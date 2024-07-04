La familia de estándares ISO 9000 fue creada por la Organización Internacional para la Normalización (ISO) para ayudar a las organizaciones a desarrollar y mantener sistemas de gestión de calidad efectivos. Un sistema de gestión de calidad (SGC) es cualquier recopilación formalizada de prácticas comerciales orientadas a la entrega y mantenimiento de la integridad del producto y la satisfacción del cliente.
La norma ISO 9001:2015 define los requisitos para los sistemas de gestión de calidad y especifica los criterios por los cuales se puede evaluar un SGC. ISO 9001 es el único estándar de la serie ISO 9000 que ofrece una certificación formal.
Informes y otra documentación
Los servicios de IBM Cloud Infrastructure están certificados según la norma ISO 9001. IBM también ha obtenido la certificación ISO 9001 para toda la empresa, que cuenta con un SGC certificado. Además, desde 2001 está en vigor una política corporativa de calidad y se ha establecido un modelo de Marco Global de Calidad de cuatro niveles para orientar las iniciativas del SGC.
Los certificados ISO 9001 de IBM se publican y están a disposición general. Los servicios que se enumeran a continuación están certificados por ISO-9001 y aparecen en un certificado ISO 9001 emitido al menos una vez al año.
