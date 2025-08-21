Soluciones de privacidad de datos

Las organizaciones que van más allá del simple cumplimiento normativo pueden generar confianza con los clientes y destacarse de la competencia. Las soluciones IBM® Security le ayudan a ofrecer experiencias confiables a sus clientes y a hacer crecer su negocio con un enfoque holístico y adaptativo de la privacidad de datos basado en principios de confianza cero y protección de privacidad de datos comprobada.
Aprenda cómo proteger a su gente y sus datos de los ciberataques. Obtenga insights más profundos sobre las tácticas de los atacantes, así como recomendaciones para proteger su organización de manera proactiva.
Evaluar el uso de datos y riesgos frente a las responsabilidades regulatorias y del cliente.
Proteja los datos personales con controles de seguridad para ofrecer experiencias confiables.
Responda de forma eficaz para solucionar los problemas de riesgo y cumplimiento y para escalar más fácilmente.
IBM Security y 1touch.io se han asociado para brindarle descubrimiento de datos para fines de privacidad y seguridad. Aproveche la detección y clasificación precisas, escalables e integradas de datos estructurados y no estructurados en todos los entornos.
El software IBM Guardium proporciona seguridad de datos avanzada integrada y escalable.
IBM Verify ofrece una gestión de identidad y acceso del consumidor que tiene en cuenta la privacidad.
IBM QRadar SOAR acelera la resiliencia cibernética y permite la automatización de tareas repetitivas.
Las soluciones de almacenamiento flash para la protección de datos de almacenamiento y la resiliencia cibernética promueven la continuidad operativa, un mejor rendimiento y menores costos de infraestructura.
IBM Cloud Pak for Data proporciona herramientas para crear una base de datos gobernada para acelerar los resultados de los datos y abordar los requisitos de privacidad y cumplimiento.
Automatice los informes de datos privados para mejorar la precisión del cumplimiento, reducir el tiempo de auditoría y acelerar las iniciativas con IBM OpenPages Data Privacy Management.
Acceda a servicios de privacidad que le ayudan a establecer reglas para el manejo y uso de la información protegida.
Colabore con expertos en seguridad de datos para proteger sus datos más confidenciales.
Gestione sus riesgos de seguridad y cumplimiento normativo con consultores de privacidad de datos.