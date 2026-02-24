IBM Decision Intelligence

Decisiones impulsadas por IA que son confiables, explicables y preparadas para el futuro

IBM fue nombrada líder en el Gartner® Magic Quadrant™ 2026 para plataformas de inteligencia de decisiones

Acceda al informe para aprender más.

Decisiones más inteligentes y seguras: desde la política hasta el impacto en cuestión de horas

 

Convierta las políticas empresariales en decisiones creadas por IA en cuestión de horas, regidas por el diseño y creadas para ofrecer velocidad operativa, transparencia y confianza normativa a escala.

Decisiones en lenguaje sencillo

Convierta las políticas en modelos de decisión con un asistente impulsado por IA.
IA híbrida integrada

Combine reglas, machine learning e IA generativa para obtener resultados más inteligentes.
Confianza que puede explicar

Cada decisión es transparente y auditable y cumple con la normativa.
Escale sin límites

SaaS nativo, elástico y listo para crecer con su negocio.

Cómo Funciona

De la política empresarial a la decisión gobernada en horas. Con IBM® Decision Intelligence, las políticas escritas en lenguaje natural se convierten en flujos de decisiones gobernados y auditables, listos para desplegarse con confianza.

El resultado: acciones más rápidas, menos errores y un camino medible hacia el retorno de la inversión (ROI).

Traduzca la política en decisiones sin código

Utilice Decision Assistant, con tecnología de IBM watsonx, para convertir las políticas empresariales en reglas trazables. Diseñado para usuarios empresariales, cuenta con la confianza de los líderes en materia de cumplimiento y está impulsado por TI.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra la pestaña "Modelo de decisión" activa con reglas para la elegibilidad de seguros de vida, incluidos "AgeRangeCheck", "CoverageLimitCheck" y "HealthStatusCheck", que aparecen en un panel desplazable

IA, reglas y datos integrados por diseño

Elimine la complejidad de unir herramientas separadas. Cree, gobierne y despliegue decisiones en un entorno unificado, acelerando la transformación y reduciendo el riesgo operativo.

Captura de pantalla del diagrama de flujo de trabajo del entorno unificado de IBM Decision Intelligence que muestra la pestaña "Modelado (15)" activa y demuestra el resultado de una instrucción de un modelo de decisión sobre el diagrama de flujo de decisión de aprobación de préstamos con criterios detallados como "Puntuación de riesgo" y "Seguro"

Decisiones que puede explicar

IBM Decision Intelligence proporciona trazabilidad del ciclo de vida completo. Esta característica funciona desde la creación de políticas hasta los resultados de negocio, lo que puede garantizar que las decisiones sean discernibles, auditables y basadas en la confianza.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra la pestaña "Modelado (15)" activa, donde aparece una tabla de calificación con columnas de rango para el reembolso y la puntuación corporativa, con los valores correspondientes en cada fila, con un editor de lógica a la derecha

Industrias

Cada clic, carrito, promoción y fecha de promesa es una decisión. Cuando esas decisiones residen en herramientas dispersas y equipos desconectados, los minoristas pierden margen y momentos que importan. IBM Decision Intelligence ofrece una columna vertebral gobernada e impulsada por IA para precios, promociones, surtido y cumplimiento omnicanal, para que sus sistemas se muevan con la misma precisión y velocidad que sus clientes. Convierta las decisiones en crecimiento, no en conjeturas.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra el modelo de decisión "Calculadora de descuentos" con el mensaje "¡Paso 2 de 4 completado!" activo, donde aparece un diagrama de flujo con nodos y flechas etiquetados, y módulos interconectados como cálculo de descuentos, categorías de clientes y evaluación del valor del pedido

El riesgo crediticio, las señales de fraude, el enrutamiento de pagos y la estrategia de cobros cambian constantemente, pero la mayoría de las instituciones financieras siguen tomando estas decisiones basándose en reglas poco flexibles y datos parciales. IBM Decision Intelligence agrega una capa de decisión en tiempo real y multiplataforma que agiliza las aprobaciones, reduce las pérdidas y aumenta la confianza de los clientes. Modernice las decisiones que determinan su balance, con transparencia y control integrados.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra la interfaz "Servicio de aprobación de préstamo automotriz", con la pestaña "Documento de política" activa y el mensaje "¡Paso 1 de 4 completado!" resaltado, que muestra los criterios de elegibilidad como el requisito de edad, la verificación de ingresos, el umbral de puntuación crediticia y los términos del monto del préstamo, presentados en un panel de texto de política estructurada

