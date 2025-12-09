Diseñado para ofrecer una solución llave en mano para las cargas de trabajo empresariales de IA
Las empresas se enfrentan a obstáculos reales a la hora de escalar la IA en toda la organización, como la complejidad de los datos y la integración, la escasez de las habilidades adecuadas, los riesgos de seguridad y cumplimiento, entre otros. Las soluciones IBM Power AI e IBM Spyre Accelerator for Power* eliminan estas barreras mediante la optimización del lote completo. ¿Cuál es el resultado? IBM Power ofrece una plataforma acelerada, flexible y segura diseñada para cargas de trabajo de IA empresarial.
Mejore la inferencia en el punto de datos e implemente la automatización que ayuda a los empleados a centrarse en trabajos de mayor valor.
Integre con IBM® watsonx.data, Red Hat OpenShift AI, Red Hat AI Inference Server y marcos abiertos para acelerar la inferencia en grandes conjuntos de datos.*
Seguridad y cumplimiento normativo integrados directamente en la plataforma para crear una base de confianza que permita escalar la IA.
Elija entre soluciones llave en mano que se despliegan con un solo clic para simplificar la configuración y acelerar las cargas de trabajo con IBM Spyre Accelerator for Power.
Ejecute modelos tradicionales y de IA generativa en servidores Power con Spyre, watsonx.data, OpenShift AI y Red Hat AI Inference Server, optimizados para cargas de trabajo empresariales.
Aproveche la aceleración tanto dentro como fuera del chip y la infraestructura de clase empresarial optimizada para cargas de trabajo de IA tanto tradicional como generativa.
Incorpore la IA directamente en las bases de conocimiento empresariales. Más de 8 millones de incorporaciones de documentos para la integración de bases de conocimiento cada hora utilizando Spyre Accelerator for Power con tamaños de lote y de instrucción de 128.3
Prediga los problemas de TI, detecte y arregle los incidentes, y pronostique y planifique la capacidad.
Analice imágenes médicas y automatice la gestión de reclamaciones y correspondencia de historias clínicas electrónicas con asistentes digitales.
Detecte el fraude, habilite soluciones contra el lavado de dinero y acelere los procesos de riesgo y suscripción.
Gestione reclamaciones, prevenga el fraude, optimice la suscripción y facilite las interacciones con los clientes.
IBM Power E1180 es un servidor de gama alta creado para la era de la IA que ofrece operaciones autónomas, resiliencia cibernética y flexibilidad en la nube híbrida.
IBM Power E1150 es un servidor de bastidor de 4U diseñado para cargas de trabajo de uso intensivo de datos, que ofrece hasta 120 núcleos de procesador Power11 y 16 TB de memoria DDR5.
IBM® Power S1124, un servidor de bastidor de 4U, ofrece una escalabilidad, un rendimiento y una seguridad mejorados, proporcionando al mismo tiempo confiabilidad y agilidad para las cargas de trabajo de misión crítica.
El IBM Power S1122, un servidor de bastidor de 2U, amplía las cargas de trabajo de misión crítica a través de una nube híbrida con mayor flexibilidad, escalabilidad y fiabilidad.
Conozca cómo un hospital utilizó la IA y la tecnología de IBM para optimizar el diagnóstico del cáncer, mejorando la velocidad, la precisión y el enfoque en los casos de alto riesgo.
Descubra cómo una empresa distribuidora familiar se recuperó rápidamente de un ataque de ransomware utilizando IBM® i y Power, y cómo restauró operaciones críticas e impulsó la modernización con herramientas de IA generativa.
Descubra cómo un proveedor de servicios logísticos utilizó la IA en IBM® i y Power para reducir el tiempo de procesamiento de pedidos en un 80 % y acelerar la gestión cinco veces más, lo que aumentó la precisión y la atención al cliente.
*Las declaraciones de IBM con respecto a sus planes, direcciones e intenciones están sujetas a cambios o retiros sin previo aviso a la entera discreción de IBM. La información relativa a posibles productos futuros tiene por objeto describir la orientación general de nuestros productos y no debe utilizarse como base para tomar una decisión de compra. La información mencionada en relación con posibles productos futuros no es un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no podrá incorporarse a ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y momento de implementación de cualquier característica o funcionalidad futura descrita en nuestros productos queda a nuestra entera discreción.
1. El servicio de IA del catálogo, respaldado por IBM, se proporciona en forma de contenedor o conjunto de contenedores que se pueden desplegar con un solo comando. La interfaz de usuario (IU) del catálogo ejecuta dichos comandos en el backend con un solo clic en la página correspondiente del servicio de IA.
2. Configuración única habilitada por API estándar de la industria para desacoplar los servicios superiores y el servicio de inferencia de respaldo para todos los servicios de IA compatibles con IBM. Cualquier servicio que requiera capacidades de inferencia de IA puede conectarse a servicios de inferencia que proporcionen la API de OpenAI o watsonx.ai Endpoints de inferencia compatibles con API (endpoint Spyre, servidor de inferencia RH AI, IBM® Cloud, OpenAI, Azure, AWS, GCP, etc.). Los servicios pueden ejecutarse en IBM Power o en IBM® Power Virtual Server.
3. Basado en pruebas internas realizadas con un conjunto de datos de un millón de unidades, con un tamaño de instrucción de 128 y un tamaño de lote de 128, utilizando un contenedor de una tarjeta. Los resultados individuales pueden variar en función del tamaño de la carga de trabajo, del uso de subsistemas de almacenamiento y de otras condiciones.