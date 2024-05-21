Construya en la nube más abierta

Por qué IBM Cloud es diferente

El código abierto está en el ADN de IBM
Desde el hipervisor hasta las herramientas para desarrolladores, pasando por blockchain e IA, IBM Cloud™ se basa en tecnología de código abierto.

Sin bloqueo de proveedores
IBM Cloud se basa en estándares abiertos para proporcionar flexibilidad, portabilidad y servicios en la nube habilitados a través de API abiertas.

Liderazgo de código abierto
IBM se especializa en operar, reforzar, escalar y contribuir al ecosistema de código abierto.
IBM invierte en la nube abierta

Durante más de 20 años, IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto, lo que ayuda a las empresas a crear, adoptar y escalar la fuente abierta para cumplir con sus objetivos comerciales.

 15 000 Confirmaciones por mes Más de 1,000 Empleados de IBM en proyectos de código abierto Más de 1500 Repositorios de GitHub hospedados
IBM y Open
Comprometidos con Kubernetes

IBM Cloud, incluidos IBM Watson® e IBM Blockchain Platform, se ejecuta en Kubernetes, lo que permite una escala masiva y diversidad de cargas de trabajo. Esta inversión, en combinación con la dedicación de IBM como líder en proyectos y educación de Kubernetes, está impulsada por el potencial de innovación que Kubernetes puede aportar a las empresas.

Contenedores, Kubernetes y Red Hat

La plataforma multicloud híbrida de IBM se basa en tecnologías abiertas, como Linux y Kubernetes, que le permiten desplegar, ejecutar y gestionar de forma más segura sus datos y aplicaciones en la nube de su elección, sin el riesgo de quedar atrapado.

Avance de código abierto para la empresa

IBM ha demostrado su liderazgo y compromiso con la tecnología de código abierto en la nube mediante el abastecimiento de proyectos como Razee y Kabanero, así como con importantes contribuciones a proyectos de código abierto como Istio, KNative y Eirini. Al unificar estas diferentes tecnologías, IBM Cloud le ayuda a crear y ejecutar contenedores, aplicaciones y entornos sin servidor con el mismo conjunto de herramientas de desarrollo y administración.

Participación abierta de la comunidad
Dé el siguiente paso

Conozca más recursos de nube abierta

