Por qué elegir Cloudflare on IBM Cloud

Servicios totalmente integrados Cloudflare on IBM Cloud ofrece una experiencia de usuario única, sin necesidad de gestionar servicios dispares.

Experiencias de cliente enriquecidas Aumente la interacción con el cliente y las conversiones con experiencias del sitio web más rápidas y enriquecidas.

Modelo de precios fijos IBM Cloud Internet Services emplea un modelo de facturación predictiva, para que sepas exactamente lo que pagarás cada mes.

Protección DDoS avanzada La capacidad de red de Cloudflare es 15 veces mayor que el mayor ataque DDoS jamás registrado.

Firewall de aplicaciones web (WAF) WAF de nivel empresarial detecta y bloquea vulnerabilidades comunes de la capa de aplicación, como ataques de inyección SQL.

Equilibrio de carga global Cloudflare proporciona equilibrio de carga, geo-dirección, monitoreo y conmutación por error para diversos entornos.

Enrutamiento inteligente Cloudflare utiliza Argo Smart Routing para entregar tráfico web a través de los enlaces más rápidos y fiables disponibles.

Almacenamiento en caché controlado El almacenamiento en caché de contenido en la red reduce la necesidad de obtener contenido de servidores u orígenes alojados.