Reservas de IBM Cloud

Ayude a reducir el gasto con precios con descuento reservando capacidad con anticipación.

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Ilustración de un almacenamiento en la nube con varios puntos de conexión y líneas

En IBM Cloud, queremos que tenga soluciones de pago que se alineen con su presupuesto y objetivos, por eso tenemos IBM Cloud Reservations: aprovisionamiento de capacidad avanzada a tarifas reducidas para la planificación a largo plazo. IBM Cloud Reservations es ideal para organizaciones con cargas de trabajo sostenidas, especialmente aquellas que buscan resolver problemas de capacidad y disponibilidad de la nube. También resulta muy útil para las empresas que se inician en la nube y que se enfrentan a ciclos de adquisiciones internos de entre uno y tres años, ya que les permite obtener ahorros inmediatos sin tener que realizar un gran desembolso inicial. Permítanos ayudarle a crear un entorno presupuestario más predecible.
Beneficios
Una mujer usando una computadora portátil y sonriendo
Ahorro de costos

Ahorre hasta un 60 % en soluciones seleccionadas eligiendo un plazo de 1 año en comparación con los ciclos de facturación bajo demanda y de pago por uso.
Un ingeniero de TI junto a un servidor abierto en un centro de datos
Capacidad garantizada

Su capacidad está ahí cuando y donde la necesita. IBM Cloud Reservations tienen capacidad garantizada dentro de la zona de disponibilidad y el centro de datos de su elección durante su compromiso.
Un hombre de negocios en la ciudad, sentado en un banco
Flexibilidad para convertir el despliegue

Convierta su solución bajo demanda existente a los términos de facturación y contrato de IBM Cloud Reservations. Conecte o desconecte cualquier solución compatible de su reservación.
Soluciones para IBM Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Reduzca su gasto hasta en un 60 % con reservaciones de capacidad de servidores virtuales de 1 o 3 años. Su capacidad se factura mensualmente, está garantizada y no requiere pago por adelantado.

 Explore los servidores virtuales
IBM Cloud Bare Metal Servers en infraestructura clásica

Asegure un precio más bajo para sus servidores bare metal con un plazo de contrato de 1 año.

 Explore los servidores bare metal en infraestructura clásica
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Ahorre hasta un 35 % con un contrato a plazo de 1 año o hasta un 55 % con un contrato a plazo de 3 años.

 Explore bare metal servers for VPC
Recursos para IBM Cloud Reservations
Ilustración de plataformas con una computadora portátil, una nube, servidores de datos e iconos
Documentación de IBM Cloud Virtual Server for VPC

Aprende cómo dar los primeros pasos con capacidad reservada en IBM Cloud Virtual Server for VPC.

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Primer plano de un servidor bare metal
IBM Cloud Bare Metal Servers (clásico)

Aprenda cómo dar los primeros pasos con los precios por plazo de contrato en IBM Cloud Bare Metal Servers (clásico).

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Primer plano de servidor bare metal con cables enredados
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Descubra cómo dar los primeros pasos con la capacidad reservada en IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

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