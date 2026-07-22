Las soluciones de software de SAP almacenan grandes cantidades de datos confidenciales. La seguridad de estas soluciones es crucial para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, protegiéndolos contra el acceso, la manipulación o la divulgación no autorizados.

IBM Guardium proporciona protección y visibilidad integrales a medida que sus datos se mueven a través de nubes, bases de datos y aplicaciones, lo que garantiza la seguridad de su software SAP y más allá.