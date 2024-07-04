La familia de estándares ISO 9000 fue creada por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) para ayudar a las organizaciones a desarrollar y mantener sistemas de gestión de calidad efectivos. Un sistema de gestión de calidad (SGC) es cualquier recopilación formalizada de prácticas comerciales orientadas a la entrega y mantenimiento de la integridad del producto y la satisfacción del cliente.

La norma ISO 9001:2015 define los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y especifica los criterios por los cuales se puede evaluar un SGC. ISO 9001 es el único estándar de la serie ISO 9000 que ofrece una certificación formal.



Informes y otra documentación