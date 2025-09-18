La consultora se acercó a Vohkus, un IBM Business Partner, para que fuera su asesor de confianza. Con sus profundas habilidades técnicas y de consultoría, Vohkus ayuda a las empresas a implementar tecnologías estratégicas, ayudándolas en cada etapa, desde la planificación hasta la gestión diaria.

Dave Johnson, jefe de especialistas en ventas de productos de Vohkus, dice: “Como somos independientes del proveedor, podemos centrarnos en la tecnología que responderá a las necesidades específicas de cada cliente; en este caso, las soluciones de IBM Storage Platform. Nuestra asociación con IBM realmente nos ayudó a cerrar el trato. Propusimos una colaboración estrecha, mientras que los otros licitadores ofrecieron lo que se consideró un enfoque fracturado”.

Al trabajar con IBM, Vohkus diseñó una nueva infraestructura para la consultoría, construida alrededor de un almacenamiento IBM® FlashSystem 7300 en cada ubicación, con un par de conmutadores IBM® Storage Networking SAN64B-6 dedicados. Todos gestionados a través de las plataformas IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control.

Andrew Gillan, especialista en ventas empresariales en Vohkus, comenta: “IBM FlashSystem 7300 ofrece la capacidad, el rendimiento y la rentabilidad que requiere la consultoría. Pero lo que hizo que esta solución destacara realmente fue la facilidad de gestión y la resiliencia cibernética de los módulos IBM® FlashCore de cuarta generación”.

Los módulos IBM FlashCore (FCM4) son una familia de unidades de estado sólido de alto rendimiento en un factor de forma estándar de 2.5 pulgadas. FCM4 proporciona detección de amenazas integrada, casi en tiempo real y mejorada por IA para una mayor defensa contra el ransomware. Además, la función de copia protegida del almacenamiento ofrece instantáneas de datos inmutables y aisladas. En caso de que los datos se vean comprometidos o se interrumpan las operaciones, la consultoría puede recuperarse de un buen momento conocido, normalmente en solo 60 segundos.