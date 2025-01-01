Cumplimiento de IBM Cloud: ISMAP

El Programa de Gestión y Evaluación de la Seguridad de los Sistemas de Información (ISMAP) es un programa del gobierno para evaluar la seguridad de los proveedores de servicio en la nube (CSP).

ISMAP aprueba a auditores externos independientes que evalúan y registran los CSP y sus servicios para garantizar que cumplan con los requisitos de seguridad específicos establecidos por el gobierno japonés, lo que permite el uso de la agencia sin la carga y el costo adicionales de las evaluaciones dirigidas por la agencia.

Reportes y otra documentación

Consulte el registro de IBM Cloud IaaS y PaaS que aparece en el sitio web de ISMAP (el listado está en japonés).