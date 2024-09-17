Los datos son el nuevo petróleo. Alimenta nuestra economía e impulsa nuevas tecnologías, en particular, la IA generativa. Sin embargo, para que la IA se adopte ampliamente, debe ser confiable y segura.

Como muestra el último Informe del costo de una filtración de datos de IBM, las interrupciones del negocio elevan los costos de filtración y las multas regulatorias a nuevas alturas, con un costo promedio de una filtración de datos que alcanza los 4.88 millones de dólares.

Sin embargo, según una encuesta realizada por el estudio IBM Institute for Business Value (IBV) sobre ciberseguridad e IA generativa, más del 94 % de los líderes empresariales creen que proteger la IA es importante, pero solo el 24 % afirma que sus proyectos de IA incorporarán una ciberseguridad. componente dentro de los próximos seis meses.

Esto deja a muchas empresas en una situación vulnerable, ya que la IA generativa también conlleva nuevos riesgos, como la filtración de datos, el envenenamiento de datos y los ataques de inyección de instrucciones. También puede ser difícil para las empresas controlar quién tiene acceso a sus datos, señala Scott McCarthy, socio gerente global de IBM para servicios de ciberseguridad.

"Es importante asegurarse de que se implementen controles para que los datos comerciales y de los clientes no queden expuestos", explica McCarthy.

Para proteger sus datos y proteger su IA, las empresas deben establecer su gobernanza de la IA y proteger su infraestructura: sus datos, sus modelos y el uso de estos. Este es el marco de IBM para proteger la IA generativa, un marco que se puede aplicar en otros entornos, incluido Einstein de Salesforce, un conjunto de herramientas de IA para CRM.

Estos son 3 pasos que las empresas pueden seguir para iniciar este proceso.