El tiempo de inactividad no planificado, el aumento de los costos, los riesgos de seguridad y el envejecimiento de los activos siguen siendo algunos de los desafíos más apremiantes para los líderes de operaciones e instalaciones en la actualidad. Sin embargo, muchas organizaciones siguen dependiendo de procesos obsoletos, sistemas fragmentados y ciclos de mantenimiento reactivos que limitan la eficiencia y el tiempo de actividad.
Esta guía exclusiva desglosa los pasos prácticos que siguen las organizaciones de alto rendimiento para modernizar el mantenimiento sin requerir equipos masivos, revisiones costosas o arquitecturas de datos complejas. Creada para líderes responsables del tiempo de actividad, el rendimiento y las operaciones seguras y predecibles en múltiples sitios, este recurso le brinda un camino claro y aplicable en la práctica hacia la mejora.
Lo que aprenderá: