A medida que las empresas van más allá de la experimentación con IA, el siguiente desafío es la operacionalización de la IA. Cómo aplicar la inteligencia donde ocurre el trabajo, conectar el insight con la acción, coordinar la ejecución entre equipos y sistemas y hacerlo todo con la confianza y el control necesarios para los entornos de misión crítica. Para organizaciones intensivas en activos, ese modelo operativo cobra vida en el ámbito de las operaciones de activos físicos.

Maximo Application Suite 9.2 impulsa este cambio al integrar la IA de forma más profunda en el trabajo diario de gestión de activos, equipos, seguridad y operaciones. En lugar de tratar la IA como una capa separada, Maximo 9.2 la aplica donde ocurre el trabajo, ayudando a los equipos a identificar problemas antes, tomar mejores decisiones más rápido y ejecutar con mayor coherencia en el campo.

Maximo 9.2 amplía la IA a través de insights de confiabilidad, ejecución en campo, seguridad y cumplimiento, flujos de trabajo, extracción de información basada en documentos y orquestación en todos los sistemas. También introduce flujos de trabajo con agentes diseñados para ayudar a guiar las decisiones y mover el trabajo a través de estos procesos de manera práctica y operativa.