El futuro de la entrega de aplicaciones comienza con la modernización

IDC estima que, para 2025, se construirán 750 millones de aplicaciones nativas de la nube. Dónde y cómo se despliegan estas aplicaciones influirá en el tiempo de llegada al mercado y en la realización del valor. La realidad es que los escenarios de las aplicaciones son complejos y suponen un reto para las empresas a la hora de mantener y modernizar la infraestructura existente, al tiempo que ofrecen nuevas características nativas de la nube. Tres de cada cuatro ejecutivos informaron sistemas dispares en sus organizaciones y que la falta de habilidades, recursos y prácticas operativas comunes desafían los objetivos comerciales.

Los ejecutivos saben que deben modernizarse. De hecho, el 83 % de los ejecutivos de TI siente que la modernización es central para la estrategia de su organización, pero solo el 27 % dice que sus organizaciones han modernizado los flujos de trabajo necesarios (incluyendo aplicaciones, datos y sistemas subyacentes). Pero está claro que los directores de sistemas de información (CIO) que priorizan la modernización capturan mayores beneficios de la transformación del negocio.

Los CIO pueden facilitar la modernización de aplicaciones mediante varios factores

1. Acceso a nueva innovación de software:

El software se ha convertido en el sustento de todos los dominios. El efecto ha aumentado exponencialmente con la llegada de la IA, el machine learning (ML), la nube híbrida y DevSecOps y hay más avances por venir. Las organizaciones deben mantenerse al día con la tecnología actual para poder innovar y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Cada organización está tratando de sobresalir adoptando prácticas de software modernas e innovadoras, no solo para crecer, sino para sobrevivir. Muchas organizaciones han desaparecido del mapa de tecnología porque no se adaptaron y adoptaron la innovación rápidamente.

2. Velocidad y agilidad mejoradas:

El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología es el mayor facilitador de este cambio. Las organizaciones necesitan total flexibilidad para abordar cuestiones importantes, incluyendo:

  1. ¿Cuándo puede probar su hipótesis (por ejemplo, cuántas geografías o qué user personas)?
  2. ¿Con qué rapidez se pueden introducir las características en el mercado (desde el concepto hasta la producción) y vencer a la competencia?
  3. ¿Cómo puede adaptarse de manera eficiente a las condiciones cambiantes del mercado?
  4. ¿Cómo puede aprovechar el valor de su innovación antes?
  5. ¿Cómo puede seguir innovando constantemente mientras ofrece valor?
  6. ¿Qué tan eficiente es su proceso de liberación?

Si sus respuestas son negativas a las preguntas anteriores, entonces, está perdiendo terreno frente a sus competidores. Adopta herramientas de desarrollo y procesos ágiles para aumentar su velocidad y ayudarle a abordar estos problemas.

3. Entrega de valor y reducción de costos comerciales

La disminución de los costos de producción ayuda a impulsar la agilidad al realinearse antes con los nuevos objetivos comerciales. Es imperativo que ahorre costos en todo: la automatización ayudará a impulsar lanzamientos de características más rápidos, ciclos de feedback más rápidos, menos tiempos de espera y coordinación, marcos de prueba de alta calidad, plataformas resilientes, actualizaciones fáciles y rápidas, cero tiempos de inactividad, entre otros.

Más allá de los métodos tradicionales de reducción de costos, abordar la sustentabilidad se ha convertido en una parte esencial de los enfoques modernos de reducción de costos. Para 2027, el 25 % de los CIO tendrán una compensación vinculada a su impacto de tecnología sustentable.

La modernización puede contribuir de manera significativa a los objetivos de sustentabilidad. Reducir su dependencia del hardware, aumentar el uso de la infraestructura autoaprovisionada y aprovechar los componentes y módulos reutilizables son formas concretas de mejorar su impacto en el medio ambiente.

4. Reducción del riesgo y la deuda técnica:

Todas las versiones existentes son intrínsecamente riesgosas debido a un ciclo de lanzamiento más largo. Los riesgos de no modernizar sus aplicaciones incluyen un mayor tiempo de inactividad, combinado con un tiempo de respuesta limitado y lento a las necesidades cambiantes de los clientes. Los tiempos de inactividad y los lanzamientos lentos pueden tener un gran impacto en la economía de una organización y perjudicar las relaciones con los clientes. Las aplicaciones existentes también constituyen una parte importante de la deuda técnica de su organización, con arquitecturas y procesos de desarrollo monolíticos. Y en muchos casos, faltan desarrolladores conocedores que sepan actualizarlos y construirlos.

En una encuesta, el 41 % de los encuestados seleccionó “Reducir la deuda tecnológica/Actualizar los sistemas existentes” como la principal prioridad. La deuda técnica también es muy cara y se acumula con el tiempo. Por ejemplo, el costo de la deuda técnica en EE. UU. fue de 1.52 billones de dólares en 2022.

Las características brillantes ocupan el centro de atención, mientras que la deuda técnica queda relegada al final de los backlogs. Gradualmente, la deuda técnica impide el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta el riesgo y el costo de realizar los arreglos.

