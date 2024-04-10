El futuro de la entrega de aplicaciones comienza con la modernización

IDC estima que, para 2025, se construirán 750 millones de aplicaciones nativas de la nube. Dónde y cómo se despliegan estas aplicaciones influirá en el tiempo de llegada al mercado y en la realización del valor. La realidad es que los escenarios de las aplicaciones son complejos y suponen un reto para las empresas a la hora de mantener y modernizar la infraestructura existente, al tiempo que ofrecen nuevas características nativas de la nube. Tres de cada cuatro ejecutivos informaron sistemas dispares en sus organizaciones y que la falta de habilidades, recursos y prácticas operativas comunes desafían los objetivos comerciales.
Los ejecutivos saben que deben modernizarse. De hecho, el 83 % de los ejecutivos de TI siente que la modernización es central para la estrategia de su organización, pero solo el 27 % dice que sus organizaciones han modernizado los flujos de trabajo necesarios (incluyendo aplicaciones, datos y sistemas subyacentes). Pero está claro que los directores de sistemas de información (CIO) que priorizan la modernización capturan mayores beneficios de la transformación del negocio.
El software se ha convertido en el sustento de todos los dominios. El efecto ha aumentado exponencialmente con la llegada de la IA, el machine learning (ML), la nube híbrida y DevSecOps y hay más avances por venir. Las organizaciones deben mantenerse al día con la tecnología actual para poder innovar y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.
Cada organización está tratando de sobresalir adoptando prácticas de software modernas e innovadoras, no solo para crecer, sino para sobrevivir. Muchas organizaciones han desaparecido del mapa de tecnología porque no se adaptaron y adoptaron la innovación rápidamente.
El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología es el mayor facilitador de este cambio. Las organizaciones necesitan total flexibilidad para abordar cuestiones importantes, incluyendo:
Si sus respuestas son negativas a las preguntas anteriores, entonces, está perdiendo terreno frente a sus competidores. Adopta herramientas de desarrollo y procesos ágiles para aumentar su velocidad y ayudarle a abordar estos problemas.
La disminución de los costos de producción ayuda a impulsar la agilidad al realinearse antes con los nuevos objetivos comerciales. Es imperativo que ahorre costos en todo: la automatización ayudará a impulsar lanzamientos de características más rápidos, ciclos de feedback más rápidos, menos tiempos de espera y coordinación, marcos de prueba de alta calidad, plataformas resilientes, actualizaciones fáciles y rápidas, cero tiempos de inactividad, entre otros.
Más allá de los métodos tradicionales de reducción de costos, abordar la sustentabilidad se ha convertido en una parte esencial de los enfoques modernos de reducción de costos. Para 2027, el 25 % de los CIO tendrán una compensación vinculada a su impacto de tecnología sustentable.
La modernización puede contribuir de manera significativa a los objetivos de sustentabilidad. Reducir su dependencia del hardware, aumentar el uso de la infraestructura autoaprovisionada y aprovechar los componentes y módulos reutilizables son formas concretas de mejorar su impacto en el medio ambiente.
Todas las versiones existentes son intrínsecamente riesgosas debido a un ciclo de lanzamiento más largo. Los riesgos de no modernizar sus aplicaciones incluyen un mayor tiempo de inactividad, combinado con un tiempo de respuesta limitado y lento a las necesidades cambiantes de los clientes. Los tiempos de inactividad y los lanzamientos lentos pueden tener un gran impacto en la economía de una organización y perjudicar las relaciones con los clientes. Las aplicaciones existentes también constituyen una parte importante de la deuda técnica de su organización, con arquitecturas y procesos de desarrollo monolíticos. Y en muchos casos, faltan desarrolladores conocedores que sepan actualizarlos y construirlos.
En una encuesta, el 41 % de los encuestados seleccionó “Reducir la deuda tecnológica/Actualizar los sistemas existentes” como la principal prioridad. La deuda técnica también es muy cara y se acumula con el tiempo. Por ejemplo, el costo de la deuda técnica en EE. UU. fue de 1.52 billones de dólares en 2022.
Las características brillantes ocupan el centro de atención, mientras que la deuda técnica queda relegada al final de los backlogs. Gradualmente, la deuda técnica impide el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta el riesgo y el costo de realizar los arreglos.
La modernización en tiempo de ejecución es un gran paso para frenar estos problemas. Requiere una configuración mínima. Admite la preparación para el futuro al permitir una fácil progresión a contenedores y microservicios.
Está surgiendo una obviedad en la industria del software: una buena experiencia del desarrollador conduce a una excelente experiencia del cliente.
Para 2026, aproximadamente el 80 % de las organizaciones de ingeniería de software establecerán equipos de plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas reutilizables para la entrega de aplicaciones. Muchas organizaciones están centrando sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los desarrolladores para ser más ágiles y receptivas.
Esto también reduce la carga cognitiva y conecta la moral de los desarrolladores con el valor comercial. Las pocas áreas que dan grandes resultados son la ruptura de arquitecturas complejas, el aumento del uso de herramientas y procesos modernos de desarrollo, y la creación de plataformas internas con componentes configurables y reutilizables.
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto de servicios de aplicaciones en la nube híbrida de extremo a extremo que proporcionan la máxima flexibilidad para los despliegues, la creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube, la refactorización y el cambio de plataformas de las aplicaciones existentes. Le ayuda en su proceso de modernización de aplicaciones al proporcionar los siguientes beneficios:
IBM Cloud Pak for Applications (CP4Apps) ofrece un conjunto completo de productos y características integrados que ayudan a las organizaciones a modernizar continuamente sus aplicaciones existentes e innovar con nuevos microservicios nativos de la nube:
Echemos un vistazo a la letra pequeña:
Ahora, echemos un vistazo a IBM WebSphere Liberty, uno de los tiempos de ejecución disponibles en CP4Apps. Es un tiempo de ejecución de Java ligero y rápido. Los beneficios clave de Liberty incluyen:
Promedio de beneficios anuales por organización:
|Categoría
|Por organización
|Beneficios para desarrolladores
|11 795 139 USD
|Beneficios para el personal
|2 435 714 USD
|Beneficios de productividad empresarial
|630 070 USD
|Ahorro de costos de TI
|630 070 USD
|Ahorro total de costos
|15 573 597 USD
Los clientes de Cloud Pak for Applications están entusiasmados con los beneficios que están viendo con Liberty para sus esfuerzos de modernización:
