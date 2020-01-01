La Ley de Protección de Información Personal de Sudáfrica (POPIA) es la ley nacional de privacidad del consumidor de Sudáfrica. El 1 de julio de 2020, entraron en vigor la mayoría de las disposiciones que crean obligaciones para las empresas. Un año después, el 30 de junio de 2021, se promulgaron disposiciones adicionales, como enmiendas a la Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA) de 2020.
La POPIA es similar al Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) y regula la manera en que las empresas (tanto controladoras como procesadoras) recopilan, usan y procesan de otro modo la información personal (IP). La POPIA se aplica al procesamiento de IP cuando:
Para obtener más información sobre POPIA, haga clic aquí.
IBM implementó un proceso para cotejar todos sus productos, ofertas y servicios con los requisitos de la POPIA. Estamos convencidos de que nuestras medidas técnicas y de organización estándar (IBM DPA) en combinación con el IBM DPA son adecuadas y equilibradas para ayudar a los clientes a cumplir con el estándar de la POPIA.
La POPIA se ha aplicado al Anexo de privacidad de datos de IBM. Para consultar las leyes o jurisdicciones que abarca el Anexo de protección de datos (DPA) de IBM, incluidas las secciones aplicables de la POPIA, visite IBM DPL. Encontrará el DPA de IBM en nuestro sitio de Términos de IBM.
Para obtener más información sobre las políticas de privacidad de datos de IBM, visite IBM Trust Center. Si tiene más preguntas sobre la política de privacidad de IBM relacionada con nuestras ofertas externas, comuníquese con el servicio de asistencia de la Oficina de Privacidad de IBM.
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.