Incorpore IA en el mantenimiento, la ejecución en campo, la confiabilidad y la planificación para ofrecer a cada usuario los insights, las recomendaciones y las acciones pertinentes.
Las organizaciones industriales se enfrentan al desafío de mejorar la fiabilidad, reducir los tiempos de inactividad y operar con mayor eficiencia, mientras gestionan una creciente complejidad, brechas en la fuerza laboral y sistemas desconectados. Con demasiada frecuencia, los datos operativos, la experiencia y las decisiones permanecen aislados entre equipos y aplicaciones, lo que ralentiza la ejecución y limita la productividad.
“IBM Maximo incorpora la inteligencia artificial y los agentes directamente en los flujos de trabajo de mantenimiento, fiabilidad, ejecución en campo y planificación. Con capacidades integradas y extensibles, Maximo ayuda a los equipos a identificar los insights adecuados, automatizar acciones y respaldar mejores decisiones en el flujo de trabajo, de modo que las organizaciones puedan operar con mayor eficiencia y fiabilidad a escala.
Ponga el conocimiento de sus mejores técnicos, su documentación y su historial de activos en la palma de la mano de cada trabajador para que los equipos de campo puedan diagnosticar, capturar y cerrar el trabajo con más confianza. Acceda al historial de activos, patrones de falla y trabajo anterior en lenguaje natural. Ayude a los trabajadores más novatos a actuar con la confianza de los equipos más experimentados.
“Conecte el monitoreo, la detección de anomalías, los insights de las inspecciones y la estrategia de fiabilidad para que los equipos comprendan lo que está ocurriendo, decidan qué es lo más relevante y avancen directamente hacia el trabajo pertinente. Vea el comportamiento anómalo explicado en un lenguaje sencillo. Detecte problemas emergentes con mayor anticipación gracias a la detección de anomalías y la inteligencia de condiciones.
Brinde a los equipos la información que necesitan para priorizar el trabajo, asignar recursos y mantener las operaciones en marcha. Maximo reúne datos de trabajo, activos y operaciones para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones más rápidas, centrarse en las actividades de mayor valor y reducir los retrasos. Alinee los recursos con las prioridades, optimice los cronogramas y garantice que el trabajo crítico se complete de manera eficiente mientras mejora la productividad y el rendimiento general.
La información crítica sobre bienes inmuebles e instalaciones a menudo queda atrapada en documentos, lo que requiere una revisión manual y la entrada de datos antes de que pueda utilizarse. Maximo utiliza la abstracción de contratos de arrendamientos impulsada por IA para extraer y estructurar datos clave, transformando documentos en inteligencia operativa que mejora la eficiencia, la precisión, el cumplimiento y la toma de decisiones en todas las operaciones inmobiliarias y de instalaciones.
Los equipos de seguridad recopilan datos de incidentes todos los días, pero identificar patrones en miles de registros suele ser un proceso manual y requiere mucho tiempo. IBM Maximo utiliza IA para categorizar incidentes, sacar a la luz eventos similares y ayudar a los equipos a descubrir riesgos recurrentes más rápido —mejorando así las investigaciones—, a reforzar la precisión de los informes y a tomar medidas antes de que incidentes menores se conviertan en eventos importantes
Vaya más allá de los insights aislados. Maximo ayuda a los equipos a coordinar aprobaciones, flujos de trabajo y herramientas conectadas para que la IA pueda ayudar a avanzar en el trabajo en toda la operación con gobernanza y control. Amplíe las capacidades de Maximo con IBM y sus socios a través de herramientas conectadas. Coordine los flujos de trabajo entre equipos, herramientas y sistemas
El 68 % de los operadores y técnicos de las instalaciones tienen más de 45 años. Los trabajadores experimentados se están jubilando, el conocimiento tácito está desapareciendo y los empleados más novatos deben desempeñarse como veteranos más rápido que nunca1.
El 85 % de los operadores tienen dificultades con datos fragmentados y de mala calidad. Los trabajadores pasan casi un tercio del día buscando información, perdiendo tiempo valioso, lo cual deriva en una toma de decisiones más lenta y menos segura2.
Los sitios dedican entre un 25 % y un 35 % de tiempo a servicios de mantenimiento. El tiempo de los técnicos se pierde en actividades no técnicas como buscar, documentar y escalar. Las señales, el historial, los manuales, los planes y las decisiones se distribuyen entre distintos sistemas y funciones. El tiempo perdido en buscar es tiempo perdido en tomar medidas3.
Las organizaciones pierden hasta un 40 % de productividad debido a los cambios de contexto, ya que los empleados navegan constantemente por múltiples plataformas, sistemas y flujos de trabajo4.
Comience a ofrecer valor desde el primer día, sin necesidad de entrenar modelos o capacitar a los usuarios para la mayoría de los casos de uso.
Trabaje con acceso con reconocimiento de roles a datos operativos, registros y flujos de trabajo para que cada miembro del equipo vea lo que necesita, en la forma en que debe proceder.
Respete la seguridad, los permisos y los controles de acceso de Maximo por diseño. La IA hereda la misma gobernanza en la que su operación ya confía.
Fundamente la IA en el historial de los activos, el historial laboral, los procedimientos y el contexto operativo. Las respuestas y recomendaciones reflejan cómo funciona realmente su negocio.
Ayude a las cuadrillas de campo, los equipos de mantenimiento y los responsables de la confiabilidad a diagnosticar más rápido, responder antes y gestionar infraestructuras críticas con mayor coherencia.
Reduzca la extinción de incendios al convertir los datos de condiciones, el historial de trabajo y el conocimiento de procedimientos en diagnósticos más claros, horarios optimizados y acciones más inteligentes.
Aplique IA generativa en la exploración, la producción y la gestión de activos. Mejore la seguridad, acelere las decisiones y desbloquee valor a partir de décadas de datos operativos.
Optimice las operaciones de la flota, la logística y la gestión de activos de transporte con insights impulsados por IA que mejoran la seguridad, aceleran las decisiones y desbloquean el valor de décadas de datos operativos y de movilidad.
Aproveche el valor de la IA en operaciones, mantenimiento, gestión de activos y prestación de servicios con Maximo. Aumente la eficiencia, mejore la toma de decisiones, reduzca el tiempo de inactividad y convierta décadas de datos empresariales y operativos en insights aplicables en la práctica que impulsen resultados empresariales más inteligentes y resilientes.
1) “Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help”. IFMA. Noviembre de 2025
2) “Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations”. Autodesk
3) M. Rahman, “Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization”. J. Ind Intell., vol. 3, no. 4, pps. 172–188, 2024
4) “Orgs run the numbers to multiply productivity”. Deliotte. Enero de 2025