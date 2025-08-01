Alinee la planeación del capital y los recursos teniendo en cuenta los riesgos medioambientales, sociales, de gobernanza (ESG) y climáticos.
A menudo, las organizaciones tienen dificultades para alcanzar sus objetivos debido a la fragmentación de los sistemas y al aislamiento de los datos. El hecho de que haya herramientas dispares para las actividades relacionadas con el capital, los recursos y el medio ambiente dificulta la obtención de una visión estratégica de toda la organización. Esta situación provoca ineficiencias, oportunidades perdidas y riesgos de incumplimiento.
Maximo Application Suite aborda estos desafíos mediante la dirección de los datos de activos e integrando flujos de trabajo en todos los departamentos. Con analytics avanzados e insights impulsados por IA, Maximo permite a los equipos alinear las inversiones de capital, optimizar el uso de Recursos y cumplir objetivos ambientales, todo dentro de una única plataforma unificada.
Genere valor a lo largo del ciclo de vida de los activos mientras equilibra el riesgo y el costo, con planificación automatizada de escenarios y decisiones de inversión basadas en datos. Planifique con precisión las principales intervenciones de activos que se alineen con los horizontes temporales, el presupuesto de la organización y los objetivos.
Obtenga visibilidad de su costo total de mantenimiento, incluidas las órdenes de trabajo, la mano de obra, los servicios, los materiales y las herramientas.
Tome decisiones de planeación de capital más inteligentes y optimice el uso de los Recursos con insights de condición de activos en tiempo real y herramientas de evaluación de escenarios.
Evite demoras y asegure decisiones óptimas de adquisición con análisis avanzado de riesgos, administración de proveedores y flujos de trabajo automatizados.
Integrar el modelado financiero con las analytics climáticas. Cuantificar el riesgo de peligros climáticos físicos como inundaciones y huracanes, y el riesgo de transición para evitar activos varados y mal valorados.
Dé sus primeros pasos con una visita guiada al producto o agende una consulta con un experto de IBM para descubrir cómo puede beneficiarse su organización de Maximo Application Suite