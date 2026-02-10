Detección de amenazas más rápida, rendimiento mejorado y eficiencia potente.
IBM Storage FlashSystem 7600 es una solución de almacenamiento rentable que admite todas las capacidades avanzadas de IBM FlashSystem y ofrece un equilibrio superior entre rendimiento, capacidad y opciones de conectividad para la empresa moderna. Ofrece un rendimiento increíble que es sencillo, inteligente y seguro.
Hasta 24 dispositivos flash de alta disponibilidad NVMe en un gabinete de almacenamiento 2U con replicación basada en red en 3 sitios para evitar un único punto de falla.
La solución inteligente y de optimización automática se gestiona fácilmente, lo que permite a las organizaciones superar los desafíos de almacenamiento a medida que crecen.
Los niveles de almacenamiento flash de alta densidad en un paquete asequible incluyen compresión y analytics predictivos impulsados por IA.
FlashCore Module 5 (FCM5) monitorea continuamente los datos de cada E/S mediante modelos MK para detectar anomalías como ransomware en menos de 1 minuto.1
|Especificaciones
|Capacidad máxima efectiva dentro de un solo gabinete:
- 7.2 PBe
|Ancho de banda máximo:
- 55 Gb/s
|Formato:
Gabinete 2U
|Puertos de E/S máximos:
- 32
|Capacidad máxima efectiva en una FlashSystem grid:
- 230 PBe
|Memoria:
- 768
GB
- 1.5 TB
|Conectividad: (opcional)
- FC o NVMe/FC de 32 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 25/10 Gb/s
- iSCSI o NVMe/TCP de 100/40 Gb
- FC o NVMe/FC de 64 Gb/s
|Máximo de IOPs (éxito de lectura 4K)
- 4.3M
Aproveche las ventajas del software y sistema operativo integrados de calidad empresarial que pueden renovar sus sistemas de almacenamiento heredados y brindarle protección contra los ciberataques que están a la vuelta de la esquina. Diseño compacto para ubicaciones de computación edge con restricciones de espacio y capacidades constantes, tanto en las instalaciones como híbridas. Ideal para entornos de almacenamiento de borde, virtuales y en contenedores.
Evolution Systems utilizó la tecnología IBM Storage FlashSystem para aumentar el rendimiento y flexibilizar su almacenamiento para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Data Action aloja su solución IBM QRadar SIEM utilizando IBM FlashSystem de alto rendimiento, lo que mejora significativamente el análisis y la respuesta a las amenazas de seguridad.
Con la cartera de IBM Storage, Micro Strategies creó DataVault, un servicio de seguridad gestionado que ayuda a los clientes a identificar y recuperarse rápidamente de los ciberataques.
Vohkus, un IBM Business Partner, ofrece consultoría de gestión de riesgos, basada en el almacenamiento FlashSystem 7300 de IBM para un crecimiento continuo.
Póngase en contacto con un asesor para obtener ayuda para configurar un IBM Storage FlashSystem para sus necesidades comerciales.
1 La experimentación interna de IBM Research ha demostrado la detección del ransomware en menos de 1 minuto desde que este inicia su proceso de cifrado. Este experimento se realizó en un FlashSystem 5200 con 6 FCM con la carga de firmware 4.1. El 5200 tenía cargado el software de nivel GA 8.6.3. El host conectado al 5200 ejecutaba Linux con el sistema de archivos XFS. En este caso concreto, se utilizó el simulador de ransomware de IBM llamado WannaLaugh. El sistema subyacente debe ser compatible con FCM4.1 y el software de nivel GA 8.6.3 Software de nivel GA cargado para recibir los resultados obtenidos.
2 Suponiendo una reducción de datos 5:1