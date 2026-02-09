1. ¿IBM License Metric Tool es obligatoria para las licencias de subcapacidad?

Sí, ILMT (o cualquier herramienta verificada aprobada) es un requisito obligatorio. Para obtener más información sobre las herramientas aprobadas, visite la página de información de subcapacidad de ILMT.

Flexera One IT Asset Management y la oferta de IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, pueden utilizarse en lugar de ILMT. La excepción indicada se puede encontrar en la página de información de subcapacidad de ILMT. Para cualquier entorno no compatible con Flexera One IT Asset Management, los clientes de IBM Software deberán configurar una instancia de ILMT dedicada conectada al entorno o elegir el recuento de capacidad completa (sin aprovechar los ahorros de subcapacidad) para este entorno. Consulte la página de información de subcapacidad de ILMT para conocer los entornos compatibles con Flexera One IT Asset Management.

2. Ya tengo una herramienta que proporciona la misma información que la herramienta de IBM, ¿insistiría IBM en que use IBM License Metric Tool?

Sí. Si bien hay muchas herramientas que pueden determinar el inventario de software y quizás incluso el tipo de núcleo de procesador disponible para un servidor físico o partición (física o virtual), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management y Flexera One IT Asset Management son las únicas herramientas capaces de monitorear continuamente los entornos de servidores virtualizados para medir la capacidad máxima (pico) disponible para el software de IBM e informar esos requisitos.



3. Para un cliente que califica para una excepción de IBM License Metric Tool y está realizando un seguimiento o informes manuales, ¿qué herramientas puede usar el cliente para complementar los esfuerzos manuales?

Para aquellos que hicieron uso de las excepciones de informes antes del 1 de mayo de 2023: las excepciones anunciadas al requisito de ILMT, el requisito de recuento o informes manuales puede complementarse con herramientas alternativas siempre que ayuden a medir con precisión la capacidad máxima del núcleo de PVU por producto de software. Existen varios productos en el mercado que pueden realizar análisis sencillos del inventario de software, y aún menos soluciones que puedan determinar el tipo de núcleo del procesador del servidor de hardware (un requisito para determinar el número de derechos que se deben licenciar) (un requisito para determinar el número de PVU que se deben licenciar). Pero a diferencia de ILMT, estas herramientas no pueden proporcionar un monitoreo continuo de los cambios en la capacidad del núcleo del procesador de una partición virtualizada, para capturar la capacidad máxima (pico) disponible para el software basado en núcleos de IBM.

Incluso ILMT se puede utilizar en entornos de tecnología de virtualización de servidores no compatibles, pero elegibles para ayudar a capturar el núcleo básico del procesador de hardware y el inventario de software de los servidores, pero si ILMT no admite la tecnología de virtualización, no generará la respuesta correcta para las particiones, LPAR, VM, dominios, etc. Esos datos deben capturarse manualmente utilizando cualquier medio proporcionado por los sistemas operativos, las tecnologías de virtualización, los registros de gestión de cambios, etc.﻿﻿

4. ¿IBM License Metric Tool es de "autosupervisión", en otras palabras, como una herramienta de "configurar y olvidar"?



No. ILMT es una solución basada en servidor/agente diseñada para proporcionar monitoreo continuo de sofisticadas tecnologías de virtualización de servidores en configuraciones de servidores complejas. La mayoría de los clientes capaces de desplegar tecnologías complejas de servidores virtualizados, como PowerVM y VMware, tendrán la capacidad de desplegar ILMT. Sin embargo, ILMT necesita aprovechar los procesos y disciplinas de gestión de activos de TI de un cliente. Los clientes que ya los tienen implementados encontrarán que ILMT complementa sus esfuerzos.



5. ¿IBM exige que los clientes informen sus resultados de subcapacidad cada trimestre de manera similar a cómo se utiliza SCRT para System z Software?

No. Los clientes deben proporcionar informes ILMT solo a petición de IBM. La herramienta SCRT (herramienta de informes de subcapacidad) solo se utiliza como complemento del software System z. Para obtener más información sobre las licencias de subcapacidad para el software System z, visite los precios del software IBM Z, seleccione "Licencias" y luego "Licencias de subcapacidad".

