Proteja su privacidad

Las organizaciones que van más allá del simple cumplimiento normativo pueden generar confianza con los clientes y destacarse de la competencia. Las soluciones IBM® Security le ayudan a ofrecer experiencias confiables a sus clientes y a hacer crecer su negocio con un enfoque holístico y adaptativo de la privacidad de datos basado en principios de confianza cero y protección de privacidad de datos comprobada.

 
Aprenda cómo proteger a su gente y sus datos de los ciberataques. Obtenga insights más profundos sobre las tácticas de los atacantes, así como recomendaciones para proteger su organización de manera proactiva.

La IA inteligente comienza con aspectos de seguridad y gobernanza más inteligentes

Únase a esta conversación con el líder de ciberseguridad de una de las 20 principales empresas de atención médica que figura en la lista de Fortune 500 para conocer las mejores prácticas para proteger la IA.

Beneficios de la privacidad de datos
Acerca del riesgo de los datos

Evaluar el uso de datos y riesgos frente a las responsabilidades regulatorias y del cliente.
Intercambio seguro de datos

Proteja los datos personales con controles de seguridad para ofrecer experiencias confiables.
Automatice la respuesta a los incidentes

Responda de forma eficaz para solucionar los problemas de riesgo y cumplimiento y para escalar más fácilmente.
IBM Guardium Discover and Classify

IBM Security y 1touch.io se han asociado para brindarle descubrimiento de datos para fines de privacidad y seguridad. Aproveche la detección y clasificación precisas, escalables e integradas de datos estructurados y no estructurados en todos los entornos.

 IBM Guardium Discover and Classify
Soluciones de privacidad de datos Protección integral de datos

El software IBM Guardium proporciona seguridad de datos avanzada integrada y escalable.

 Gestión del consentimiento

IBM Verify ofrece una gestión de identidad y acceso del consumidor que tiene en cuenta la privacidad.

 Respuesta más rápida a incidentes

IBM QRadar SOAR acelera la resiliencia cibernética y permite la automatización de tareas repetitivas.

 Resiliencia de datos

Las soluciones de almacenamiento flash para la protección de datos de almacenamiento y la resiliencia cibernética promueven la continuidad operativa, un mejor rendimiento y menores costos de infraestructura.

 Gobernanza de datos

IBM Cloud Pak for Data proporciona herramientas para crear una base de datos gobernada para acelerar los resultados de los datos y abordar los requisitos de privacidad y cumplimiento.

 Gestión de la privacidad de datos

Automatice los informes de datos privados para mejorar la precisión del cumplimiento, reducir el tiempo de auditoría y acelerar las iniciativas con IBM OpenPages Data Privacy Management.

 Servicios de privacidad de datos
Servicios de privacidad de datos
Servicios de política de privacidad de datos

Acceda a servicios de privacidad que le ayudan a establecer reglas para el manejo y uso de la información protegida.

 Servicios de política de privacidad de datos
Servicios de seguridad de datos

Colabore con expertos en seguridad de datos para proteger sus datos más confidenciales.

 Servicios de seguridad de datos
Servicios relacionados con el riesgo y cumplimiento normativo

Gestione sus riesgos de seguridad y cumplimiento normativo con consultores de privacidad de datos.

 Explore los servicios de riesgo
Recursos Costo de una filtración de datos 2025
La IA está transformando los negocios, pero también está introduciendo riesgos. El 97 % de las organizaciones que experimentaron incidentes de seguridad relacionados con la IA carecían de controles de acceso adecuados.
Trampas comunes para la seguridad de datos
Explore este libro electrónico y aprenda cómo mejorar su seguridad de datos y su postura de cumplimiento.
Prepárese para el futuro de la privacidad de datos
Cinco consideraciones clave para preparar a su organización para el futuro del escenario de la privacidad de datos en evolución.
Siguientes pasos

