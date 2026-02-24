Decisiones impulsadas por IA que son confiables, explicables y preparadas para el futuro
Convierta las políticas empresariales en decisiones creadas por IA en cuestión de horas, regidas por el diseño y creadas para ofrecer velocidad operativa, transparencia y confianza normativa a escala.
Convierta las políticas en modelos de decisión con un asistente impulsado por IA.
Combine reglas, machine learning e IA generativa para obtener resultados más inteligentes.
Cada decisión es transparente y auditable y cumple con la normativa.
SaaS nativo, elástico y listo para crecer con su negocio.
De la política empresarial a la decisión gobernada en horas. Con IBM® Decision Intelligence, las políticas escritas en lenguaje natural se convierten en flujos de decisiones gobernados y auditables, listos para desplegarse con confianza.
El resultado: acciones más rápidas, menos errores y un camino medible hacia el retorno de la inversión (ROI).
Utilice Decision Assistant, con tecnología de IBM watsonx, para convertir las políticas empresariales en reglas trazables. Diseñado para usuarios empresariales, cuenta con la confianza de los líderes en materia de cumplimiento y está impulsado por TI.
Elimine la complejidad de unir herramientas separadas. Cree, gobierne y despliegue decisiones en un entorno unificado, acelerando la transformación y reduciendo el riesgo operativo.
IBM Decision Intelligence proporciona trazabilidad del ciclo de vida completo. Esta característica funciona desde la creación de políticas hasta los resultados de negocio, lo que puede garantizar que las decisiones sean discernibles, auditables y basadas en la confianza.
Cada clic, carrito, promoción y fecha de promesa es una decisión. Cuando esas decisiones residen en herramientas dispersas y equipos desconectados, los minoristas pierden margen y momentos que importan. IBM Decision Intelligence ofrece una columna vertebral gobernada e impulsada por IA para precios, promociones, surtido y cumplimiento omnicanal, para que sus sistemas se muevan con la misma precisión y velocidad que sus clientes. Convierta las decisiones en crecimiento, no en conjeturas.
El riesgo crediticio, las señales de fraude, el enrutamiento de pagos y la estrategia de cobros cambian constantemente, pero la mayoría de las instituciones financieras siguen tomando estas decisiones basándose en reglas poco flexibles y datos parciales. IBM Decision Intelligence agrega una capa de decisión en tiempo real y multiplataforma que agiliza las aprobaciones, reduce las pérdidas y aumenta la confianza de los clientes. Modernice las decisiones que determinan su balance, con transparencia y control integrados.
Camas, vías, autorizaciones, dotación de personal, pagos: la atención médica se basa en decisiones que rara vez comparten contexto. IBM Decision Intelligence conecta la lógica clínica, operativa y financiera en una capa transparente respaldada por IA que fortalece el flujo de pacientes, la calidad de la atención y la integridad de los ingresos. Aprobaciones más rápidas, vías más claras, menos retrasos: todo gobernado, explicable y basado en resultados.
Movimientos de inventario, cambios en los pedidos, interrupciones en los carriles, fluctuaciones en los pronósticos. Lo que retrasa las cadenas de suministro no es una gran disrupción, sino miles de decisiones descoordinadas tomadas sin una fuente común de información. IBM Decision Intelligence combina demanda, costo, capacidad, servicio y riesgo en recomendaciones rápidas y explicables que ayudan a los equipos a actuar antes de que se produzca el impacto. Construya una cadena de suministro que piense, no que reaccione tarde.
Señales de abandono, cargas de red, diseño de planes, detección de fraude: las empresas de telecomunicaciones operan en constante movimiento, pero la lógica de toma de decisiones a menudo no puede seguir el ritmo. IBM Decision Intelligence unifica la inteligencia de suscriptores, dispositivos, uso y red en un único cerebro de decisiones gobernado que impulsa la retención, la personalización, la garantía del servicio y la protección de los ingresos. Alinee las estrategias comerciales y de red con decisiones que pueda explicar, medir y escalar.
Precio por mes
1500 USD al mes*
Ejecuciones de decisiones
Hasta 100 000 decisiones al mes
Uso adicional
10 USD por cada 1000 decisiones adicionales
Autores
Hasta 10 usuarios activos
Entornos
1 entorno preconfigurado incluido
El plan Essentials incluye
Explore nuevas características y mejoras
Explore la comunidad de usuarios de IBM Decision Intelligence
Explore la documentación oficial de IBM Decision Intelligence
Novedades y lo que viene con IBM Decision Intelligence: características mejoradas. Mayor impacto.
Inicie una prueba de 30 días para obtener acceso completo a todas las características de IBM Decision Intelligence.
*Para obtener detalles completos sobre los métodos de pago y la elegibilidad de compra por país, visite esta página.