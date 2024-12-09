Sistema de gestión de pedidos

IBM® Order Management System (OMS) es una suite de aplicaciones inteligente e intuitiva que tiene la capacidad de crecer con las necesidades de su negocio.
Lea acerca del futuro de las soluciones de gestión de pedidos
Vista lateral de un oficinista apoyado en el escritorio de una oficina, con una mano sostiene sus anteojos y con la otra usa una tablet digital.
Comercio inteligente, escalable y fluido

Para respaldar el crecimiento empresarial sustentable, necesita una plataforma de gestión de pedidos que pueda ofrecer resultados empresariales específicos y, al mismo tiempo, proporcionar a los compradores experiencias comerciales modernas. Aumente la satisfacción de los clientes y empleados al proporcionar tiempos de entrega de pedidos confiables y representantes de servicio al cliente con acceso al historial completo de pedidos de los clientes, todo ello impulsado por tecnología de punta y sólidas funcionalidades de búsqueda de datos. IBM® Order Management System es una solución de última generación diseñada específicamente para el crecimiento y la libertad de elección de implementación.

Nuestra solución es componible y adaptable a cualquier modelo de implementación, proveedor de nube o modelo de consumo de tecnología. Comience con nuestros componentes predeterminados o use Order Hub, nuestra nueva interfaz de usuario (IU) y estructura de gestión de usuarios, para personalizar su IU con código bajo o sin código.
Beneficios
Instalación instantánea acelerada

Componibilidad con aplicaciones internas y externas para utilizar lo mejor de la innovación dondequiera que exista en la empresa.
Innove y escale rápidamente

Arquitectura de servicios comerciales con una biblioteca en constante expansión de servicios predeterminados y dirigidos por asociados para crear nuevas experiencias digitales y físicas para los clientes.
Rendimiento líder en la industria

Esté preparado para el mañana mediante la implementación en cualquier lugar, independientemente del proveedor de la nube o el modelo de licencia. Reduzca su costo total de propiedad mientras apoya el crecimiento de su negocio con rendimiento, escalabilidad y seguridad líderes en la industria.
Experiencia de IU de código bajo/sin código

Brinda soporte a los usuarios de negocio con una solución totalmente personalizable que permite a todos los usuarios, incluidos los usuarios con capacidades diferentes, trabajar de la forma que deseen.
IA transparente para impulsar acciones confiables

La IA aprende con el tiempo con retroalimentación bidireccional y proporciona transparencia en la lógica y las decisiones.
Aplicar compras sustentables

Dilucide el impacto ambiental para permitir opciones de consumo más sustentables y cumplir con los objetivos de ESG.

 
Productos
Una empleada de almacén sostiene una tableta mientras inspecciona el inventario
IBM® Sterling Order Management
Entregue el pedido perfecto con una completa plataforma de cumplimiento de pedidos omnicanal creada para ofrecer sustentabilidad.
Empleados usan una tableta digital en la fábrica
IBM® Sterling Intelligent Promising
Ofrezca una experiencia omnicanal eficiente y sin inconvenientes que mejore las tasas de conversión minoristas, reduzca el abandono del carrito de compras e impulse las ventas.
Persona parada afuera de un edificio de la ciudad con un teléfono inteligente y una tarjeta de crédito.
IBM® Sterling Configure, Price, Quote
Transforme y automatice la configuración, los precios y la cotización de productos y servicios complejos.
Recursos Order Management Market
Este estudio de investigación del Programa de Asesoramiento Ejecutivo de IHL identifica tendencias e impulsores clave en el mercado de software de gestión de pedidos. Vea por qué IBM® Sterling OMS es el líder del mercado.
¿Qué es la gestión de pedidos?
El seguimiento de los pedidos desde el origen hasta su cumplimiento y la gestión de las personas, procesos y datos que están conectados al pedido mientras avanzan en su ciclo de vida.
Soluciones relacionadas
Vista aérea de una carretera rural de varios carriles con semirremolques.
Construya cadenas de suministro más inteligentes con IA y blockchain

Actúe con rapidez y confianza para mitigar las interrupciones y construir cadenas de suministro resilientes y sustentables.

 Conozca más
Germany, Hesse, Frankfurt, European Central Bank, detail of glass facade
IBM® Blockchain

Permita el intercambio de datos confiables y la automatización del flujo de trabajo más allá de los límites con la tecnología de libro mayor distribuido y blockchain.

 Conozca más
Próximos pasos

Explore qué configuración de IBM® Order Management System (OMS) funciona mejor para su empresa.

 Explore IBM® Partner Showcase