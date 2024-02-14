En IBM Cloud, queremos que tenga soluciones de pago que se alineen con su presupuesto y objetivos, por eso tenemos IBM Cloud Reservations: aprovisionamiento de capacidad avanzada a tarifas reducidas para la planificación a largo plazo. IBM Cloud Reservations es ideal para organizaciones con cargas de trabajo sostenidas, especialmente aquellas que buscan resolver problemas de capacidad y disponibilidad de la nube. También resulta muy útil para las empresas que se inician en la nube y que se enfrentan a ciclos de adquisiciones internos de entre uno y tres años, ya que les permite obtener ahorros inmediatos sin tener que realizar un gran desembolso inicial. Permítanos ayudarle a crear un entorno presupuestario más predecible.