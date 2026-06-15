Vaya más allá de Kafka con IBM Confluent

Construya con una plataforma completa de transmisión de datos para potenciar la IA, los analytics y las aplicaciones con datos enriquecidos, confiables y en tiempo real

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Render gráfico de una pila tecnológica que muestra datos estructurados y no estructurados con watsonx.data

Deje de gestionar Kafka.
Empieza a transmitir valor.

Los datos fragmentados frenan la adopción de la IA

Las aplicaciones y analytics nativos de la IA se estancan cuando el contexto llega tarde, está incompleto o no es confiable. Una pila de Apache Kafka autogestionada con integraciones para el procesamiento y la gobernanza deja los datos aislados en todos los sistemas, obliga a los equipos a trabajar con datos obsoletos y reduce la confianza.

El contexto en tiempo real impulsa la preparación para la IA

IBM® Confluent ofrece a los equipos una plataforma completa de transmisión de datos. Conecte todas las fuentes, enriquezca los datos en movimiento y ofrezca un contexto confiable en tiempo real con capacidades integradas para que los equipos puedan enfocarse en crear características, no en gestionar la infraestructura.

Vista de cuatro personas que participan en una sesión de lluvia de ideas de design thinking, alrededor de dos grandes pizarras llenas de coloridas notas adhesivas e ideas escritas a mano.

IBM Confluent en acción

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Beneficios

Migre Kafka sin tiempo de inactividad

La combinación única de herramientas, soporte y ecosistemas que ofrece IBM Confluent permite automatizar por completo la detección, el aprovisionamiento, la migración de datos y la migración de clientes, mientras que se acortan los plazos y se reducen los riesgos.
Acceda y enriquezca los datos de todos los sistemas

Conecte cualquier fuente de datos en minutos con conectores predefinidos y totalmente gestionados y procese en movimiento con procesamiento de flujo nativo. Sustituya las tareas pendientes de integración por flujos reutilizables para impulsar las analytics, la IA, las aplicaciones y los flujos de trabajo desde una única fuente de confianza.
Unifique Kafka en todos los entornos

Una arquitectura de plataforma única garantiza capacidades coherentes, gobernanza y un modelo operativo en todos los entornos. IBM Confluent Unified Stream Manager proporciona un plano de control unificado en todos los despliegues.
Elimine el impuesto a la ingeniería

Automatice el escalado, las actualizaciones y el equilibrio con una plataforma totalmente gestionada que ofrece acuerdos de nivel de servicio con un tiempo de actividad del 99.99 %. Esto ayuda a reducir el esfuerzo manual involucrado en la gestión de particiones, los reinicios continuos y la respuesta a incidentes.
Casos de uso relacionados
Filas de racks de servidores llenos de hardware y paquetes densos de cables de red rojos, azules y negros en un centro de datos
Replicación híbrida y multinube

Duplique datos en nubes (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) y entornos on-prem para la recuperación ante desastres y la disponibilidad global, sin dispersión operativa.

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Ilustración de una cinta que se entrelaza con alfileres blancos sobre un fondo gris. La cinta pasa de un azul intenso a un tono morado.
Customer 360 y personalización

Unifique los datos de los clientes, como flujos de clics, transacciones y CRM, en tiempo real para ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas y las siguientes mejores ofertas y aumentar las tasas de conversión.

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Una mujer sentada en un tren mirando su teléfono
Detección de fraudes en tiempo real

Procese flujos de datos de alto rendimiento con latencia de milisegundos para detectar y bloquear amenazas casi en tiempo real, eliminar los retrasos en los procesos por lotes y proteger los ingresos y la confianza.

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Recursos

Cómo McAfee modernizó su arquitectura con IBM Confluent
Cómo la transmisión de datos en tiempo real puede ofrecer una ventaja competitiva
Las seis razones principales por las que fracasan los proyectos de Apache Kafka
Los 10 principales casos de uso para comenzar con la transmisión de datos
Los buenos equipos gestionan Kafka. Los equipos eficientes utilizan IBM Confluent.
Dé el siguiente paso

Con IBM Confluent, puede crear una plataforma de datos inteligente para la IA agéntica que ofrezca datos confiables en todos los entornos, aplicaciones y API.

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