Automatice y unifique los registros de activos y el historial de trabajo para reducir el tiempo de inactividad y maximizar la eficiencia.
El tiempo de inactividad no planificado, los riesgos de cumplimiento y los datos fragmentados provocan retrasos costosos. Las capacidades de IBM® Maximo para el registro de activos y trabajo, mejoradas con herramientas de IA generativa, ayudan a las organizaciones a consolidar los datos de activos, agilizar la ejecución del trabajo y dotar a los equipos de insights impulsados por IA.
Utilice recomendaciones de códigos de falla de alta confianza, mejore la calidad de los datos y optimice la ejecución del mantenimiento. Con una mejor visibilidad de los activos, su historial y el trabajo en curso, puede optimizar las estrategias de mantenimiento, aumentar el tiempo de actividad y cumplir con los requisitos normativos con mayor confianza.
El mantenimiento más inteligente comienza con la IA
Maximo Work Order Intelligence, con tecnología watsonx, le ayuda a afrontar los retos de mantenimiento más difíciles con confianza. Al analizar los datos históricos y las tendencias de las órdenes de trabajo, ofrece recomendaciones de códigos de fallo de alta fiabilidad, lo que elimina las conjeturas y reduce el tiempo dedicado a diagnosticar problemas. Vea cómo funciona y descubra cómo puede empezar a alcanzar la excelencia en el ámbito del mantenimiento.
Optimice las operaciones con automatización inteligente
Los procesos manuales ralentizan el trabajo de los equipos y aumentan el riesgo de errores. Las herramientas de automatización de Maximo, como los flujos de trabajo, los motores de escalado, las tareas cron y los scripts de automatización, ayudan a estandarizar las operaciones y a aplicar las mejores prácticas en toda la organización. Desde la aprobación de las rutas de seguridad hasta la orientación de los técnicos en las solicitudes de servicio, la automatización reduce los cuellos de botella y libera tiempo para tareas de mayor valor. Con la IA integrada, Maximo va aún más allá, permitiendo una toma de decisiones más inteligente y rápida que reduce el trabajo repetitivo, mejora el cumplimiento normativo y aumenta la productividad general.
Obtenga el control de las ubicaciones y las relaciones entre activos
El mantenimiento eficaz comienza con saber exactamente qué activos tiene, dónde están ubicados y cómo están conectados. Maximo le permite catalogar digitalmente cada activo crítico, capturando atributos detallados, especificaciones, medidores y perfiles de riesgo en un sistema centralizado.
Esta visibilidad fundamental acelera la resolución de problemas, fortalece el cumplimiento y respalda una planificación más inteligente. Al crear una imagen completa de su panorama de activos, puede implementar mantenimiento preventivo, calibraciones e inspecciones específicas que prolonguen la vida útil de los activos, minimicen el tiempo de inactividad no planificado y mejoren el rendimiento general.
Lleve los recursos adecuados al lugar adecuado y a tiempo
El mantenimiento oportuno y eficiente depende de contar con las personas, las piezas y las herramientas adecuadas. Maximo ofrece un registro completo de recursos laborales, incluidos los perfiles de los técnicos, los conjuntos de habilidades, las certificaciones y la disponibilidad, ya sea personal interno o contratistas externos. También obtiene visibilidad en tiempo real de sus niveles de inventario, relaciones con proveedores, plazos de entrega y ciclos de adquisición.
Comience con un recorrido por el producto o reserve una consulta con un experto de IBM para ver cómo su organización puede beneficiarse de Maximo Application Suite.