La evolución del analytics: de la gen 1 a la IA generativa

Equipos como IBM Consulting e IBM Research están comprometidos a innovar conjuntamente con los clientes para abordar sus necesidades únicas. La IA generativa no es una solución "única para todos"; requiere personalización, empatía y una comprensión profunda de los desafíos específicos que enfrentan las empresas. Se trata de construir sistemas centrados en el cliente y diseñados para resolver problemas reales, no solo para entregar tecnología por la tecnología.

El enfoque híbrido y abierto de IBM nos permite crear soluciones que se alinean con cualquier nube, cualquier modelo y cualquier objetivo de negocio. Esta adaptabilidad, combinada con nuestra dedicación a la gobernanza y la transparencia, nos posiciona para apoyar a las empresas a medida que navegan por los próximos 10 años de transformación de la IA.



Estas son algunas tendencias clave a tener en cuenta para comprender mejor lo que depara el futuro para la integración y automatización de datos:



Arquitecturas basadas en agentes: se espera que más organizaciones adopten arquitecturas basadas en agentes que permitan la toma de decisiones autónoma Integración de datos en tiempo real: la capacidad de integrar datos en tiempo real se convertirá en una apuesta para las empresas que buscan mantenerse competitivas IA explicable: a medida que los agentes asumen más responsabilidades en la toma de decisiones, la explicabilidad se convertirá en un aspecto crítico del desarrollo de IA Colaboración entre humanos y agentes: las organizaciones más eficaces serán aquellas que logren un equilibrio entre la intuición humana y la automatización impulsada por agentes

Para las empresas dispuestas a evolucionar con esta tecnología transformadora, el potencial de una toma de decisiones automatizada y basada en datos nunca ha sido tan alcanzable. La pregunta ahora no es si dar el salto, sino qué tan rápido las empresas pueden hacer la transición a estas soluciones de BI proactivas y autosuficientes para mantenerse a la vanguardia de la competencia y redefinir lo que es posible en la era de la integración y automatización de datos. En IBM, nos comprometemos a ayudar a las empresas a transformar sus datos en insights confiables y procesables que impulsen su crecimiento.

