IBM® Cloud es la nube más abierta y segura para los negocios, con una plataforma híbrida de próxima generación, experiencia en 20 industrias y capacidades avanzadas de IA. Las organizaciones eligen IBM Cloud porque ofrece una combinación única de beneficios: la flexibilidad de la tecnología de código abierto, una huella global y precios bajos.
¿Y la mejor parte? Con tecnologías como Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™ e IBM® Cloud Paks, puede utilizar IBM Cloud y AWS juntos, sin necesidad de tomar decisiones.
Durante más de 20 años, IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto. Nuestro liderazgo en este espacio incluye la obtención de proyectos como Razee y Kabanero y la contribución a proyectos de código abierto como Istio, Knative y Eirini.
Al unificar estas diferentes tecnologías, IBM Cloud le ayuda a crear y ejecutar contenedores, aplicaciones y entornos sin servidor, y a evitar la dependencia de un proveedor.
IBM Cloud ofrece una huella global de 60 centros de datos en seis regiones, con 18 zonas de disponibilidad en todo el mundo. Implemente cargas de trabajo que satisfagan sus necesidades de acceso local, baja latencia y seguridad certificada. Disfrute de la más amplia gama de opciones sobre dónde y cómo deben ejecutarse sus datos y aplicaciones.
Nuestra red global facilita el diseño y la operación de aplicaciones y bases de datos altamente disponibles, tolerantes a errores y escalables.
Con soluciones para telecomunicaciones y servicios financieros, IBM es el primero en diseñar ofertas de nube específicas para la industria. Nuestra solución de automatización de redes IBM Cloud for Telecommunications impulsada por IA acelera la entrega de servicios 5G y edge para reducir los costos y modernizar las redes. Con IBM Cloud for Financial Services, los bancos pueden alojar con confianza aplicaciones críticas en la nube para realizar transacciones comerciales de manera más rápida y eficiente.
IBM Cloud está transformando las industrias con formas más inteligentes de hacer negocios y mejorar las experiencias de los clientes.
Con IBM Cloud, el precio no es una barrera de entrada. Ofrecemos muchos servicios en la nube de forma gratuita, incluidas herramientas de análisis, contenedores, redes, almacenamiento, inteligencia artificial/aprendizaje automático, bases de datos, desarrolladores, IoT, seguridad, dispositivos móviles y más.
También puede pagar sobre la marcha, con acceso al catálogo completo de IBM Cloud que contiene cientos de servicios. Pague solo por los servicios facturables que utiliza, sin contratos o compromisos a largo plazo.
Crea tu cuenta sin cargo y obtén más de 40 productos siempre libres que nunca vencen.