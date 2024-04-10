El futuro de la entrega de aplicaciones comienza con la modernización

1. Acceso a nueva innovación de software:

El software se ha convertido en el sustento de todos los dominios. El efecto ha aumentado exponencialmente con la llegada de la IA, el machine learning (ML), la nube híbrida y DevSecOps y hay más avances por venir. Las organizaciones deben mantenerse al día con la tecnología actual para poder innovar y satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Cada organización está tratando de sobresalir adoptando prácticas de software modernas e innovadoras, no solo para crecer, sino para sobrevivir. Muchas organizaciones han desaparecido del mapa de tecnología porque no se adaptaron y adoptaron la innovación rápidamente.

2. Velocidad y agilidad mejoradas:

El mundo está cambiando rápidamente y la tecnología es el mayor facilitador de este cambio. Las organizaciones necesitan total flexibilidad para abordar cuestiones importantes, incluyendo:

¿Cuándo puede probar su hipótesis (por ejemplo, cuántas geografías o qué user personas)? ¿Con qué rapidez se pueden introducir las características en el mercado (desde el concepto hasta la producción) y vencer a la competencia? ¿Cómo puede adaptarse de manera eficiente a las condiciones cambiantes del mercado? ¿Cómo puede aprovechar el valor de su innovación antes? ¿Cómo puede seguir innovando constantemente mientras ofrece valor? ¿Qué tan eficiente es su proceso de liberación?

Si sus respuestas son negativas a las preguntas anteriores, entonces, está perdiendo terreno frente a sus competidores. Adopta herramientas de desarrollo y procesos ágiles para aumentar su velocidad y ayudarle a abordar estos problemas.

3. Entrega de valor y reducción de costos comerciales

La disminución de los costos de producción ayuda a impulsar la agilidad al realinearse antes con los nuevos objetivos comerciales. Es imperativo que ahorre costos en todo: la automatización ayudará a impulsar lanzamientos de características más rápidos, ciclos de feedback más rápidos, menos tiempos de espera y coordinación, marcos de prueba de alta calidad, plataformas resilientes, actualizaciones fáciles y rápidas, cero tiempos de inactividad, entre otros.

Más allá de los métodos tradicionales de reducción de costos, abordar la sustentabilidad se ha convertido en una parte esencial de los enfoques modernos de reducción de costos. Para 2027, el 25 % de los CIO tendrán una compensación vinculada a su impacto de tecnología sustentable.

La modernización puede contribuir de manera significativa a los objetivos de sustentabilidad. Reducir su dependencia del hardware, aumentar el uso de la infraestructura autoaprovisionada y aprovechar los componentes y módulos reutilizables son formas concretas de mejorar su impacto en el medio ambiente.

4. Reducción del riesgo y la deuda técnica:

Todas las versiones existentes son intrínsecamente riesgosas debido a un ciclo de lanzamiento más largo. Los riesgos de no modernizar sus aplicaciones incluyen un mayor tiempo de inactividad, combinado con un tiempo de respuesta limitado y lento a las necesidades cambiantes de los clientes. Los tiempos de inactividad y los lanzamientos lentos pueden tener un gran impacto en la economía de una organización y perjudicar las relaciones con los clientes. Las aplicaciones existentes también constituyen una parte importante de la deuda técnica de su organización, con arquitecturas y procesos de desarrollo monolíticos. Y en muchos casos, faltan desarrolladores conocedores que sepan actualizarlos y construirlos.

En una encuesta, el 41 % de los encuestados seleccionó “Reducir la deuda tecnológica/Actualizar los sistemas existentes” como la principal prioridad. La deuda técnica también es muy cara y se acumula con el tiempo. Por ejemplo, el costo de la deuda técnica en EE. UU. fue de 1.52 billones de dólares en 2022.

Las características brillantes ocupan el centro de atención, mientras que la deuda técnica queda relegada al final de los backlogs. Gradualmente, la deuda técnica impide el desarrollo de nuevas características, lo que aumenta el riesgo y el costo de realizar los arreglos.

La modernización en tiempo de ejecución es un gran paso para frenar estos problemas. Requiere una configuración mínima. Admite la preparación para el futuro al permitir una fácil progresión a contenedores y microservicios.

5. Experiencia del desarrollador:

Está surgiendo una obviedad en la industria del software: una buena experiencia del desarrollador conduce a una excelente experiencia del cliente.

Para 2026, aproximadamente el 80 % de las organizaciones de ingeniería de software establecerán equipos de plataforma como proveedores internos de servicios, componentes y herramientas reutilizables para la entrega de aplicaciones. Muchas organizaciones están centrando sus esfuerzos en mejorar la experiencia de los desarrolladores para ser más ágiles y receptivas.

Esto también reduce la carga cognitiva y conecta la moral de los desarrolladores con el valor comercial. Las pocas áreas que dan grandes resultados son la ruptura de arquitecturas complejas, el aumento del uso de herramientas y procesos modernos de desarrollo, y la creación de plataformas internas con componentes configurables y reutilizables.