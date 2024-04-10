¿Cómo debería ser un marco de gobernanza ética de la IA?

Si bien la carrera para lograr la IA generativa se intensifica, el debate ético en torno a la tecnología también continúa calentándose. Y las apuestas no paran de aumentar.

Según Gartner, "las organizaciones son responsables de garantizar que los proyectos de IA que desarrollan, desplegar o utilizan no tengan consecuencias éticas negativas". Mientras tanto, el 79 % de los ejecutivos dice que la ética de la IA es importante para su enfoque de IA en toda la empresa, pero menos del 25 % ha puesto en práctica los principios de gobernanza de la ética.

La IA también ocupa un lugar alto en la lista de preocupaciones del gobierno de Estados Unidos. A finales de febrero, el presidente Mike Johnson y el líder demócrata Hakeem Jeffries anunciaron el establecimiento de un grupo de trabajo bipartidista sobre IA para explorar cómo el Congreso puede garantizar que Estados Unidos continúe liderando la innovación global en IA. El Grupo de Trabajo también considerará las medidas de protección necesarias para salvaguardar a la nación frente a las amenazas actuales y emergentes y garantizar el desarrollo de una tecnología segura y confiable.

Claramente, la buena gobernanza es esencial para abordar los riesgos asociados con la IA.