Camas, vías, autorizaciones, dotación de personal, pagos: la atención médica se basa en decisiones que rara vez comparten contexto. IBM Decision Intelligence conecta la lógica clínica, operativa y financiera en una capa transparente respaldada por IA que fortalece el flujo de pacientes, la calidad de la atención y la integridad de los ingresos. Aprobaciones más rápidas, vías más claras, menos retrasos: todo gobernado, explicable y basado en resultados.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra el flujo de trabajo "Servicio de decisión de solicitud de MRI" con la pestaña "Modelo de decisión" activa y el mensaje "¡Paso 2 de 4 completado!" resaltado, donde aparece un diagrama de flujo con tres ramas que se extienden desde "MRIRequest" hasta "CoverageCheck", "ClinicalEvaluation" y "PreAuthEvaluation", que convergen en "MRIRequestOutcome"

Movimientos de inventario, cambios en los pedidos, interrupciones en los carriles, fluctuaciones en los pronósticos. Lo que retrasa las cadenas de suministro no es una gran disrupción, sino miles de decisiones descoordinadas tomadas sin una fuente común de información. IBM Decision Intelligence combina demanda, costo, capacidad, servicio y riesgo en recomendaciones rápidas y explicables que ayudan a los equipos a actuar antes de que se produzca el impacto. Construya una cadena de suministro que piense, no que reaccione tarde.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra el flujo de trabajo "Validación de cumplimiento del proveedor" con la pestaña "Modelo de decisión" activa y el mensaje "¡Paso 4 de 4 completado!" resaltado, donde aparecen varias flechas interconectadas que se ramifican desde "Proveedor" hasta "Resultado de cumplimiento"

Señales de abandono, cargas de red, diseño de planes, detección de fraude: las empresas de telecomunicaciones operan en constante movimiento, pero la lógica de toma de decisiones a menudo no puede seguir el ritmo. IBM Decision Intelligence unifica la inteligencia de suscriptores, dispositivos, uso y red en un único cerebro de decisiones gobernado que impulsa la retención, la personalización, la garantía del servicio y la protección de los ingresos. Alinee las estrategias comerciales y de red con decisiones que pueda explicar, medir y escalar.

Captura de pantalla del panel de IBM Decision Intelligence que muestra el flujo de trabajo "Servicio de decisión de retención" con la pestaña "Modelo de decisión" activa y el mensaje "¡Paso 2 de 4 completado!" resaltado. Se muestra un diagrama de flujo con tres ramas que se extienden desde "Perfil del cliente" hasta "Evaluación del riesgo de abandono", "Categoría del valor de vida útil" y "Evaluación del estado del pago", convergiendo en "Estrategia de retención" y avanzando hacia el paso final, "Acción de retención"

Precios y paquetes: múltiples opciones de pago disponibles

IBM Decision Intelligence – Plan Essentials

 

Precio por mes

 

1500 USD al mes*

Ejecuciones de decisiones

Hasta 100 000 decisiones al mes

Uso adicional

10 USD por cada 1000 decisiones adicionales

Autores

Hasta 10 usuarios activos

Entornos

1 entorno preconfigurado incluido

El plan Essentials incluye
  • Asistente de decisión impulsado por IA 
    • Genere modelos de decisión directamente a partir del texto de la política utilizando IA generativa
  • Modelado de decisiones con código bajo 
    • Cree, edite y despliegue flujos de decisiones gobernados a través de una interfaz web intuitiva, sin necesidad de IDE
  • Motor de IA híbrido 
    • Combine reglas de negocio, modelos predictivos de machine learning (ML) e insights de IA generativa en un único flujo de decisiones
  • Explicabilidad y gobernanza
    • Cada resultado es transparente y auditable, y cumple con los estándares empresariales
  • Integración con ML
    • Traiga sus propios modelos de watsonx.ai u otras plataformas para la toma de decisiones predictivas
  • Validación y pruebas integradas 
    • Pruebe y refine la lógica de decisión antes del despliegue
  • Arquitectura SaaS segura
    • Escalabilidad de nivel empresarial, control de acceso basado en roles y aislamiento de datos por diseño

*Los precios mostrados son indicativos, pueden variar según el país, excluyen los impuestos y aranceles aplicables y están sujetos a la disponibilidad de la opción de productos en un lugar. 

Recursos

Novedades

Explore nuevas características y mejoras

 Comunidad

Explore la comunidad de usuarios de IBM Decision Intelligence

 Documentación

Explore la documentación oficial de IBM Decision Intelligence

 Seminario web

Novedades y lo que viene con IBM Decision Intelligence: características mejoradas. Mayor impacto.
Dé el siguiente paso

Inicie una prueba de 30 días para obtener acceso completo a todas las características de IBM Decision Intelligence.

