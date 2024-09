No puede permitirse esperar horas para descubrir que una canalización crítica no funciona o que un conjunto de datos no se distribuirá. Lamentablemente, las herramientas tradicionales de supervisión de datos y las soluciones de observabilidad reactiva a menudo hacen que no se cumplan los acuerdos de nivel de servicio (SLA) de datos.

IBM Databand gestiona las incidencias de datos desde una única interfaz para que pueda ver y resolver todas las incidencias de datos sin tener que hacer malabarismos con las pantallas. Cree alertas personalizadas sobre suministros de datos no realizados, cambios de esquema inesperados y anomalías a nivel de columna, envíe alertas a todas las partes interesadas en tiempo real y cree flujos de trabajo de comunicación inteligentes para abordar la causa principal de los problemas de calidad de los datos.