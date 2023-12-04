En el ecosistema empresarial en rápida evolución, muchas empresas se enfrentan a una combinación de desafíos, como la inflación, las interrupciones de la cadena de suministro y un mercado laboral complejo. Estos factores ejercen una presión significativa sobre la rentabilidad. En este escenario, los métodos de planeación tradicionales pueden obstaculizar la capacidad de una empresa para responder de manera rápida y estratégica a las oportunidades y los retos cambiantes.

Aquí es donde brilla la planificación autónoma. Este enfoque permite a las organizaciones utilizar analytics basados en datos, inteligencia artificial (IA) y automatización para tomar decisiones bien informadas de manera rápida y precisa, lo que les permite navegar por las complejidades del mercado con agilidad y precisión.

En esencia, la planeación empresarial autónoma comprende métodos innovadores que aprovechan el potencial de tecnologías de punta como los modelos fundacionales y la IA generativa. Ayuda a las empresas en sus procesos de planificación de ventas, elaboración de presupuestos y forecasting. El objetivo no es reemplazar a las personas, sino capacitarlas para que se centren en los aspectos estratégicos del negocio. Este enfoque puede manejar una cantidad significativa de tareas con una intervención humana mínima o nula.

Lo que distingue a la planificación empresarial autónoma de la automatización tradicional es su capacidad para proporcionar insights aumentados, predictivos y prescriptivos y automatizar tareas basadas en estos insights. Esto no solo mejora la agilidad, sino que también tiene el potencial de reducir significativamente el tiempo necesario para la toma de decisiones.