explotar estas brechas de seguridad.