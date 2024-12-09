Sistema de gestión de pedidos

Para respaldar el crecimiento empresarial sustentable, necesita una plataforma de gestión de pedidos que pueda ofrecer resultados empresariales específicos y, al mismo tiempo, proporcionar a los compradores experiencias comerciales modernas. Aumente la satisfacción de los clientes y empleados al proporcionar tiempos de entrega de pedidos confiables y representantes de servicio al cliente con acceso al historial completo de pedidos de los clientes, todo ello impulsado por tecnología de punta y sólidas funcionalidades de búsqueda de datos. IBM® Order Management System es una solución de última generación diseñada específicamente para el crecimiento y la libertad de elección de implementación.
Nuestra solución es componible y adaptable a cualquier modelo de implementación, proveedor de nube o modelo de consumo de tecnología. Comience con nuestros componentes predeterminados o use Order Hub, nuestra nueva interfaz de usuario (IU) y estructura de gestión de usuarios, para personalizar su IU con código bajo o sin código.
Componibilidad con aplicaciones internas y externas para utilizar lo mejor de la innovación dondequiera que exista en la empresa.
Arquitectura de servicios comerciales con una biblioteca en constante expansión de servicios predeterminados y dirigidos por asociados para crear nuevas experiencias digitales y físicas para los clientes.
Esté preparado para el mañana mediante la implementación en cualquier lugar, independientemente del proveedor de la nube o el modelo de licencia. Reduzca su costo total de propiedad mientras apoya el crecimiento de su negocio con rendimiento, escalabilidad y seguridad líderes en la industria.
Brinda soporte a los usuarios de negocio con una solución totalmente personalizable que permite a todos los usuarios, incluidos los usuarios con capacidades diferentes, trabajar de la forma que deseen.
La IA aprende con el tiempo con retroalimentación bidireccional y proporciona transparencia en la lógica y las decisiones.
Dilucide el impacto ambiental para permitir opciones de consumo más sustentables y cumplir con los objetivos de ESG.
Actúe con rapidez y confianza para mitigar las interrupciones y construir cadenas de suministro resilientes y sustentables.
Permita el intercambio de datos confiables y la automatización del flujo de trabajo más allá de los límites con la tecnología de libro mayor distribuido y blockchain.
Explore qué configuración de IBM® Order Management System (OMS) funciona mejor para su empresa.