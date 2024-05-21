El código abierto está en el ADN de IBM
Desde el hipervisor hasta las herramientas para desarrolladores, pasando por blockchain e IA, IBM Cloud™ se basa en tecnología de código abierto.
Sin bloqueo de proveedores
IBM Cloud se basa en estándares abiertos para proporcionar flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados a través de API abiertas.
Liderazgo de código abierto
IBM se especializa en operar, reforzar, escalar y contribuir al ecosistema de código abierto.
Durante más de 20 años, IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto, lo que ayuda a las empresas a crear, adoptar y escalar la fuente abierta para cumplir con sus objetivos comerciales.
IBM Cloud, incluidos IBM Watson® e IBM Blockchain Platform, se ejecuta en Kubernetes, lo que permite una escala masiva y diversidad de cargas de trabajo. Esta inversión, en combinación con la dedicación de IBM como líder en proyectos y educación de Kubernetes, está impulsada por el potencial de innovación que Kubernetes puede aportar a las empresas.
La plataforma multicloud híbrida de IBM se basa en tecnologías abiertas, como Linux y Kubernetes, que le permiten desplegar, ejecutar y gestionar de forma más segura sus datos y aplicaciones en la nube de su elección, sin el riesgo de quedar atrapado.
IBM ha demostrado su liderazgo y compromiso con la tecnología de código abierto en la nube mediante el abastecimiento de proyectos como Razee y Kabanero, así como con importantes contribuciones a proyectos de código abierto como Istio, KNative y Eirini. Al unificar estas diferentes tecnologías, IBM Cloud le ayuda a crear y ejecutar contenedores, aplicaciones y entornos sin servidor con el mismo conjunto de herramientas de desarrollo y administración.
Conozca más recursos de nube abierta