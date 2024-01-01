Durante más de 20 años, IBM ha sido una fuerza impulsora en la evolución de la tecnología de código abierto. Nuestro liderazgo en este espacio incluye la obtención de proyectos como Razee y Kabanero y la contribución a proyectos de código abierto como Istio, Knative y Eirini.

Al unificar estas diferentes tecnologías, IBM Cloud le ayuda a crear y ejecutar contenedores, aplicaciones y entornos sin servidor, y a evitar la dependencia de un proveedor.