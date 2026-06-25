IBM anuncia Maximo Application Suite 9.2, una versión que lleva la IA que prioriza los activos directamente a los flujos de trabajo que los equipos de confiabilidad, mantenimiento, servicio de campo, seguridad y operaciones utilizan todos los días.
A medida que las empresas van más allá de la experimentación con IA, el siguiente desafío es la operacionalización de la IA. Cómo aplicar la inteligencia donde ocurre el trabajo, conectar el insight con la acción, coordinar la ejecución entre equipos y sistemas y hacerlo todo con la confianza y el control necesarios para los entornos de misión crítica. Para organizaciones intensivas en activos, ese modelo operativo cobra vida en el ámbito de las operaciones de activos físicos.
Maximo Application Suite 9.2 impulsa este cambio al integrar la IA de forma más profunda en el trabajo diario de gestión de activos, equipos, seguridad y operaciones. En lugar de tratar la IA como una capa separada, Maximo 9.2 la aplica donde ocurre el trabajo, ayudando a los equipos a identificar problemas antes, tomar mejores decisiones más rápido y ejecutar con mayor coherencia en el campo.
Maximo 9.2 amplía la IA a través de insights de confiabilidad, ejecución en campo, seguridad y cumplimiento, flujos de trabajo, extracción de información basada en documentos y orquestación en todos los sistemas. También introduce flujos de trabajo con agentes diseñados para ayudar a guiar las decisiones y mover el trabajo a través de estos procesos de manera práctica y operativa.
Las organizaciones ya tienen acceso a grandes volúmenes de datos operativos, pero usar esos datos de manera congruente en todos los equipos y procesos sigue siendo un desafío. Los equipos de confiabilidad necesitan detectar los cambios antes de que se conviertan en fallas. Los técnicos necesitan acceso a la información en el punto de trabajo. Los líderes de seguridad necesitan mejores formas de conectar los informes y las medidas correctivas. Los equipos de operaciones y TI necesitan sistemas que funcionen juntos sin una coordinación manual constante.
Maximo ha proporcionado durante mucho tiempo una base para gestionar esa complejidad. Maximo Application Suite 9.2 se basa en ese fundamento al integrar la IA de forma más profunda en los flujos de trabajo principales, lo que ayuda a las organizaciones a aplicar la IA de forma práctica ahora y, al mismo tiempo, crea un camino hacia una adopción más generalizada a lo largo del tiempo.
Uno de los avances más importantes de esta versión es una nueva capacidad impulsada por IA que ayuda a los equipos de confiabilidad y rendimiento de activos a pasar de los datos a la acción.
Maximo Condition Insight reúne órdenes de trabajo, inspecciones, lecturas de medidores y estrategias de confiabilidad para identificar patrones en el comportamiento de los activos y recomendar qué hacer a continuación. Esto ayuda a los equipos a diagnosticar problemas antes, tomar decisiones más coherentes y reducir la dependencia de sistemas fragmentados o de la experiencia individual por sí sola. Tradicionalmente, el mantenimiento basado en las condiciones ha requerido un análisis de datos significativo por parte de especialistas experimentados, pero Maximo ahora ayuda a simplificar y escalar ese análisis, reduciendo la complejidad y el esfuerzo requerido para interpretar grandes volúmenes de datos de activos.
En lugar de dedicar tiempo a recomponer información desconectada, los equipos de confiabilidad pueden centrarse más rápidamente en las acciones que más probablemente protegen el tiempo de actividad y el rendimiento de los activos.
Maximo 9.2 aporta inteligencia impulsada por IA a Field Service Management (FSM), lo que permite que el técnico adecuado ejecute el trabajo correcto en el momento ideal.
Maximo Assistant on Mobile ayuda a los técnicos a utilizar el lenguaje natural para encontrar información de activos, revisar el historial y completar el trabajo de manera eficiente en el campo, mientras que Maximo Visual Inspection permite la inspección visual basada en IA con inferencia local directamente en el dispositivo. Al mismo tiempo, la programación conversacional habilitada por IA y el análisis hipotético permiten a los planificadores, programadores y gerentes de servicios de campo explorar cambios como aumentar la capacidad o priorizar el trabajo crítico usando lenguaje sencillo, y optimizar las asignaciones basadas en condiciones en tiempo real, restricciones y disponibilidad de recursos con insights más rápidos y basados en datos. En conjunto, estas capacidades fortalecen la coordinación entre el campo y el back office. Los técnicos pueden acceder a la información que necesitan más rápido, mientras que los planificadores pueden tomar decisiones más inteligentes y adaptables a medida que cambian las prioridades.
