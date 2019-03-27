Cinco libros que lo convertirán en un maestro de Microsoft Azure

Microsoft Azure es una plataforma de computación en la nube pública que ofrece diversas soluciones, incluidas PaaS, IaaS y SaaS. Azure es uno de los negocios en la nube de más rápido crecimiento, con un aumento de ingresos del 76 % . Se puede utilizar para analytics, almacenamiento, computación virtual, redes y más. La cantidad de servicios en Azure es tan grande que podría resultar confuso trabajar con ellos.
Es importante que cuentes con los recursos adecuados para ayudarte en tu proceso de migración a la nube. Aquí tienes las mejores guías que te convertirán en un experto en Azure en muy poco tiempo.
Microsoft Azure IaaS práctico: migración y construcción de soluciones en la nube escalables y seguras: por Shijimol Ambi Karthikeyan
Aprenda a adoptar Azure IaaS y a migrar su infraestructura on premises a Azure. Este libro proporciona soluciones siguiendo las pautas de diseño y mejores prácticas de Microsoft para crear pilas de soluciones altamente disponibles, escalables y seguras utilizando Microsoft Azure IaaS.
Al final de este libro, sabrás cómo mapear los componentes familiares de la arquitectura on premises a sus equivalentes en infraestructura de nube.
Aprende Azure en un mes de almuerzos: Por Iain Foulds
Esta guía lo inicia desglosando los conceptos y tareas más importantes en 21 lecciones breves, completas con ejemplos, ejercicios y laboratorios.
Dominará los conceptos básicos, incluida la configuración de máquinas virtuales basadas en la nube, el despliegue de servidores web y el uso de almacén de datos. Esta guía es perfecta para principiantes que son nuevos en Azure.
Hands-On Azure for Developers: De Kamil Mryzglod
Hands-On Azure for Developers lo llevará en un recorrido a través de múltiples servicios PaaS disponibles en Azure, incluidos App Service, funciones y tejido de servicios, y le explicará en detalle cómo crear un sistema completo y confiable con facilidad.
Aprenderá a maximizar sus habilidades al crear soluciones basadas en la nube utilizando diferentes bases de datos SQL y NoSQL, componentes sin servidor y de mensajería, e incluso motores de búsqueda, como Azure Cognitive Search.
Microsoft Azure: tu guía personal desde el principio hasta el nivel profesional: de Nate J.
Este libro le guía sobre cómo configurar una red virtual dentro de Azure Portal, cómo usar un Network Security Groups y cómo lanzar una VM dentro de la plataforma. También se le guía sobre cómo trabajar con SQL Database dentro de la plataforma Azure.
En este libro se han analizado todos los aspectos de Microsoft Azure, lo que lo convierte en una guía excepcional para ayudarle a pasar de ser un principiante de Azure a un experto en Azure.
Dominar la gestión de identificación y acceso con Microsoft Azure: De Jochen Nickel
Esta guía le mostrará todos los beneficios de Microsoft Azure en el campo de la gestión de identidad y acceso. Al analizar la funcionalidad de la gestión de identidad y acceso como servicio, obtendrás una visión completa de la estrategia de Microsoft.
Al final de este libro, tendrá un conocimiento profundo de las tecnologías de protección de la información de Microsoft.
