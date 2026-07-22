Utilice las soluciones integrales de ciberseguridad centradas en los datos y la identidad para su software SAP
Las soluciones de software de SAP almacenan grandes cantidades de datos confidenciales. La seguridad de estas soluciones es crucial para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estos datos, protegiéndolos contra el acceso, la manipulación o la divulgación no autorizados.
IBM Guardium proporciona protección y visibilidad integrales a medida que sus datos se mueven a través de nubes, bases de datos y aplicaciones, lo que garantiza la seguridad de su software SAP y más allá.
Aplique un enfoque de acceso con privilegios mínimos para que se acceda a los datos según sea necesario. Este enfoque permite monitorear y gestionar el acceso de terceros y usuarios privilegiados a datos confidenciales de SAP y empresariales.
IBM Guardium admite despliegues de SAP on premises y en plataformas en la nube, incluidos Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure y Oracle OCI, lo que ofrece protección de seguridad de datos para su empresa a medida que se mueve a través de la nube híbrida.
Utilice plantillas prediseñadas para regulaciones y flujos de trabajo automatizados de informes de cumplimiento para informes de auditoría más rápidos a través de procesos optimizados, reduciendo el costo total de propiedad y aplicando una postura de cumplimiento más sólida.
Los eventos procesables y de alta prioridad se comparten automáticamente a través de integraciones prediseñadas con SIEM, SOAR, PAM y otras herramientas de ITSM/SecOps para automatizar la orquestación de incidentes y acelerar la respuesta.
IBM Verify ofrece una verificación de identidad de primer nivel, protegiendo los datos confidenciales e impidiendo el acceso no autorizado a sus aplicaciones SAP. Como una plataforma IAM infundida con IA que se centra en el tejido de identidad. IBM Verify aborda la realidad híbrida de SAP y aplica una orquestación y gestión eficaces de identidades en múltiples tipos de aplicaciones empresariales. Estas aplicaciones pueden ir desde herramientas SaaS de SAP nativas de la nube modernizadas hasta entornos de SAP on premises.
Habilite el inicio de sesión único, la autenticación multifactor y la autenticación sin contraseña. Restrinja o evalúe el acceso en condiciones de mayor riesgo.
Obtenga una visibilidad completa de la actividad del usuario en el software SAP y sus aplicaciones en despliegues en la nube, SaaS y on premises. Mapee con uniformidad los flujos de acceso, detecte y responda a identidades comprometidas, acceso en sombra, activos expuestos, etc.
Automatice y gestione las identidades de las aplicaciones basadas en SAP NetWeaver y los entornos SAP Cloud a lo largo del ciclo de vida de los usuarios, desde el primer día hasta la separación.
Descubra y gestione continuamente cuentas desconocidas y privilegiadas, y supervise la actividad anómala de los usuarios. Almacene y gestione secretos de forma segura con capacidades de bóveda independientes de la plataforma.
Acelere la transformación de SAP con los servicios de consultoría de SAP. Optimice la ERP, habilite flujos de trabajo inteligentes y desbloquee el valor empresarial para un crecimiento sostenible.
Acelere la eficiencia de SAP con IBM Consulting. Nuestros servicios gestionados de SAP ayudan a reducir la complejidad, mejorar el rendimiento y reducir los costos de propiedad.
IBM Consulting ofrece servicios de consultoría de expertos en IA y datos para ayudar a las empresas a construir una estrategia de IA responsable y escalable.
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