El resultado es una mejora en las tasas de arreglo desde la primera vez, un mejor rendimiento de los SLA, un menor tiempo de asignación y una mayor productividad de los técnicos.
Para las organizaciones centradas en la seguridad y el cumplimiento, Maximo 9.2 ayuda a conectar estas responsabilidades más directamente con las operaciones diarias.
Las capacidades ampliadas en la gestión de residuos centrada en los activos, la supervisión de la seguridad de los contratistas y los flujos de trabajo de seguridad que priorizan los dispositivos móviles facilitan la gestión del cumplimiento, el seguimiento del riesgo y la actuación en tiempo real. Los equipos de campo pueden capturar incidentes, completar inspecciones e iniciar procesos de permisos de trabajo directamente en un dispositivo móvil, mejorando la precisión y la capacidad de respuesta de los datos mientras reducen la dependencia de procesos manuales o desconectados. Al mismo tiempo, la clasificación de incidentes asistida por IA ayuda a mejorar la coherencia y la integridad de los informes al sugerir categorías e identificar eventos similares, lo que facilita la detección de patrones y fortalece la calidad general de los datos.
Todo esto es importante porque la seguridad es más eficaz cuando forma parte de las operaciones diarias en lugar de tratarla como un proceso separado. Al reunir la captura de incidentes, el seguimiento de residuos, la supervisión de contratistas y las acciones de seguimiento en un solo sistema, Maximo 9.2 ayuda a las organizaciones a fortalecer el cumplimiento, al tiempo que respalda respuestas más rápidas y coherentes en los flujos de trabajo de seguridad y medio ambiente.
Maximo 9.2 también amplía la forma en que las organizaciones pueden utilizar la información a la que tradicionalmente ha sido difícil acceder y analizar.
Con Lease Abstraction en Maximo Real Estate and Facilities, la generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés) puede ayudar a extraer información clave de los arrendamientos y hacer que esa información se pueda utilizar más rápidamente. Este proceso reduce el tiempo dedicado a leer documentos largos e ingresar datos manualmente en los sistemas, un proceso que puede ocupar una parte significativa de la jornada laboral. Al simplificar la forma en que se capturan y aplican los datos no estructurados, las organizaciones pueden dedicar menos tiempo a buscar y procesar información y más tiempo a centrarse en atender a los clientes e impulsar los resultados operativos. En términos más generales, la abstracción de documentos habilitada por IA continuará extendiéndose más allá de los arrendamientos a otros tipos de documentos, como manuales de mantenimiento de OEM, procedimientos de inspección, acuerdos de licencia de software y documentación técnica.
Esto representa el punto de partida de cómo Maximo puede aplicar la RAG en la suite, con la capacidad de desbloquear y poner en funcionamiento información de una gama más amplia de documentos a lo largo del tiempo.
A medida que las organizaciones amplían su uso de la IA, el desafío no es solo construir modelos o generar insights. Consiste en conectar esas capacidades entre sistemas y garantizar que puedan aplicarse de forma coherente en las operaciones diarias.
Maximo 9.2 ayuda a abordar esto al fortalecer la manera en que los datos, los flujos de trabajo y los agentes de IA se conectan en toda la empresa. Con capacidades como el servidor MCP, las organizaciones pueden traer sus propios agentes e integrarlos directamente con las API de Maximo Manage, lo que permite que la IA participe más perfectamente en los procesos operativos existentes sin depender de la coordinación manual entre herramientas desconectadas. Este enfoque reconoce que las organizaciones utilizan una variedad de soluciones de IA y proporciona una forma coherente de conectarlas a flujos de trabajo impulsados por Maximo.
Esto otorga a los líderes de TI y operaciones un mayor control sobre cómo se despliega, gobierna y escala la IA. También permite a los equipos mover el trabajo de manera más eficiente a través de EAM, ERP, IoT y otras plataformas. Al crear un enfoque más unificado de los datos y la ejecución, Maximo 9.2 ayuda a las organizaciones a ir más allá de los casos de uso aislados de IA y a construir una base para operaciones más amplias y conectadas.
Maximo Application Suite 9.2 refleja el enfoque continuo de IBM en la IA práctica y centrada en los activos para las organizaciones que necesitan mejorar la confiabilidad, la seguridad y la ejecución sin agregar complejidad innecesaria.
Al integrar la IA en el flujo de trabajo, esta versión ayuda a las organizaciones a comenzar con casos de uso específicos, ofrecer valor más rápidamente y construir una base para una transformación más amplia a lo largo del tiempo.
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