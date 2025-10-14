Aceleradores de IA

Acelere la innovación en IA a escala con la infraestructura de IBM

 

Acelere el procesamiento de datos para crear IA a escala

A medida que aumentan las aplicaciones de IA, la informática tradicional no puede procesar la gran cantidad de datos necesaria para ejecutarlas. Los aceleradores de IA son críticos para acelerar el procesamiento de los datos necesarios para su ejecución.

Gracias a su diseño único y a su hardware especializado, los aceleradores de IA mejoran el rendimiento del procesamiento de esta tecnología mediante capacidades como el procesamiento paralelo. Esta capacidad permite a las empresas innovar a escala y lanzar nuevas aplicaciones de IA al mercado con mayor rapidez. 
Rendimiento a escala

Minimice la latencia y aumente la velocidad con aceleradores de IA para disponer de los recursos necesarios para implementar la IA en producción.
Mejore la productividad y la eficiencia

Automatice las tareas repetitivas para liberar recursos y optimizar las operaciones, de modo que los equipos puedan centrarse en iniciativas estratégicas.
Seguridad y confianza

Proteja los datos de misión crítica y cumpla con los requisitos normativos y de cumplimiento gracias a la IA aplicada directamente a sus datos.
Gestión de recursos

Optimice los costos energéticos y de infraestructura de su empresa con aceleradores de IA integrados.

Productos relevantes

IBM ofrece aceleración de IA para su información crítica, independientemente de dónde se encuentre. La IA integrada puede mejorar los insights, la seguridad, las aplicaciones y mucho más:

  • Procesadores IBM® Telum II para IBM Z® y LinuxONE
  • Tarjetas IBM® Spyre Accelerator para IBM Z, LinuxONE y Power
  • GPU y aceleradores de IA en IBM® Cloud
IBM® z17, ángulo recto
IA en IBM Z
Amplíe múltiples modelos de IA empresarial y obtenga insights en tiempo real directamente de los datos transaccionales con una solución de lote completo.
IBM® LinuxONE Emperor 5, ángulo izquierdo, fondo naranja
IA en IBM LinuxONE
Aumente la resiliencia cibernética con un servidor Linux escalable, diseñado para cargas de trabajo empresariales y potenciado por la innovación de código abierto y Red Hat OpenShift AI.
IBM® Power11 en un moderno entorno azul
IA en IBM Power
Simplifique el despliegue y obtenga un valor empresarial real de los datos de su empresa con una IA confiable y fácilmente disponible para mejorar su productividad.
Un hombre usando una computadora portátil en la sala de servidores
IA en IBM Cloud
Despliegue la IA en la nube con GPU y aceleradores de IA para usarla con una amplia gama de aplicaciones y marcos de inferencia.

Recursos

¿Qué sigue para los mainframes y la IA?

Descubra cómo las nuevas integraciones y mejoras están redefiniendo el papel de los mainframes en la TI moderna.

 IBM LinuxONE 5 recibe un gran impulso en materia de IA (PDF)

Explore la tecnología LinuxONE 5 y los casos de uso de IA que se espera que sean adecuados para este nuevo servidor de clase empresarial.

 Ejecute cargas de trabajo de IA en IBM® Power (PDF)

Descubra las cinco razones principales por las que IBM Power es una base confiable para potenciar su estrategia de IA.

 Escale la IA empresarial en la nube (blog)

Explore cómo el proceso de datos escalable ayuda a producir modelos IBM® Granite de mayor calidad.
Dé el siguiente paso

Explore cómo los aceleradores de IA de IBM pueden ayudarle a innovar más rápido, optimizar costos y acercar la IA a sus datos de misión crítica.
