Una de las mayores barreras para la productividad de los empleados es el desafío de trabajar con varias herramientas de backend desconectadas. Los empleados dependen de una variedad de aplicaciones para realizar su trabajo, pero cada una tiene su propio proceso de inicio de sesión, interfaz y flujo de trabajo. Esta falta de coherencia crea fricciones que ralentizan la productividad e interrumpen el enfoque.

Esta situación subraya la necesidad de una solución que cree procesos de trabajo fluidos y armoniosos y que impulse las métricas empresariales. La IA generativa y los asistentes de inteligencia artificial, como los chatbots y los ayudantes virtuales, se han convertido en herramientas comunes para manejar tareas administrativas, responder preguntas y agilizar las interacciones con los clientes. Sin embargo, las empresas están pasando de los simples asistentes a sistemas más avanzados, como los agentes de IA.

Hoy en día, las empresas están entrando en un macrocosmos de agentes, que abarca dominios, plataformas y proveedores, donde depender de un solo agente o aplicación ya no es realista. Los agentes se distribuyen cada vez más entre aplicaciones específicas de cada dominio, plataformas de código abierto y ecosistemas hiperescalables. Esta creciente complejidad exige una orquestación que no solo conecte a estos agentes, sino que también les permita trabajar juntos.

Aquí es donde la orquestación multiagente se vuelve esencial: alinear agentes autónomos para trabajar conjuntamente, no en silos.

La orquestación multiagente permite que agentes, asistentes y diferentes fuentes de datos colaboren. Este enfoque puede ayudar a garantizar que las tareas se manejen de manera eficiente a través de una única interfaz, eliminando la necesidad de múltiples puntos de acceso y verificaciones frecuentes de autorización. Al romper los silos que separan equipos y funciones, mejora el intercambio de conocimientos y acelera la toma de decisiones.