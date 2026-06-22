IBM Automation Decision Services

Automatización de decisiones inteligente y de código bajo
Pruébelo gratis Explore la demostración interactiva
Ilustración isométrica de la pantalla de un producto de procesamiento de documentos

Ponga la IA a trabajar con decisiones inteligentes de código bajo

IBM Automation Decision Services (ADS) es un software de automatización empresarial para modelar y gestionar las decisiones empresariales en una interfaz de usuario de código bajo fácil de usar. Está disponible de forma independiente o dentro de IBM Cloud Pak for Business Automation, donde está preintegrado con otras tecnologías de automatización.
Interfaz de usuario de código bajo

Modele las decisiones empresariales con una interfaz de usuario de código bajo fácil de usar.
Integración de aprendizaje automático

Tome decisiones predictivas con la integración inmediata de aprendizaje automático.
Colaboración

Colabore en las normas con los SME en toda la organización.
Escenarios simulados

Simule varias versiones de la misma decisión utilizando análisis de big data.

Vea cómo se utiliza

Vista del producto de aprobación de préstamos mediante servicios de decisiones de automatización
Aprobación de créditos y préstamos

Apruebe préstamos rápidamente con un alto grado de confianza en que el solicitante no incumplirá, a la vez que gestiona los requisitos normativos y ayuda a garantizar la equidad, la coherencia y la auditabilidad.
Vista del producto de promoción con servicios de decisiones de automatización
Promociones personalizadas

Ofrezca promociones que tengan probabilidades de ser aceptadas basándose en todo lo que sabe sobre un cliente determinado y el historial de su organización.
Vista del producto de detección de fraude con servicios de decisiones de automatización
Detección de fraude

Aplique el aprendizaje automático a los datos de transacción para encontrar patrones de fraude y señalar las transacciones sospechosas antes de que afecten a la rentabilidad.
Vista del producto de procesamiento de reclamaciones con servicios de decisiones de automatización
Procesamiento de reclamaciones

Mejore la experiencia del cliente tramitando las reclamaciones con rapidez, a la vez que gestiona el riesgo, mantiene bajos los costos operativos y gestiona la conformidad con las regulaciones gubernamentales.
Vista del producto de aprobación de préstamos mediante servicios de decisiones de automatización
Aprobación de créditos y préstamos

Apruebe préstamos rápidamente con un alto grado de confianza en que el solicitante no incumplirá, a la vez que gestiona los requisitos normativos y ayuda a garantizar la equidad, la coherencia y la auditabilidad.
Vista del producto de promoción con servicios de decisiones de automatización
Promociones personalizadas

Ofrezca promociones que tengan probabilidades de ser aceptadas basándose en todo lo que sabe sobre un cliente determinado y el historial de su organización.
Vista del producto de detección de fraude con servicios de decisiones de automatización
Detección de fraude

Aplique el aprendizaje automático a los datos de transacción para encontrar patrones de fraude y señalar las transacciones sospechosas antes de que afecten a la rentabilidad.
Vista del producto de procesamiento de reclamaciones con servicios de decisiones de automatización
Procesamiento de reclamaciones

Mejore la experiencia del cliente tramitando las reclamaciones con rapidez, a la vez que gestiona el riesgo, mantiene bajos los costos operativos y gestiona la conformidad con las regulaciones gubernamentales.
Genere un impacto directo en su negocio
Mejorar la eficacia

Utilice los insights para optimizar el poder de los datos, lo que le permitirá tomar decisiones más informadas en sus operaciones empresariales. Detecte los problemas y actúe antes de que afecten a las operaciones.

 
Mayor eficiencia

Ejecute las operaciones empresariales a escala de forma coherente y eficaz. Automatice las aprobaciones, procese las reclamaciones, incorpore empleados y clientes y ayude a reducir los costos por incumplimiento y a prevenir las pérdidas crediticias.
Gestión del cumplimiento

Proporcione pruebas documentadas del proceso de decisión para respaldar la auditoría de cumplimiento. Modifique las políticas a medida que evolucione la normativa. Impulse la coherencia entre zonas geográficas, canales y normativas.
Dé el siguiente paso

Vea cómo la automatización empresarial con varias características acelera su trabajo.

  1. Véalo en acción (3:48)
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