Las organizaciones industriales se enfrentan al desafío de mejorar la fiabilidad, reducir los tiempos de inactividad y operar con mayor eficiencia, mientras gestionan una creciente complejidad, brechas en la fuerza laboral y sistemas desconectados. Con demasiada frecuencia, los datos operativos, la experiencia y las decisiones permanecen aislados entre equipos y aplicaciones, lo que ralentiza la ejecución y limita la productividad.

“IBM Maximo incorpora la inteligencia artificial y los agentes directamente en los flujos de trabajo de mantenimiento, fiabilidad, ejecución en campo y planificación. Con capacidades integradas y extensibles, Maximo ayuda a los equipos a identificar los insights adecuados, automatizar acciones y respaldar mejores decisiones en el flujo de trabajo, de modo que las organizaciones puedan operar con mayor eficiencia y fiabilidad a escala.