Cumplimiento de IBM Cloud: ISMAP

El Programa de Gestión y Evaluación de la Seguridad de los Sistemas de Información (ISMAP) es un programa del gobierno para evaluar la seguridad de los proveedores de servicio en la nube (CSP).
ISMAP aprueba a auditores externos independientes que evalúan y registran los CSP y sus servicios para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad específicos establecidos por el gobierno japonés, lo que permite el uso de la agencia sin la carga y el costo adicionales de las evaluaciones dirigidas por la agencia.
Reportes y otra documentación
Consulte el registro de IBM Cloud IaaS y PaaS que aparece en el sitio web de ISMAP (el listado está en japonés).
IBM Cloud IaaS, PaaS y VPC fueron certificados para ISMAP por un contralor independiente, externo y certificado. La certificación ISMAP de IBM Cloud ayuda a las agencias gubernamentales japonesas a aprovechar las cargas de trabajo de IBM Cloud mientras cumplen con los requisitos de seguridad.
Las descripciones de servicios (SD) de IBM indican si una oferta determinada ha alcanzado y mantiene el estado de cumplimiento de ISMAP. Los siguientes servicios son evaluados cada año por un auditor externo independiente.
Servicios en la nube de IBM que han mantenido la certificación ISMAP, incluidos:
¿Tiene preguntas sobre un programa de cumplimiento? ¿Necesita un informe de cumplimiento protegido? Podemos ayudarle.