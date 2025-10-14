A medida que aumentan las aplicaciones de IA, la informática tradicional no puede procesar la gran cantidad de datos necesaria para ejecutarlas. Los aceleradores de IA son críticos para acelerar el procesamiento de los datos necesarios para su ejecución.
Gracias a su diseño único y a su hardware especializado, los aceleradores de IA mejoran el rendimiento del procesamiento de esta tecnología mediante capacidades como el procesamiento paralelo. Esta capacidad permite a las empresas innovar a escala y lanzar nuevas aplicaciones de IA al mercado con mayor rapidez.
Minimice la latencia y aumente la velocidad con aceleradores de IA para disponer de los recursos necesarios para implementar la IA en producción.
Automatice las tareas repetitivas para liberar recursos y optimizar las operaciones, de modo que los equipos puedan centrarse en iniciativas estratégicas.
Proteja los datos de misión crítica y cumpla con los requisitos normativos y de cumplimiento gracias a la IA aplicada directamente a sus datos.
Optimice los costos energéticos y de infraestructura de su empresa con aceleradores de IA integrados.
IBM ofrece aceleración de IA para su información crítica, independientemente de dónde se encuentre. La IA integrada puede mejorar los insights, la seguridad, las aplicaciones y mucho más:
