Agentes de iPaaS

Una cartera completa de agentes listos para la empresa, tanto para especialistas en integración como para tecnólogos empresariales​

Entrega más rápida, operaciones más fluidas

Agentes de integración rápida

Convierta el lenguaje natural en integraciones de nivel empresarial. Ya sea automatizando el ciclo de vida de la gestión de API, incorporando socios B2B u orquestando transferencias de archivos, los agentes generan flujos, mapeos y gestión de errores en minutos en lugar de días.
Agentes de calidad inteligentes

Garantice la resiliencia y el tiempo de actividad con un monitoreo autónomo. Las capacidades de diagnóstico de errores y autocorrección clasifican los problemas, priorizan los más críticos y proponen o aplican arreglos automáticamente, lo que garantiza el buen funcionamiento de las operaciones.
Agentes de documentación

Acelere la capacidad de aplicar las herramientas adecuadas a casos de uso reales en escenarios individuales y entre productos con respuestas resumidas y concisas de la documentación del producto.

 Innovaciones en IBM webMethods Hybrid Integration
Muchos prometen asistencia con IA. IBM ofrece automatización de nivel empresarial.
IBM webMethods Hybrid Integration combina de forma exclusiva:
 

IBM le permite ir más allá de los proyectos piloto de IA y acelerar su transición hacia una empresa agéntica escalable y confiable.
