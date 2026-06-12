Seminario web bajo demanda

Escuche a Sophia Jiang, gerente sénior de marketing de productos de IBM Confluent, mientras habla con Rupin Kakkar, director y líder de arquitectura en la nube e ingeniería de plataformas de consumo de McAfee, una empresa líder de ciberseguridad impulsada por IA que brinda protección digital integral para personas y familias.

En este seminario web de una hora, profundizarán en por qué McAfee eligió IBM Confluent, compartirán aprendizajes clave y mejores prácticas, y presentarán una demostración sobre cómo construir pipelines de datos de transmisión hacia sistemas analíticos y operativos en IBM® Confluent Cloud. Aprenderá cómo el equipo de Rupin utiliza la telemetría para impulsar los analytics en tiempo real y las experiencias del cliente. Explicará cómo McAfee modernizó su arquitectura a una arquitectura de microservicios nativa de la nube distribuida sustentada por Kafka. Además, explicará cómo McAfee migró de Kafka de código abierto a IBM Confluent Cloud para garantizar una mejora de la resiliencia de hasta diez veces.

No se pierda esta oportunidad de ver una demostración en vivo y escuchar a un profesional experimentado sobre cómo puede planificar y ejecutar una migración exitosa de on-prem a la nube.

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