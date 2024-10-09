IBM Maximo Application Suite: soporte

Saque el máximo partido a su inversión en Maximo. Manténgase actualizado, conectado, seguro y respaldado durante todo el ciclo de vida.
Ilustración de soporte en línea, servicio de atención al cliente y opciones de chat
Actualizaciones de software Novedades
Visite la documentación de IBM para obtener la información más reciente sobre Maximo Application Suite. Acceda a la sección Novedades.
Ciclo de vida del producto
Consulte las fechas de lanzamiento y fin de soporte técnico de Maximo Application Suite para saber si es el momento de descargar una versión más reciente de VRM.
¿Listo para la actualización?
Utilice su suscripción de software y los beneficios de soporte para descargar la última versión o lanzamiento.

Conéctese con otros usuarios de Maximo

Comparta mejores prácticas, publique preguntas, obtenga respuestas, asista a eventos y conecte con expertos de IBM y otros usuarios de Maximo.

Visite la comunidad de Máximo y únase a ella
Aseguran Boletines de seguridad de Maximo Application Suite

Busque boletines de seguridad en la Central de Seguridad de Productos. Filtre por producto, gravedad o fecha de publicación. Actúe con rapidez para mitigar y minimizar los riesgos.

 Boletines de seguridad de Maximo Application Suite - Soporte técnico de IBM Arreglos

Busque en FixCentral para solicitar y descargar las correcciones de Maximo Application Suite que solucionan problemas conocidos y añaden nuevas funciones.

 Buscar en Fix Central
Fundamentos de soporte Soporte de Maximo Application Suite

Abra un caso, descargue correcciones, busque documentación técnica y consulte los problemas conocidos (APAR) para ayudarle a solucionar, prevenir y resolver problemas.

 Soporte de Maximo Application Suite Registrarse con soporte

El acceso al Soporte de IBM requiere registro, un número de cliente de IBM (ICN) y la aprobación del administrador de su sitio.

 Empiece hoy mismo Suscribirse a Mis notificaciones

Adopte un enfoque proactivo para la prevención de problemas. Suscríbase a las actualizaciones de soporte, boletines de seguridad y novedades.

 Suscríbase a Mis notificaciones
Ofertas de soporte adicionales

IBM ofrece opciones de soporte adicionales para Planning Analytics a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. Elija la opción más adecuada para usted.
Más información sobre las ofertas de soporte
Soporte avanzado

Un complemento perfecto para las ofertas de software distribuido o SaaS que proporciona una gestión de casos priorizada y objetivos de tiempo de respuesta reducidos además del S&S básico.

 Aprenda más
Soporte extendido

Una opción ideal cuando la versión de software que está utilizando se acerca a su fecha de fin de soporte, que le ofrece más tiempo para migrar a una versión compatible más reciente.
Soporte mantenido

Una opción imprescindible cuando está ejecutando la última versión compatible de un software retirado del mercado, ya que proporciona hasta cinco años adicionales de soporte de IBM para planificar lo que vendrá después.
Siguientes pasos

Pruebe nuestra versión de prueba o programe una consulta con un experto de IBM para descubrir cómo su organización puede reducir los procesos de inspección manuales mediante el machine learning e IBM Maximo Application Suite.

 Pruébelo gratis