Durante años, la Universidad de California (UC) tuvo dificultades para administrar su programa de mantenimiento diferido. En aquel momento, no existía un camino claro para determinar qué activos tenía la universidad, en qué estado se encontraban, qué riesgos planteaba el deterioro de los activos y cuál era la magnitud de los retrasos en el mantenimiento. Administrar la parte de la cartera elegible por el estado en 10 campus y 2300 edificios que cubren más de 5.8 millones de metros cuadrados, más los sistemas de infraestructura del campus, era desalentador en las mejores circunstancias.

A eso se suma el uso de más de veinte sistemas diferentes para gestionar el ciclo de vida de la cartera de activos en toda la universidad. Hasta el pedido de datos simples, por ejemplo para el mantenimiento diferido, era algo abrumador. Tanto es así que la convocatoria anual de mantenimiento diferido del campus se había convertido en una recopilación de hojas de cálculo. Cuando la información sobre activos y costos se derivaba de manera diferente en cada ubicación, no se establecían prioridades claras ni qué proyectos debían abordarse primero con el fin de proteger las distintas misiones de la UC (educación, investigación y servicio público).

Nathan Brostrom, vicepresidente ejecutivo y director financiero de la oficina del rector de la Universidad de California (UCOP, siglas en inglés de University of California Office of the President), explica: "No hicimos una buena evaluación de nuestras necesidades en términos de mantenimiento diferido para edificios o infraestructura. Cada campus hizo un buen trabajo al tratar de evaluar sus necesidades, pero no había estándares comunes para hacerlo".