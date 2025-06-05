Una de las mayores barreras para la productividad de los empleados es el desafío de trabajar con varias herramientas de backend desconectadas. Los empleados dependen de una variedad de aplicaciones para realizar su trabajo, pero cada una tiene su propio proceso de inicio de sesión, interfaz y flujo de trabajo. Esta falta de coherencia crea fricciones que ralentizan la productividad e interrumpen el enfoque.
Esta situación subraya la necesidad de una solución que cree procesos de trabajo fluidos y armoniosos y que impulse las métricas empresariales. La IA generativa y los asistentes de inteligencia artificial, como los chatbots y los ayudantes virtuales, se han convertido en herramientas comunes para manejar tareas administrativas, responder preguntas y agilizar las interacciones con los clientes. Sin embargo, las empresas están pasando de los simples asistentes a sistemas más avanzados, como los agentes de IA.
Hoy en día, las empresas están entrando en un macrocosmos de agentes, que abarca dominios, plataformas y proveedores, donde depender de un solo agente o aplicación ya no es realista. Los agentes se distribuyen cada vez más entre aplicaciones específicas de cada dominio, plataformas de código abierto y ecosistemas hiperescalables. Esta creciente complejidad exige una orquestación que no solo conecte a estos agentes, sino que también les permita trabajar juntos.
Aquí es donde la orquestación multiagente se vuelve esencial: alinear agentes autónomos para trabajar conjuntamente, no en silos.
La orquestación multiagente permite que agentes, asistentes y diferentes fuentes de datos colaboren. Este enfoque puede ayudar a garantizar que las tareas se manejen de manera eficiente a través de una única interfaz, eliminando la necesidad de múltiples puntos de acceso y verificaciones frecuentes de autorización. Al romper los silos que separan equipos y funciones, mejora el intercambio de conocimientos y acelera la toma de decisiones.
Imagine tener todas sus herramientas y aplicaciones perfectamente integradas en una única interfaz donde todas se comunican entre sí, simplificando la automatización de tareas y permitiendo a los equipos ejecutar procesos complejos de manera eficiente. La orquestación multiagente va un paso más allá al permitir que los agentes interactúen y colaboren con asistentes de IA, automatizaciones, flujos de trabajo y fuentes de datos existentes.
Esta capacidad única permite a los usuarios realizar solicitudes para varios casos de uso a través de una única interfaz, que luego actúa y recupera información de las fuentes más relevantes.
Al consolidar todos estos sistemas y recursos desplegados anteriormente, las empresas pueden optimizar las operaciones, reducir los retrasos y minimizar los errores, lo que lleva a una toma de decisiones más rápida y precisa.
La orquestación multiagente también admite un despliegue rápido, no requiere programación y permite una obtención más rápida del retorno de la inversión (ROI). En última instancia, esta integración permite a las empresas operar de manera más efectiva y alcanzar sus objetivos con mayor precisión.
Al trabajar con agentes de IA, es importante comprender los dos tipos principales disponibles en la actualidad: agentes personalizados y agentes prediseñados. Cada uno tiene un propósito diferente, y en las secciones siguientes, podemos explorar qué los distingue y cómo elegir el adecuado para sus necesidades:
Los agentes personalizados son sistemas de IA especializados diseñados para satisfacer las necesidades y requisitos únicos de una empresa. Estos agentes están diseñados para manejar tareas específicas, flujos de trabajo y casos de uso que se alinean con las operaciones de la organización.
Al integrarse perfectamente con los sistemas y herramientas existentes, los agentes personalizados proporcionan un acceso optimizado a la información y los datos. Mejoran la eficiencia general y proporcionan soluciones a problemas complejos. Los agentes personalizados operan de forma autónoma, lo que reduce la necesidad de actualizaciones constantes e intervenciones manuales, y pueden aprender y adaptarse con el tiempo para mejorar su rendimiento.
Los agentes predefinidos son sistemas diseñados para fines, casos de uso y necesidades empresariales específicos. Estos agentes vienen con plantillas listas donde los usuarios pueden agregar sus conocimientos y herramientas para desplegarlos rápidamente. Por ejemplo, la asistencia de agente ayuda a los equipos de ventas creando materiales para relaciones exitosas con los clientes.
En una configuración de orquestación multiagente, los agentes personalizados colaboran con agentes prediseñados para lograr objetivos comunes. Esta escalabilidad ayuda a garantizar que, a medida que la organización crece, la infraestructura de IA siga siendo sólida y capaz de satisfacer las necesidades cambiantes, lo que en última instancia impulsa una mayor productividad y una mejor toma de decisiones.
