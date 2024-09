Daimler Trucks North America

Daimler Trucks NA decidió avanzar hacia un modelo DevOps, que se centra en la automatización de la implementación de aplicaciones. Según Wylde, la primera regla del modelo DevOps es “lo diseñamos, lo poseemos. Los desarrolladores se convierten en propietarios de sus aplicaciones en lugar de simplemente pasarlas a los ingenieros de middleware para que las implementen y solucionen los problemas”.

Tras buscar una herramienta que se integrara a la perfección con sus plataformas de software existentes, la empresa eligió la solución de automatización de lanzamiento de aplicaciones IBM UrbanCode Deploy. El software UrbanCode Deploy admite un enfoque de DevOps para orquestar, automatizar e implementar aplicaciones, middleware y cambios de bases de datos en centros de datos distribuidos, nube y entornos virtualizados con la frecuencia que sea necesario, ya sea a pedido o según un horario. Combina robustas capacidades de visibilidad, trazabilidad y auditoría. Daimler Truck NA eligió una instalación local en su centro de datos, pero la solución también está optimizada para la implementación de IBM Cloud.

“Analizamos otros productos. Simplemente, no pudieron cumplir con el alcance completo de lo que debíamos hacer. No hablaron con WebSphere®; no se integraron con otras plataformas. No pudieron realizar la configuración. Buscábamos una solución DevOps y UrbanCode Deploy era el único producto que cumplía con todos nuestros criterios”, afirma Wylde.

El software UrbanCode Deploy permite a los desarrolladores codificar e implementar a voluntad. “Le da las claves a los desarrolladores, que se vuelven verdaderamente responsables de su producto”, señala Wylde. La solución también tiene una función de restauración automática. Wylde comenta: “Si los desarrolladores impulsan una aplicación y no funciona, el equipo de middleware no recibe la llamada en mitad de la noche. Los desarrolladores reciben esa llamada. Son propietarios de la aplicación, con errores y todo”.