Millones de propiedades de Internet confían en la red global de Cloudflare que abarca más de 300 ciudades, incluido el 30 % de las empresas de Fortune 1000.
IBM Cloud Internet Services es un conjunto simple de servicios de red perimetral para clientes que buscan proteger sus aplicaciones orientadas a la web de ataques DDoS, robo de datos y ataques de bots. La combinación de IBM Cloud Internet Services con las capacidades de Cloudflare puede crear una única solución integrada que ofrece tanto una protección líder en el sector como un rendimiento acelerado.
Por qué elegir Cloudflare on IBM Cloud
Cloudflare on IBM Cloud ofrece una experiencia de usuario única, sin necesidad de gestionar servicios dispares.
Aumente la interacción con el cliente y las conversiones con experiencias del sitio web más rápidas y enriquecidas.
IBM Cloud Internet Services emplea un modelo de facturación predictiva, para que sepas exactamente lo que pagarás cada mes.
La capacidad de red de Cloudflare es 15 veces mayor que el mayor ataque DDoS jamás registrado.
WAF de nivel empresarial detecta y bloquea vulnerabilidades comunes de la capa de aplicación, como ataques de inyección SQL.
Cloudflare proporciona equilibrio de carga, geo-dirección, monitoreo y conmutación por error para diversos entornos.
Cloudflare utiliza Argo Smart Routing para entregar tráfico web a través de los enlaces más rápidos y fiables disponibles.
El almacenamiento en caché de contenido en la red reduce la necesidad de obtener contenido de servidores u orígenes alojados.
Cloudflare incluye un conjunto de optimizaciones web para mejorar el rendimiento de los activos de Internet.
Obtenga información más detallada sobre IBM Cloud Internet Services.