La modernización en tiempo de ejecución es un gran paso para frenar estos problemas. Requiere una configuración mínima. Admite la preparación para el futuro al permitir una fácil progresión a contenedores y microservicios.

5. Experiencia del desarrollador:

Está surgiendo una obviedad en la industria del software: una buena experiencia del desarrollador conduce a una excelente experiencia del cliente.

Para 2026, aproximadamente el 80 % de las organizaciones de ingeniería de software establecerán equipos de plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas reutilizables para la entrega de aplicaciones. Muchas organizaciones están centrando sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los desarrolladores para ser más ágiles y receptivas.

Esto también reduce la carga cognitiva y conecta la moral de los desarrolladores con el valor comercial. Las pocas áreas que dan grandes resultados son la ruptura de arquitecturas complejas, el aumento del uso de herramientas y procesos modernos de desarrollo, y la creación de plataformas internas con componentes configurables y reutilizables.

IBM DevOps

¿Qué es DevOps?

Andrea Crawford explica qué es DevOps, el valor de DevOps y cómo las prácticas y herramientas de DevOps le ayudan a mover sus aplicaciones a través de todo el delivery pipeline, desde la ideación hasta la producción. Dirigido por los principales líderes de pensamiento de IBM, el programa de estudio está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a adquirir los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Explore DevOps

Adopte la tecnología y las herramientas adecuadas para tener éxito

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto de servicios de aplicaciones en la nube híbrida de extremo a extremo que proporcionan la máxima flexibilidad para los despliegues, la creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube, la refactorización y el cambio de plataformas de las aplicaciones existentes. Le ayuda en su proceso de modernización de aplicaciones al proporcionar los siguientes beneficios:

IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto completo de productos y características integrados que ayudan a las organizaciones a modernizar continuamente sus aplicaciones existentes e innovar con nuevos microservicios nativos de la nube:

  • Tiempos de ejecución con todo incluido que admiten máquinas virtuales y contenedores para aplicaciones Java
  • Herramientas impulsadas por IA para refactorizar aplicaciones: Transformation Advisor, Mono2Micro, Migration Toolkit
  • Plataforma basada en Kubernetes (OpenShift) compatible con on-prem y la nube

Echemos un vistazo a la letra pequeña:

  • Tiempos de ejecución de aplicaciones de su elección, como IBM WebSphere Application Server (WAS), IBM WAS ND, IBM WebSphere Liberty, Open Liberty, Red Hat JBoss EAP, Quarkus, Tomcat y más
  • Infraestructuras y tecnologías como Red Hat Data Grid, Node.js, OpenJDK, Spring Boot y otras
  • Herramientas de modernización de aplicaciones que incluyen IBM Transformation Advisor, IBM Mono2Micro, IBM WebSphere Migration Tool Kit y Red Hat Migration Tool Kit for Applications
  • Plataforma de contenedores Kubernetes de código abierto Red Hat OpenShift

Ahora, echemos un vistazo a IBM WebSphere Liberty, uno de los tiempos de ejecución disponibles en CP4Apps. Es un tiempo de ejecución de Java ligero y rápido. Los beneficios clave de Liberty incluyen:

  • Obtener un tiempo de inicio más rápido con escala bajo demanda: con la característica "InstantOn" que ofrece tiempos de lanzamiento para aplicaciones 10 veces más rápidas que Java estándar. Liberty InstantOn también es ideal para arquitecturas de aplicaciones sin servidor y basadas en eventos, ya que permite un rápido aumento o reducción de la capacidad en función de la demanda.
  • Eliminar la deuda técnica y reducir el "tiempo medio de recuperación" con migración cero: Liberty es el único tiempo de ejecución de Java que le permite mantener la última versión sin el nuevo código o configuración y sin el costo de la migración o el tiempo de inactividad no planificado. También ayuda a minimizar la deuda técnica.
  • Conéctese en cualquier lugar: Liberty es compatible con diversas aplicaciones y arquitecturas: monolitos, macroservicios o microservicios
  • Aumente la productividad y ahorre costos

Promedio de beneficios anuales por organización:

CategoríaPor organización
Beneficios para desarrolladores 11 795 139 USD
Beneficios para el personal2 435 714 USD
Beneficios de productividad empresarial630 070 USD
Ahorro de costos de TI630 070 USD
Ahorro total de costos15 573 597 USD
Desplazar para ver la tabla completa

Los clientes de Cloud Pak for Applications están entusiasmados con los beneficios que están viendo con Liberty para sus esfuerzos de modernización:

  • Capacidad para salir al mercado más rápidamente, organización aseguradora: "Un gran beneficio es que podemos salir al mercado más rápidamente porque Liberty es ligero. Mi organización es capaz de desarrollar soluciones y capacidades más rápidamente".
  • Rentabilidad del enfoque basado en contenedores, organización financiera:La principal ventaja que encontramos es una mayor eficiencia de la infraestructura al trasladar las cargas de trabajo a Liberty. Hemos podido reducir la infraestructura en un 50 %. Fue un gran cambio con respecto a los servidores tradicionales.”

Trabaje con nosotros para ofrecer un escenario de aplicaciones que se transforme con su negocio.

 

