A medida que aumentan las aplicaciones de IA, la informática tradicional no puede procesar la gran cantidad de datos necesaria para ejecutarlas. Los aceleradores de IA son críticos para acelerar el procesamiento de los datos necesarios para su ejecución.

Gracias a su diseño único y a su hardware especializado, los aceleradores de IA mejoran el rendimiento del procesamiento de esta tecnología mediante capacidades como el procesamiento paralelo. Esta capacidad permite a las empresas innovar a escala y lanzar nuevas aplicaciones de IA al mercado con mayor rapidez.