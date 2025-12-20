Elija las soluciones adecuadas de observabilidad impulsadas por IA para gestionar de forma proactiva y predictiva la TI y las aplicaciones
Para 2028, se crearán casi mil millones de aplicaciones nativas de la nube, que abarcan múltiples nubes y miles de activos físicos1. Si su entorno de TI le parece complejo ahora, el aumento de la IA generativa amplificará esa complejidad.
Las soluciones de observabilidad de IBM ofrecen los insights en tiempo real que necesita para mantenerse a la vanguardia. La visibilidad de extremo a extremo entre aplicaciones y redes ayuda a sus equipos a aplicar la estrategia de integración de pruebas, seguridad y calidad desde las etapas más tempranas del ciclo de vida, detectar problemas más rápido y resolverlos antes de que afecten a los usuarios. Nuestra guía le ayuda a identificar las soluciones más adecuadas para sus necesidades, lo que le permite respaldar operaciones resilientes y escalables.
reducción en el tiempo de detección y resolución de problemas, y detección de anomalías un 50 % más rápida con IBM Instana.
ahorro en costos de computación en todos los centros de datos mediante la automatización de más de 2000 acciones de asignación de recursos con IBM Turbonomic.
mitigación más rápida de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE, por sus siglas en inglés) lograda con IBM Concert.