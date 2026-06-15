Construya con una plataforma completa de transmisión de datos para potenciar la IA, los analytics y las aplicaciones con datos enriquecidos, confiables y en tiempo real
Las aplicaciones y analytics nativos de la IA se estancan cuando el contexto llega tarde, está incompleto o no es confiable. Una pila de Apache Kafka autogestionada con integraciones para el procesamiento y la gobernanza deja los datos aislados en todos los sistemas, obliga a los equipos a trabajar con datos obsoletos y reduce la confianza.
IBM® Confluent ofrece a los equipos una plataforma completa de transmisión de datos. Conecte todas las fuentes, enriquezca los datos en movimiento y ofrezca un contexto confiable en tiempo real con capacidades integradas para que los equipos puedan enfocarse en crear características, no en gestionar la infraestructura.
Vea cómo IBM Confluent simplifica la transmisión de datos. No es necesario registrarse.
La combinación única de herramientas, soporte y ecosistemas que ofrece IBM Confluent permite automatizar por completo la detección, el aprovisionamiento, la migración de datos y la migración de clientes, mientras que se acortan los plazos y se reducen los riesgos.
Conecte cualquier fuente de datos en minutos con conectores predefinidos y totalmente gestionados y procese en movimiento con procesamiento de flujo nativo. Sustituya las tareas pendientes de integración por flujos reutilizables para impulsar las analytics, la IA, las aplicaciones y los flujos de trabajo desde una única fuente de confianza.
Una arquitectura de plataforma única garantiza capacidades coherentes, gobernanza y un modelo operativo en todos los entornos. IBM Confluent Unified Stream Manager proporciona un plano de control unificado en todos los despliegues.
Automatice el escalado, las actualizaciones y el equilibrio con una plataforma totalmente gestionada que ofrece acuerdos de nivel de servicio con un tiempo de actividad del 99.99 %. Esto ayuda a reducir el esfuerzo manual involucrado en la gestión de particiones, los reinicios continuos y la respuesta a incidentes.
Duplique datos en nubes (Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud) y entornos on-prem para la recuperación ante desastres y la disponibilidad global, sin dispersión operativa.
Unifique los datos de los clientes, como flujos de clics, transacciones y CRM, en tiempo real para ofrecer recomendaciones hiperpersonalizadas y las siguientes mejores ofertas y aumentar las tasas de conversión.
Procese flujos de datos de alto rendimiento con latencia de milisegundos para detectar y bloquear amenazas casi en tiempo real, eliminar los retrasos en los procesos por lotes y proteger los ingresos y la confianza.