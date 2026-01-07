IBM Watson Speech Libraries for Embed son bibliotecas de texto a voz y de voz a texto en contenedores diseñadas para ofrecer a nuestros asociados de negocios una mayor flexibilidad para infundir lo mejor de la tecnología IBM Research en sus soluciones. Ahora disponible como IA integrable, los socios obtienen mayores capacidades para crear aplicaciones de transcripción y síntesis de voz más rápido y desplegarlas en cualquier entorno híbrido multinube.