A medida que la complejidad y la diversidad de los sistemas agénticos sigue creciendo, también lo hace la necesidad de una forma estructurada y escalable de descubrir, desplegar y orquestar agentes, independientemente de su pila tecnológica subyacente. Watsonx Orchestrate™ Agent Catalog ofrece un centro centralizado donde las organizaciones pueden descubrir todos los agentes preconstruidos disponibles tanto de IBM como de socios, facilitando la selección y orquestación de flujos de trabajo personalizados a sus necesidades específicas.
Además del Agent Catalog, Agent Connect es un programa ampliado que permite a terceros crear y aportar sus propios agentes directamente al Agent Catalog, ampliando continuamente sus capacidades
Boletín de la industria
Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes de la industria sobre IA, automatización, datos y más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.
Su suscripción se entregará en inglés. En cada boletín, encontrará un enlace para darse de baja. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.
Estas son las cuatro características principales que proporciona la orquestación multiagente en IBM watsonx Orchestrate:
- Apertura: al adoptar un enfoque no centrado en pilas, watsonx Orchestrate permite a las empresas incorporar y orquestar agentes de IA perfectamente en entornos tecnológicos. Por ejemplo, si una empresa ya ha desplegado agentes personalizados y prediseñados de otro ecosistema, estos sistemas se pueden adaptar e integrar fácilmente.
Esta adaptabilidad significa que las empresas pueden utilizar los sistemas y herramientas existentes sin necesidad de reemplazos mayoristas, lo que minimiza las interrupciones y maximiza el retorno de la inversión. Al adoptar la IA generativa, las empresas pueden optimizar flujos de trabajo complejos e impulsar el crecimiento.
- Adaptabilidad híbrida: en entornos de nube multifacéticos, incluidas configuraciones abiertas, privadas e híbridas, la capacidad de construir soluciones adaptables se vuelve primordial. watsonx Orchestrate ayuda a garantizar que su IA agéntica pueda comprender y asimilar perfectamente datos de cualquier fuente. Esta comprensión holística es crucial para generar insights precisos y confiables.
- Flexibilidad: watsonx Orchestrate equipa a las empresas con la libertad de curar su estrategia seleccionando integraciones de aplicaciones tanto de IBM como de proveedores externos. Este enfoque personalizado permite a las organizaciones alinear estrechamente su ecosistema tecnológico con sus necesidades y objetivos específicos, fomentando una solución a medida que impulsa su trayectoria empresarial única.
- Despliegue de código bajo: watsonx Orchestrate ofrece un modelo de despliegue de código bajo, lo que permite una implementación rápida con una experiencia técnica mínima requerida. Los agentes y las plantillas prediseñados agilizan el proceso de configuración y ofrecen resultados tangibles rápidamente.
En última instancia, el verdadero valor de la IA agéntica reside en los mercados abiertos y se realiza plenamente mediante la orquestación. A medida que las organizaciones dependen cada vez más de flujos de trabajo complejos y sistemas interconectados, la capacidad de coordinar múltiples agentes de IA se convierte en una ventaja estratégica. La orquestación de múltiples agentes permite a los equipos automatizar no solo tareas, sino procesos completos, reuniendo agentes personalizados y prediseñados que colaboran, se adaptan y escalan en sincronía con las cambiantes necesidades del negocio.
Descubra el poder transformador de watsonx Orchestrate. Experimente una integración de IA transparente, ruptura de silos y ganancias inmediatas de eficiencia.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden usar IA generativa para automatizar la TI y mejorar el rendimiento del negocio.
Al automatizar las operaciones, los equipos pueden garantizar de manera dinámica y continua un rendimiento rentable de las aplicaciones.
Aprenda a reposicionar sus equipos de TI y agregar la IA y la automatización a su organización para alcanzar el éxito del negocio.
Escale automáticamente su infraestructura de TI actual para obtener un mayor rendimiento a menores costos.
Descubra cómo la IA para las operaciones de TI ofrece los insights que necesita para ayudar a impulsar un rendimiento empresarial excepcional.
Vaya más allá de la simple automatización de tareas para manejar procesos de alto perfil, orientados al cliente que generan ingresos con adopción y escala integradas.
Descubra cómo la IA para las operaciones de TI ofrece los insights para impulsar un rendimiento empresarial excepcional.