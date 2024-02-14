Ayude a reducir el gasto con precios con descuento reservando capacidad con anticipación.
En IBM Cloud, queremos que tenga soluciones de pago que se alineen con su presupuesto y objetivos, por eso tenemos IBM Cloud Reservations: aprovisionamiento de capacidad avanzada a tarifas reducidas para la planificación a largo plazo. IBM Cloud Reservations es ideal para organizaciones con cargas de trabajo sostenidas, especialmente aquellas que buscan resolver problemas de capacidad y disponibilidad de la nube. También resulta muy útil para las empresas que se inician en la nube y que se enfrentan a ciclos de adquisiciones internos de entre uno y tres años, ya que les permite obtener ahorros inmediatos sin tener que realizar un gran desembolso inicial. Permítanos ayudarle a crear un entorno presupuestario más predecible.
Ahorre hasta un 60 % en soluciones seleccionadas eligiendo un plazo de 1 año en comparación con los ciclos de facturación bajo demanda y de pago por uso.
Su capacidad está ahí cuando y donde la necesita. IBM Cloud Reservations tienen capacidad garantizada dentro de la zona de disponibilidad y el centro de datos de su elección durante su compromiso.
Convierta su solución bajo demanda existente a los términos de facturación y contrato de IBM Cloud Reservations. Conecte o desconecte cualquier solución compatible de su reservación.
Reduzca su gasto hasta en un 60 % con reservaciones de capacidad de servidores virtuales de 1 o 3 años. Su capacidad se factura mensualmente, está garantizada y no requiere pago por adelantado.
Asegure un precio más bajo para sus servidores bare metal con un plazo de contrato de 1 año.
Ahorre hasta un 35 % con un contrato a plazo de 1 año o hasta un 55 % con un contrato a plazo de 3 años.
Aprende cómo dar los primeros pasos con capacidad reservada en IBM Cloud Virtual Server for VPC.
Aprenda cómo dar los primeros pasos con los precios por plazo de contrato en IBM Cloud Bare Metal Servers (clásico).
Descubra cómo dar los primeros pasos con la capacidad reservada en IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
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