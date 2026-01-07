Asóciese con IBM para integrar capacidades de voz en sus soluciones
IBM Watson Speech Libraries for Embed son bibliotecas de texto a voz y de voz a texto en contenedores diseñadas para ofrecer a nuestros asociados de negocios una mayor flexibilidad para infundir lo mejor de la tecnología IBM Research en sus soluciones. Ahora disponible como IA integrable, los socios obtienen mayores capacidades para crear aplicaciones de transcripción y síntesis de voz más rápido y desplegarlas en cualquier entorno híbrido multinube.
Watson Speech to Text (STT) Library utiliza bibliotecas de texto a voz y de voz a texto en contenedores para proporcionar precisión inmediata a nuestros IBM Partners. Con técnicas de entrenamiento avanzadas y herramientas de personalización, adapte los modelos a su dominio específico.
La biblioteca Watson Text to Speech (TTS) convierte texto escrito en voz de sonido natural en una variedad de idiomas para la síntesis de voz en tiempo real.
Las bibliotecas en contenedores de IA de lenguaje natural de IBM son adecuadas para su propósito y proporcionan API estables con implementación dinámica para la interoperabilidad entre modelos.
Despliegue y ejecute sus aplicaciones en cualquier multinube híbrida en el entorno de contenedores de su elección: plataforma Docker local, Kubernetes o contenedores sin servidor.
Automatice las acciones y respuestas de autoservicio mediante la transcripción de audio en vivo y la conversión de texto.
Capture conversaciones entre personas que llaman y agentes con la transcripción en tiempo real de Watson Speech.
Transcriba grabaciones de audio de conversaciones entre personas que llaman utilizando Watson Speech para la transcripción posterior a la llamada.
Transcriba texto a audio que suene natural para facilitar el aprendizaje electrónico y las nuevas prácticas de aprendizaje de idiomas.
Ofrezca opciones de audio para ayudar a los usuarios con discapacidad visual, dislexia o dificultades de alfabetización.
Mejore sus aplicaciones con IBM Watson Speech Libraries. Únase a IBM Partner Plus y empiece a construir con IBM para diferenciar sus soluciones y acelerar su crecimiento. Explore el poder de la IA integrable.