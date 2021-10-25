Cloudflare on IBM Cloud

Protección líder en la industria para aplicaciones web, sin sacrificar el rendimiento
Más información
Mujer de negocios sosteniendo una tablet en una fábrica
Cloudflare aporta seguridad y rendimiento a la web empresarial

Millones de propiedades de Internet confían en la red global de Cloudflare que abarca más de 300 ciudades, incluido el 30 % de las empresas de Fortune 1000.

Beneficios

Por qué elegir Cloudflare on IBM Cloud

Servicios totalmente integrados

Cloudflare on IBM Cloud ofrece una experiencia de usuario única, sin necesidad de gestionar servicios dispares.

 Experiencias de cliente enriquecidas

Aumente la interacción con el cliente y las conversiones con experiencias del sitio web más rápidas y enriquecidas.

 Modelo de precios fijos

IBM Cloud Internet Services emplea un modelo de facturación predictiva, para que sepas exactamente lo que pagarás cada mes.

 Protección DDoS avanzada

La capacidad de red de Cloudflare es 15 veces mayor que el mayor ataque DDoS jamás registrado.

 Firewall de aplicaciones web (WAF)

WAF de nivel empresarial detecta y bloquea vulnerabilidades comunes de la capa de aplicación, como ataques de inyección SQL.

 Equilibrio de carga global

Cloudflare proporciona equilibrio de carga, geo-dirección, monitoreo y conmutación por error para diversos entornos.

 Enrutamiento inteligente

Cloudflare utiliza Argo Smart Routing para entregar tráfico web a través de los enlaces más rápidos y fiables disponibles.

 Almacenamiento en caché controlado

El almacenamiento en caché de contenido en la red reduce la necesidad de obtener contenido de servidores u orígenes alojados.

 Optimización web

Cloudflare incluye un conjunto de optimizaciones web para mejorar el rendimiento de los activos de Internet.
Edge Computing para aplicaciones sin servidor

Con las funciones de IBM Cloud, puede ejecutar aplicaciones complejas en el extremo de la red.
Dé el siguiente paso

Obtenga información más detallada sobre IBM Cloud Internet Services.

 Más información