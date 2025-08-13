Gestión de la vegetación

Tome mejores decisiones basadas en datos sobre cómo y cuándo dar mantenimiento a los recursos y ecosistemas que están amenazados por el crecimiento de la vegetación

Ilustración gráfica que representa la característica de gestión de la vegetación de IBM Environmental Intelligence

Descripción general

Proteger las líneas y centrales eléctricas y otros activos de servicios públicos de la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad pública: la caída de ramas de árboles y la maleza crecida pueden provocar cortes de energía, un riesgo de incendio forestal y un riesgo elevado para las personas y las propiedades. Sin embargo, los métodos tradicionales para la toma de decisiones sobre el control de la vegetación podrían ser más eficientes y asequibles, basar en una programación cíclica e inspecciones manuales. 

 ¿Qué es la gestión de la vegetación?
La solución IBM Vegetation Management

Utiliza datos satelitales y análisis predictivos LiDAR en modo Geiger, combinados con insights meteorológicos para ofrecer insights basados en inteligencia artificial sobre el crecimiento de la vegetación para que pueda tomar decisiones más informadas y proactivas sobre la gestión de la vegetación en una empresa de servicios públicos. Esta solución rentable se basa en una plataforma que procesa:

  • Conjuntos de datos geoespaciales y temporales complejos
  • Aplica IA y analytics para calcular y calificar el impacto de la vegetación
  • Ayuda a identificar circuitos o corredores de alto riesgo que se beneficiarán más de las operaciones de recorte o mantenimiento

Qué puede hacer

Obtenga información estratégica escalable y temporal 

IBM® Vegetation Management ayuda a los gerentes y stakeholders a comprender mejor el estado actual de la vegetación en un territorio, incluida la altura promedio y la altura máxima de los árboles. Este conocimiento es crucial para identificar los árboles que podrían representar una amenaza para los servicios públicos y para resumir la invasión de la vegetación en zonas de transición definidas alrededor de los activos. La herramienta se escala automáticamente, evalúa el crecimiento de la vegetación en cientos de kilómetros de líneas eléctricas y permite priorizar los trabajos de poda y eliminación de árboles por corredores, segmentos y zonas.
Personalice los KPI y la puntuación

Los investigadores utilizan imágenes satelitales y datos LiDAR para evaluar los vanos de vegetación de acuerdo con diversas métricas y KPI, como la distancia a un conductor de potencia o la cantidad de invasión en una zona de amortiguación. Asignan puntuaciones para ayudar a identificar y centrar los esfuerzos de eliminación de malezas. Los usuarios pueden crear un plan de gestión integrada de la vegetación combinando estos conocimientos con otras capas de información para diseñar paneles personalizados, alertas y métricas de toma de decisiones, y exportar datos según sea necesario.
Evaluar las especies de vegetación y los riesgos

La herramienta proporciona información sobre las especies de árboles que incluye la identificación de árboles peligrosos que presentan un riesgo de caída, y predice áreas donde la poda de árboles podría proteger las líneas de transmisión y otros activos. Con las vistas y alertas del panel, los gerentes pueden optimizar el mantenimiento preventivo y los ciclos de recorte, crear estrategias proactivas de gestión de activos, responder rápidamente y reducir la necesidad de costosas inspecciones manuales.
Gestión de la vegetación con IBM® Maximo

El crecimiento excesivo de la vegetación puede costar a las empresas de servicios públicos miles de millones de dólares y provocar interrupciones. Veamos cómo las empresas de servicios públicos pueden utilizar IBM® Environmental Intelligent e IBM® Maximo para mitigar el problema.
      Dé el siguiente paso

      Reserve una demostración o programe una consulta con un experto para descubrir cómo su organización puede beneficiarse con IBM Vegetation Management.

