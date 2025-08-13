IBM® Vegetation Management ayuda a los gerentes y stakeholders a comprender mejor el estado actual de la vegetación en un territorio, incluida la altura promedio y la altura máxima de los árboles. Este conocimiento es crucial para identificar los árboles que podrían representar una amenaza para los servicios públicos y para resumir la invasión de la vegetación en zonas de transición definidas alrededor de los activos. La herramienta se escala automáticamente, evalúa el crecimiento de la vegetación en cientos de kilómetros de líneas eléctricas y permite priorizar los trabajos de poda y eliminación de árboles por corredores, segmentos y zonas.