La Ley de Protección de Información Personal de Sudáfrica (POPIA) es la ley nacional de privacidad del consumidor de Sudáfrica. El 1 de julio de 2020, entraron en vigor la mayoría de las disposiciones que crean obligaciones para las empresas. Un año después, el 30 de junio de 2021, se promulgaron disposiciones adicionales, como enmiendas a la Ley de Promoción del Acceso a la Información (PAIA) de 2020.

La POPIA es similar al Reglamento General de Protección de Datos de la UE (RGPD) y regula la manera en que las empresas (tanto controladoras como procesadoras) recopilan, usan y procesan de otro modo la información personal (IP). La POPIA se aplica al procesamiento de IP cuando:

El controlador o procesador reside en Sudáfrica, o

PI se procesa en Sudáfrica

