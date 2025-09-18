Vohkus, un IBM Business Partner, ofrece consultoría de gestión de riesgos para el crecimiento continuo y la reducción de costos
Una empresa internacional de consultoría de gestión de riesgos que trabaja en industrias muy reguladas quería optimizar su almacenamiento. La empresa opera centros de datos en cuatro países y llevaba una década empleando la infraestructura del mismo proveedor. Sin embargo, a medida que el apoyo de los proveedores llegaba a su fin, la confiabilidad, el rendimiento y la capacidad de sus centros de datos empezaron a disminuir. Cualquier tiempo de inactividad o pérdida de datos podría provocar trastornos operativos, así como posibles riesgos para la reputación y sanciones contractuales.
La consultora quería resolver sus problemas inmediatos y consolidar su infraestructura en expansión. Por lo tanto, se propuso buscar un asesor que pudiera optimizar la huella, aumentar la resiliencia operativa, respaldar el crecimiento internacional continuo y reducir costos.
La consultora se acercó a Vohkus, un IBM Business Partner, para que fuera su asesor de confianza. Con sus profundas habilidades técnicas y de consultoría, Vohkus ayuda a las empresas a implementar tecnologías estratégicas, ayudándolas en cada etapa, desde la planificación hasta la gestión diaria.
Dave Johnson, jefe de especialistas en ventas de productos de Vohkus, dice: “Como somos independientes del proveedor, podemos centrarnos en la tecnología que responderá a las necesidades específicas de cada cliente; en este caso, las soluciones de IBM Storage Platform. Nuestra asociación con IBM realmente nos ayudó a cerrar el trato. Propusimos una colaboración estrecha, mientras que los otros licitadores ofrecieron lo que se consideró un enfoque fracturado”.
Al trabajar con IBM, Vohkus diseñó una nueva infraestructura para la consultoría, construida alrededor de un almacenamiento IBM® FlashSystem 7300 en cada ubicación, con un par de conmutadores IBM® Storage Networking SAN64B-6 dedicados. Todos gestionados a través de las plataformas IBM® Storage Insights Pro e IBM® Spectrum Control.
Andrew Gillan, especialista en ventas empresariales en Vohkus, comenta: “IBM FlashSystem 7300 ofrece la capacidad, el rendimiento y la rentabilidad que requiere la consultoría. Pero lo que hizo que esta solución destacara realmente fue la facilidad de gestión y la resiliencia cibernética de los módulos IBM® FlashCore de cuarta generación”.
Los módulos IBM FlashCore (FCM4) son una familia de unidades de estado sólido de alto rendimiento en un factor de forma estándar de 2.5 pulgadas. FCM4 proporciona detección de amenazas integrada, casi en tiempo real y mejorada por IA para una mayor defensa contra el ransomware. Además, la función de copia protegida del almacenamiento ofrece instantáneas de datos inmutables y aisladas. En caso de que los datos se vean comprometidos o se interrumpan las operaciones, la consultoría puede recuperarse de un buen momento conocido, normalmente en solo 60 segundos.
El éxito del primer despliegue de Vohkus en el centro de datos de la consultora servirá de modelo para los otros tres despliegues en los demás países. Su alcance internacional y su calificada gestión de proyectos, combinados con el apoyo de IBM, hacen posible que el proyecto se desarrolle como una transición sin contratiempos.
Con una relación de reducción de datos de al menos 2:1 y una relación de mejora del rendimiento de 3:1 proporcionadas por las matrices IBM FlashSystem, la consultoría puede tener la seguridad de mantener las operaciones críticas mientras expande su negocio. Además, con las funciones de detección de amenazas y copia protegida de IBM FlashSystem, la consultoría también está mejor protegida contra el tiempo de inactividad y la pérdida de datos, lo que refuerza su resiliencia operativa.
Gillan dice: “Anteriormente, nuestro cliente tenía tres plataformas de tecnología separadas. Ahora disfruta de una gestión simplificada de todo el ámbito a través de IBM Storage Insights Pro e IBM Spectrum Control, lo que aumenta la productividad y la eficiencia”. La solución ha reducido el footprint de almacenamiento de 60 a solo 6 unidades de rack. Esto también redujo significativamente la complejidad, la energía y la refrigeración, reduciendo el costo total de propiedad (CTP) y alineándose con la estrategia ambiental de la consultora.
Johnson concluye: “Nuestra relación con IBM realmente ha crecido durante este proyecto. A medida que surjan oportunidades para salir al mercado con IBM en otros sectores, esperamos unir nuestra experiencia para poder ayudar a otros clientes juntos”.
Vohkus asesora, suministra, despliega, admite y gestiona todas las formas de TI del negocio. Desde infraestructuras subcontratadas hasta adquisiciones y soporte de productos, tiene un sólido historial de reducir costos operativos y crear formas de trabajo más eficientes.
