Tome mejores decisiones basadas en datos sobre cómo y cuándo dar mantenimiento a los recursos y ecosistemas que están amenazados por el crecimiento de la vegetación
Proteger las líneas y centrales eléctricas y otros activos de servicios públicos de la vegetación no deseada es una cuestión de seguridad pública: la caída de ramas de árboles y la maleza crecida pueden provocar cortes de energía, un riesgo de incendio forestal y un riesgo elevado para las personas y las propiedades. Sin embargo, los métodos tradicionales para la toma de decisiones sobre el control de la vegetación podrían ser más eficientes y asequibles, basar en una programación cíclica e inspecciones manuales.
Utiliza datos satelitales y análisis predictivos LiDAR en modo Geiger, combinados con insights meteorológicos para ofrecer insights basados en inteligencia artificial sobre el crecimiento de la vegetación para que pueda tomar decisiones más informadas y proactivas sobre la gestión de la vegetación en una empresa de servicios públicos. Esta solución rentable se basa en una plataforma que procesa:
Reserve una demostración o programe una consulta con un experto para descubrir cómo su organización puede beneficiarse con IBM Vegetation Management.