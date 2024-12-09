Sistema de gestión de pedidos

Para respaldar el crecimiento empresarial sustentable, necesita una plataforma de gestión de pedidos que pueda ofrecer resultados empresariales específicos y, al mismo tiempo, proporcionar a los compradores experiencias comerciales modernas. Aumente la satisfacción de los clientes y empleados al proporcionar tiempos de entrega de pedidos confiables y representantes de servicio al cliente con acceso al historial completo de pedidos de los clientes, todo ello impulsado por tecnología de punta y sólidas funcionalidades de búsqueda de datos. IBM® Order Management System es una solución de última generación diseñada específicamente para el crecimiento y la libertad de elección de implementación.

Nuestra solución es componible y adaptable a cualquier modelo de implementación, proveedor de nube o modelo de consumo de tecnología. Comience con nuestros componentes predeterminados o use Order Hub, nuestra nueva interfaz de usuario (IU) y estructura de gestión de usuarios, para personalizar su IU con código bajo o sin código.