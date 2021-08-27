Las operaciones de datos son el proceso de ensamblar la infraestructura para generar y procesar datos, así como mantenerlos. También es el nombre del equipo que hace (o debería hacer) este trabajo: operaciones de datos o DataOps. ¿Qué hace DataOps? Bueno, si su empresa mantiene pipelines de datos, lanzar un equipo bajo este nombre para gestionar esos pipelines puede aportar un elemento de organización y control que de otro modo faltaría.

DataOps tampoco es solo para empresas que venden sus datos. La historia reciente ha demostrado que necesita un equipo de operaciones de datos sin importar la procedencia o el uso de esos datos. Cliente interno o cliente externo, da lo mismo. Necesita un equipo para construir (o seamos realistas, heredar y luego reconstruir) los pipelines. Deberían ser las mismas personas (o, en el caso de muchas organizaciones, una persona) que implementan herramientas de observabilidad y seguimiento y monitorizan la calidad de los datos entre sus cuatro atributos.

Y, por supuesto, las personas que construyeron el pipeline deberían ser las mismas personas que reciben la temida alerta PagerDuty cuando un panel está inactivo, no porque sea punitivo, sino porque es educativo. Cuando se juegan el pellejo, las personas construyen de manera diferente. Es un buen incentivo y permite una mejor resolución de problemas y una resolución más rápida.

Por último, pero no menos importante, ese equipo de operaciones de datos necesita una misión, una que trascienda simplemente "mover los datos" del punto A al punto B. Y es por eso que la parte de "Operaciones" de su título es tan importante.