Planificación estratégica de activos y facilidades de Maximo

Alinee la planeación del capital y los recursos teniendo en cuenta los riesgos medioambientales, sociales, de gobernanza (ESG) y climáticos.

Presentación de IBM® Maximo Asset Investment Planning

Optimice las estrategias de inversión, mejore la planificación de escenarios y alinee el mantenimiento con los objetivos de capital.

Planee de manera holística

A menudo, las organizaciones tienen dificultades para alcanzar sus objetivos debido a la fragmentación de los sistemas y al aislamiento de los datos. El hecho de que haya herramientas dispares para las actividades relacionadas con el capital, los recursos y el medio ambiente dificulta la obtención de una visión estratégica de toda la organización. Esta situación provoca ineficiencias, oportunidades perdidas y riesgos de incumplimiento.

Maximo Application Suite aborda estos desafíos mediante la dirección de los datos de activos e integrando flujos de trabajo en todos los departamentos. Con analytics avanzados e insights impulsados por IA, Maximo permite a los equipos alinear las inversiones de capital, optimizar el uso de Recursos y cumplir objetivos ambientales, todo dentro de una única plataforma unificada.

Qué puede hacer

Planeación de la inversión en activos Costo total de mantenimiento Gestión de proyectos de capital Planificación de proyectos y carteras ESG y riesgo climático

Estudios de casos

