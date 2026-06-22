IBM Automation Decision Services (ADS) es un software de automatización empresarial para modelar y gestionar las decisiones empresariales en una interfaz de usuario de código bajo fácil de usar. Está disponible de forma independiente o dentro de IBM Cloud Pak for Business Automation, donde está preintegrado con otras tecnologías de automatización.
Modele las decisiones empresariales con una interfaz de usuario de código bajo fácil de usar.
Tome decisiones predictivas con la integración inmediata de aprendizaje automático.
Colabore en las normas con los SME en toda la organización.
Simule varias versiones de la misma decisión utilizando análisis de big data.
Utilice los insights para optimizar el poder de los datos, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas en sus operaciones empresariales. Detecte los problemas y actúe antes de que afecten a las operaciones.
Ejecute las operaciones empresariales a escala de forma coherente y eficaz. Automatice las aprobaciones, procese las reclamaciones, incorpore empleados y clientes y ayude a reducir los costos por incumplimiento y a prevenir las pérdidas crediticias.
Proporcione pruebas documentadas del proceso de decisión para respaldar la auditoría de cumplimiento. Modifique las políticas a medida que evolucione la normativa. Impulse la coherencia entre zonas geográficas, canales y normativas.