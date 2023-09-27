En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:
Hoy profundizamos en otro concepto erróneo sobre la observabilidad: la creencia de que solo es aplicable a una parte específica de su pila o aplicación.
Este concepto erróneo surge de un malentendido fundamental del concepto central de observabilidad. Al ver la observabilidad como limitada a una capa, pasa por alto su naturaleza holística, que abarca todas las capas de la pila y sus interconexiones. Al disipar este mito, nuestro objetivo es aclarar la esencia de la observabilidad como práctica integral que ofrece profundos insights sobre la funcionalidad y el rendimiento de sistemas enteros.
En la gestión moderna de software y sistemas, la observabilidad va más allá de centrarse solo en una parte de la pila. Abarca todo el sistema, desde la capa de aplicación hasta la capa de infraestructura y todo lo demás.
El mito probablemente se deriva de una visión estrecha de que solo monitorear un componente específico, como la capa de aplicación, es suficiente para comprender el comportamiento del sistema. Sin embargo, este enfoque puede pasar por alto interacciones y dependencias complejas entre diferentes partes de la pila.
La verdadera observabilidad requiere observar y analizar datos de todas las capas del sistema, incluidas las métricas de aplicaciones, los rastreos y la telemetría de infraestructura. Este enfoque integral permite a los equipos descubrir insights sobre cómo funciona todo el sistema, identificar cuellos de botella de rendimiento, detectar anomalías y, en última instancia, ofrecer una experiencia más confiable y eficiente para los usuarios.
La observabilidad es aplicable en varias plataformas, incluidos sistemas móviles y web, de nube y mainframe, porque abarca una amplia gama de tecnologías y entornos.
Exploremos los detalles técnicos de cómo funciona la observabilidad en diferentes pilas de tecnología y por qué debería adoptarse universalmente:
En general, adoptar la observabilidad permite universalmente a las organizaciones obtener insights procesables, mejorar el rendimiento del sistema y ofrecer mejores experiencias en diversas pilas y entornos tecnológicos.
