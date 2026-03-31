El tiempo de inactividad no planificado, el aumento de los costos, los riesgos de seguridad y el envejecimiento de los activos siguen siendo algunos de los desafíos más apremiantes para los líderes de operaciones e instalaciones en la actualidad. Sin embargo, muchas organizaciones siguen dependiendo de procesos obsoletos, sistemas fragmentados y ciclos de mantenimiento reactivos que limitan la eficiencia y el tiempo de actividad.



Esta guía exclusiva desglosa los pasos prácticos que siguen las organizaciones de alto rendimiento para modernizar el mantenimiento sin requerir equipos masivos, revisiones costosas o arquitecturas de datos complejas. Creada para líderes responsables del tiempo de actividad, el rendimiento y las operaciones seguras y predecibles en múltiples sitios, este recurso le brinda un camino claro y aplicable en la práctica hacia la mejora.



Lo que aprenderá:



Por qué modernizar el mantenimiento es ahora un imperativo empresarial y qué está impulsando la urgencia en toda la fabricación.

Los principales obstáculos que frenan a las organizaciones, desde la visibilidad limitada y las inspecciones manuales hasta los sistemas de TI/OT fragmentados y una fuerza laboral envejecida.

Un marco práctico de 6 pasos para fortalecer el mantenimiento preventivo, introducir activadores basados en condiciones, mejorar la calidad y digitalizar los procesos de seguridad.