6. ¿Cuánto tiempo tienen los clientes para instalar IBM License Metric Tool?

Los nuevos clientes de subcapacidad deben implementar IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, o Flexera One IT Asset Management dentro de los 90 días posteriores a su primer despliegue de productos de subcapacidad elegibles en un entorno de virtualización elegible. Los clientes de subcapacidad existentes deben actualizar rápidamente a nuevas versiones, lanzamientos o modificaciones cuando estén disponibles según el IPAA. Tenga en cuenta que IBM no prescribe intencionalmente un período específico para este término para adaptarse a clientes de distintos tamaños. El objetivo es que los clientes lo implementen lo antes posible, teniendo en cuenta su marco de TI específico.

7. ¿Significa esto que tengo que instalar IBM License Metric Tool además de la versión comercial de IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management?

No, IBM no requiere la instalación de ILMT si la herramienta alternativa (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management o Flexera One IT Asset Management) admite todos los entornos de clientes de IBM Software. Consulte la página de información de subcapacidad de ILMT para conocer los entornos compatibles con la gestión de activos de Flexera One IT.

8. ¿Un cliente que tiene un producto como WAS necesita generar un informe en todos los servidores que tienen WAS?

Sí, si el cliente tiene la intención de adquirir una licencia de WAS por menos de la capacidad total de los servidores en los que se despliega.

9. Si un cliente tiene varias instancias o paquetes de un producto ejecutar en una sola partición, ¿cómo se cuentan los núcleos?

Las licencias de Coress se basan en la capacidad del núcleo del procesador disponible para el software de IBM. Desde el punto de vista de las licencias, una partición puede tener cualquier cantidad de "instancias" o "paquetes" (término no definido legalmente) de un producto en ejecución; no contamos esas múltiples instancias de ese producto; solo otorgamos licencias en función del máximo (pico) núcleos de procesador asignados a esa partición y disponibles para ese producto. Si el número de instancias hace que aumente la capacidad de la partición, ILMT capturará esa "marca de agua alta" para que el cliente pueda garantizar el cumplimiento de nuestros términos.

10. ¿Qué selección debo hacer en Mis notificaciones de IBM para recibir una notificación cuando las actualizaciones de IMB License Metric Tool estén disponibles?

Después de iniciar sesión con su ID de IBM, en la barra de búsqueda del producto ingrese: IBM License Metric Tool, luego haga clic en "Suscríbase". Seleccione sus preferencias y haga clic en Enviar. Si no tiene un ID de IBM, visite Mi perfil de cuenta.



11. ¿Cuál debería ser el periodo del informe predeterminado de IBM License Metric Tool?

Los términos de subcapacidad reflejan los informes trimestrales como la cantidad máxima de tiempo permitido antes de tener que analizar y conciliar los informes de ILMT. La mayoría de los clientes probablemente necesitarán realizar este esfuerzo mensualmente. Algunos clientes, con entornos de servidor muy dinámicos, donde las particiones se redimensionan/mueven con frecuencia o con cambios en su inventario de software, pueden necesitar crear informes semanales para mantenerse al día con el volumen de cambios. Solo los clientes con los entornos de servidores virtualizados más estables podrían mantener el cumplimiento de los términos de licencia de IBM mediante informes trimestrales.

12. ¿Dónde puedo encontrar información general para aprender más, preguntas frecuentes adicionales específicas de IBM License Metric Tool, ejemplos de los informes disponibles, requisitos y soporte adicional de IBM License Metric Tool?

Consulte el sitio web de documentación de ILMT para obtener más información técnica y recursos.

13. ¿Es necesario tener IBM License Metric Tool en servidores de respaldo de recuperación ante desastres para monitorear la capacidad del núcleo del procesador requerida para los términos de la licencia?

Sí, debe instalar agentes en cualquier servidor de respaldo donde ILMT también esté instalado en el servidor/partición principal.

A continuación, puede excluir dichas instancias del cálculo si no se requiere una licencia (normalmente, copias de seguridad en caliente/frío, pero el requisito de licencia puede variar según el producto). Para obtener información específica, consulte la carta de anuncio del producto [buscando en la web de información de oferta] o el documento de información de licencia del producto [realizando una búsqueda de acuerdos de licencia de software].

Retroalimentación