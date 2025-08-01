A menudo, las organizaciones tienen dificultades para alcanzar sus objetivos debido a la fragmentación de los sistemas y al aislamiento de los datos. El hecho de que haya herramientas dispares para las actividades relacionadas con el capital, los recursos y el medio ambiente dificulta la obtención de una visión estratégica de toda la organización. Esta situación provoca ineficiencias, oportunidades perdidas y riesgos de incumplimiento.

Maximo Application Suite aborda estos desafíos mediante la dirección de los datos de activos e integrando flujos de trabajo en todos los departamentos. Con analytics avanzados e insights impulsados por IA, Maximo permite a los equipos alinear las inversiones de capital, optimizar el uso de Recursos y cumplir objetivos ambientales, todo dentro de una única plataforma unificada.