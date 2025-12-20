Una guía de soluciones de observabilidad de IBM

Elija las soluciones adecuadas de observabilidad impulsadas por IA para gestionar de forma proactiva y predictiva la TI y las aplicaciones

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Lente superpuesta con efecto degradado
IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant™ de 2025 sobre plataformas de observabilidad
Descubra por qué IBM es reconocida por Instana, una plataforma de full Stack observability impulsada por IA.
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¿Por qué la full stack observability?

Para 2028, se crearán casi mil millones de aplicaciones nativas de la nube, que abarcan múltiples nubes y miles de activos físicos1. Si su entorno de TI le parece complejo ahora, el aumento de la IA generativa amplificará esa complejidad.

Las soluciones de observabilidad de IBM ofrecen los insights en tiempo real que necesita para mantenerse a la vanguardia. La visibilidad de extremo a extremo entre aplicaciones y redes ayuda a sus equipos a aplicar la estrategia de integración de pruebas, seguridad y calidad desde las etapas más tempranas del ciclo de vida, detectar problemas más rápido y resolverlos antes de que afecten a los usuarios. Nuestra guía le ayuda a identificar las soluciones más adecuadas para sus necesidades, lo que le permite respaldar operaciones resilientes y escalables.

Qué le permiten hacer los productos de observabilidad de IBM

IBM Instana: software de full stack observability

El software de IBM Instana utiliza la full stack observability impulsada por IA para descubrir, mapear y monitorear automáticamente todos los servicios y componentes de infraestructura, proporcionando a los equipos de DevOps e ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) una visibilidad completa y contextualizada en toda la pila de aplicaciones. Estas capacidades ayudan a simplificar la complejidad de la nube y a resolver los problemas de forma proactiva para maximizar el tiempo de actividad.

 Explore IBM Instana
Software de gestión de aplicaciones

El software IBM® Concert aprovecha los insights impulsados por IA para demostrar el cumplimiento continuo en entornos híbridos y multinube. Diseñado para SRES y propietarios de aplicaciones, Concert agrega datos aislados, transforma las mejores prácticas en flujos de trabajo automatizados y asigna los controles a las normativas, proporcionando información de auditoría casi en tiempo real y operaciones más inteligentes y eficientes.

 Explore IBM Concert
Software de gestión de recursos de aplicaciones

El software IBM Turbonomic permite a los equipos de ITOps, CloudOps y SRE asignar recursos de forma continua y automática, lo que ayuda a garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de las aplicaciones. Al realizar acciones automatizadas casi en tiempo real, como el reajuste, el escalado y la colocación de cargas de trabajo, Turbonomic ayuda a reducir los costos de infraestructura y de la nube manteniendo los niveles de servicio en entornos híbridos multinube.

 Explorar IBM Turbonomic
IBM Instana: software de full stack observability

El software de IBM Instana utiliza la full stack observability impulsada por IA para descubrir, mapear y monitorear automáticamente todos los servicios y componentes de infraestructura, proporcionando a los equipos de DevOps e ingeniería de confiabilidad del sitio (SRE) una visibilidad completa y contextualizada en toda la pila de aplicaciones. Estas capacidades ayudan a simplificar la complejidad de la nube y a resolver los problemas de forma proactiva para maximizar el tiempo de actividad.

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Software de gestión de aplicaciones

El software IBM® Concert aprovecha los insights impulsados por IA para demostrar el cumplimiento continuo en entornos híbridos y multinube. Diseñado para SRES y propietarios de aplicaciones, Concert agrega datos aislados, transforma las mejores prácticas en flujos de trabajo automatizados y asigna los controles a las normativas, proporcionando información de auditoría casi en tiempo real y operaciones más inteligentes y eficientes.

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Software de gestión de recursos de aplicaciones

El software IBM Turbonomic permite a los equipos de ITOps, CloudOps y SRE asignar recursos de forma continua y automática, lo que ayuda a garantizar el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de las aplicaciones. Al realizar acciones automatizadas casi en tiempo real, como el reajuste, el escalado y la colocación de cargas de trabajo, Turbonomic ayuda a reducir los costos de infraestructura y de la nube manteniendo los niveles de servicio en entornos híbridos multinube.

 Explorar IBM Turbonomic

Resultados comprobados 70 %

reducción en el tiempo de detección y resolución de problemas, y detección de anomalías un 50 % más rápida con IBM Instana.

 Lea la historia de SIXT 15 %

ahorro en costos de computación en todos los centros de datos mediante la automatización de más de 2000 acciones de asignación de recursos con IBM Turbonomic.

 Conozca la historia de Hyland Software 70 %

mitigación más rápida de vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE, por sus siglas en inglés) lograda con IBM Concert.

 Explore la historia de CVE
Actuar

¿Está listo para avanzar en sus operaciones de TI? Comience con nuestra guía de soluciones. Identifique las ofertas que mejor se alinean con sus objetivos de ITOps y descubra las estrategias más efectivas para maximizar las capacidades de cada producto.

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Notas de pie de página

1 1 Billion New Logical Applications: More Background, IDC Research. Abril de 2024