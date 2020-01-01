Soluciones de NetApp para IBM Cloud

Acelere la innovación en nubes públicas, privadas e híbridas
Visión general

Transformación digital con IBM y NetApp

Solo IBM® Cloud y NetApp le brindan lo mejor de las tecnologías innovadoras. Entre estos avances, se encuentran las primeras soluciones en la nube, diseñadas específicamente para abordar desafíos específicos de la industria, modelos de inteligencia artificial y machine learning (ML), para acelerar el tiempo de creación de valor, y potencia y rendimiento en la nube que anteriormente solo se lograba en las instalaciones.

Obtenga un crédito de USD 500

Use el código NETAPP500 y obtenga un crédito de USD 500 para su pedido de almacenamiento de archivos y en bloque.

Beneficios

Infraestructura para entornos híbridos

Desarrolle y ejecute de manera consistente en entornos en las instalaciones, de nube y de borde.
Diseñado específicamente para la industria

Habilite la solución IBM Cloud for Telecommunications con NetApp.
Valor en datos modernizados

Aumente la precisión de IA y ML con los servicios de IBM® Cloud Pak for Data.
Rendimiento de entornos locales

Obtenga 180,000 IOPS de almacenamiento certificado por NetApp solo en las instalaciones.

Casos de uso

SAP

Cree cargas de trabajo empresariales de SAP en IBM Cloud, mediante las soluciones bare metal basadas en la nube más potentes para SAP, disponibles con la flexibilidad y el rendimiento de los servicios de almacenamiento de archivos y en bloque de NetApp.

 Lea el resumen de la solución (254 KB)

Aborde los desafíos de la industria de telecomunicaciones altamente regulada, modernice las aplicaciones empresariales y satisfaga las necesidades de datos de aplicaciones en cualquier lugar con IBM™ Cloud Satellite, creado con NetApp Trident.

 Conozca más Recuperación de desastres para VMware

Proteja sus datos empresariales más críticos en IBM Cloud con las soluciones de NetApp y Veeam y cubra las demandas de su negocio para lograr una recuperación más rápida, un almacenamiento más eficiente y una mejor mitigación de riesgos.

 Conozca más IA y ML

Modernice la forma en que recopila, organiza y analiza datos e integre la IA en toda su organización mediante IBM Cloud Pak for Data, que se basa en Red Hat® OpenShift® Container Platform.

 Conozca IBM Cloud Pak for Data

