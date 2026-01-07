IBM Watson Speech Libraries for Embed

Asóciese con IBM para integrar capacidades de voz en sus soluciones

Descripción general

IBM Watson Speech Libraries for Embed son bibliotecas de texto a voz y de voz a texto en contenedores diseñadas para ofrecer a nuestros asociados de negocios una mayor flexibilidad para infundir lo mejor de la tecnología IBM Research en sus soluciones. Ahora disponible como IA integrable, los socios obtienen mayores capacidades para crear aplicaciones de transcripción y síntesis de voz más rápido y desplegarlas en cualquier entorno híbrido multinube.

Bibliotecas

Watson Speech to Text Library for Embed

Watson Speech to Text (STT) Library utiliza bibliotecas de texto a voz y de voz a texto en contenedores para proporcionar precisión inmediata a nuestros IBM Partners. Con técnicas de entrenamiento avanzadas y herramientas de personalización, adapte los modelos a su dominio específico.
Watson Text to Speech Library for Embed

La biblioteca Watson Text to Speech (TTS) convierte texto escrito en voz de sonido natural en una variedad de idiomas para la síntesis de voz en tiempo real.

Cree con IA de lenguaje natural de IBM

Flexible y extensible

Las bibliotecas en contenedores de IA de lenguaje natural de IBM son adecuadas para su propósito y proporcionan API estables con implementación dinámica para la interoperabilidad entre modelos.

Ejecute en cualquier lugar

Despliegue y ejecute sus aplicaciones en cualquier multinube híbrida en el entorno de contenedores de su elección: plataforma Docker local, Kubernetes o contenedores sin servidor.

Casos de uso

Atención al cliente Asistencia al agente Analytics de voz Aprendizaje electrónico Accesibilidad:
Precios de suscripción

Asociación con IBM

Acelere el crecimiento de su negocio como proveedor de software independiente (ISV) innovando con IBM. Asóciese con nosotros para ofrecer soluciones comerciales mejoradas con IA integrada y así abordar mejor las necesidades de los clientes.
CodeObjects crea una experiencia del cliente sin fricciones
CodeObjects elimina las esperas en los centros de atención telefónica, reduce los costos y ayuda a que los clientes ansiosos se recuperen rápidamente utilizando la tecnología IBM Watson.
Don Johnston hace que la lectura y la escritura sean accesibles para los estudiantes
Don Johnston mejora la comprensión de lectura y escritura en las escuelas al ofrecer una solución que permite a los estudiantes escuchar el texto de los materiales educativos en voz alta.
Dé el siguiente paso

Mejore sus aplicaciones con IBM Watson Speech Libraries. Únase a IBM Partner Plus y empiece a construir con IBM para diferenciar sus soluciones y acelerar su crecimiento. Explore el poder de la IA integrable.

