Venda en IBM Cloud

Amplíe su alcance. Empiece a vender sus productos en el mundialmente conocido catálogo de IBM Cloud.
Comience a vender Contáctenos
Vista aérea/Tráfico vial circular por la noche
Salga al mercado con IBM Cloud

Con nuestra experiencia de incorporación optimizada, de autoservicio y acelerada, nunca fue tan fácil asociarse y comenzar a vender en IBM Cloud.

Con una gama cada vez mayor de software y servicios, nuestro catálogo sirve como un canal de ventas digital para que pueda entregar y revender productos a los clientes de IBM Cloud en todo el mundo. Y desde el punto de vista del cliente, el acceso al software y los servicios de los socios en el catálogo ofrece un enfoque optimizado para la compra y desplegar, además de una Integración sin problemas y simplicidad en la facturación única. 

.
Un mercado que funciona para usted Al vender en IBM Cloud, puede:
Abrir puertas a más clientes en todo el mundo

Amplíe su alcance a los miles de clientes empresariales de IBM que usan el catálogo de IBM Cloud.
Acelere su tiempo de salida al mercado

Incorpore su producto en días con nuestra interfaz de autoservicio fácil de usar.
Obtenga ayuda de incorporación dedicada

Aproveche el soporte práctico de expertos en incorporación listos para ayudar a responder sus preguntas.
Transforme su negocio

Aproveche nuestro amplio catálogo de productos para crear y reforzar sus soluciones.
Abra nuevos caminos

El dinámico ecosistema de socios de IBM ofrece una amplia variedad de caminos para ayudar a hacer crecer su negocio.
Obtenga recompensas

Aproveche los créditos en la nube para poner a su negocio en el camino hacia un crecimiento transformador.

Dizzion + IBM Bosch se asocia con IBM Sysdig, JFrog e IBM
¿Por qué vender en IBM Cloud? Más de 600 000 usuarios activos mensuales 95 % de Empresas de Fortune 500 están protegidas por IBM Cloud Más de 60 centros de datos en todo el mundo Los 10 principales bancos más grandes confían en IBM Cloud 47 de las empresas de Fortune 50 operan en IBM Cloud 83% de las compañías de telecomunicaciones del mundo son clientes de IBM 20 % de tasa de crecimiento mensual de IBM Services de ISV SaaS recientes que se venden en IBM Cloud Más de 100 socios del ecosistema que se incorporan a IBM Financial Services Cloud

Rápido. Simple. De autoservicio. Ventas en IBM Cloud ​ La incorporación a IBM Cloud está compuesta por cuatro pasos: registrar su producto, definir su entrada de catálogo y otros detalles, incorporar su producto y publicar su producto en el catálogo de IBM Cloud.
Primer plano de un gráfico de seguimiento del mercado de valores digital tras una reciente caída de los precios
IBM Cloud for Financial Services logra más de 100 socios del ecosistema
Isla de fantasía flotando en el aire con sistemas de red 5G e Internet de las cosas
IBM y AT&T llevan los servicios en la nube híbrida abierta a los clientes empresariales
Próximos pasos

¿Listo para ampliar su alcance? ¡Comience a vender sus productos en el catálogo de IBM Cloud hoy mismo! Estamos emocionados de que se incorpore.

 Comience a vender ahora Contáctenos